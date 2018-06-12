Воссоздали матч по газетам: в Ярославской области сыграли в исторический футбол

Исторический матч устроили в Гаврилов-Яме

В Ярославской области сыграли в исторический матч, воссоздав игру 1914 года на стадионе «Труд» в Гаврилов-Яме.

Стадион построили английские инженеры в 1912 году. Летом 1914 года на нём встретились команды «Чайка» (рабочие Локаловской льноткацкой мануфактуры) и «Железнодорожный клуб футболистов».

11 июня 2018 года за «Чайку» сыграли ветераны Гаврилов-Ямского футбола, а за команду железнодорожников — ветераны ярославского футбольного клуба «Шинник».

— Формат исторической реконструкции становится эффективным инструментом создания культурных и туристических событий, — считает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В день матча в городе воссоздали атмосферу начала 20 века. А для того чтобы с точностью восстановить события той игры, организаторы изучали события матча по старым газетам. Кавалеры и дамы прогуливались у стадиона в нарядах той эпохи, рядом устроили забеги борзых собак и лапту.

Действительно, в Ярославской области всё чаще устраивают исторические реконструкции. Например, в Переславле восстановили события одной из самых жутких битв Великой Отечественной войны.