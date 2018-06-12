|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Воссоздали матч по газетам: в Ярославской области сыграли в исторический футбол
12 июня 2018 11:44
845 2
В Ярославской области сыграли в исторический матч, воссоздав игру 1914 года на стадионе «Труд» в Гаврилов-Яме.
Стадион построили английские инженеры в 1912 году. Летом 1914 года на нём встретились команды «Чайка» (рабочие Локаловской льноткацкой мануфактуры) и «Железнодорожный клуб футболистов».
11 июня 2018 года за «Чайку» сыграли ветераны Гаврилов-Ямского футбола, а за команду железнодорожников — ветераны ярославского футбольного клуба «Шинник».
— Формат исторической реконструкции становится эффективным инструментом создания культурных и туристических событий, — считает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.
В день матча в городе воссоздали атмосферу начала 20 века. А для того чтобы с точностью восстановить события той игры, организаторы изучали события матча по старым газетам. Кавалеры и дамы прогуливались у стадиона в нарядах той эпохи, рядом устроили забеги борзых собак и лапту.
Действительно, в Ярославской области всё чаще устраивают исторические реконструкции. Например, в Переславле восстановили события одной из самых жутких битв Великой Отечественной войны.
Фото: Правительство ЯО
Видео: Данила Грибов
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Сань, вот ты мне объясни,... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров