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Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине В НАТО заявили, что больше не рассматривают вопрос о вступлении Украины в альянс

В НАТО заявили, что больше не рассматривают вопрос о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО надеется, что конфликт на Украине завершится в этом году

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7 комментариев
Генсек НАТО подтвердил эту информацию для Bloomberg TV | Источник: Nicolas Tucat, Pool Photo via APГенсек НАТО подтвердил эту информацию для Bloomberg TV | Источник: Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

Генсек НАТО подтвердил эту информацию для Bloomberg TV

Источник:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе прекратили обсуждения по поводу присоединения Украины к организации. Он также подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров этот вопрос.

Рютте решил прояснить ситуацию вокруг членства Киева в НАТО после того, как журналист Bloomberg TV задал ему вопрос о том, как продвигается обсуждение возможного вступления Украины в альянс и действительно ли президент США Дональд Трамп больше не рассматривает этот вопрос. Генсек НАТО подтвердил эту информацию.

В то же время генсек надеется, что в 2025 году конфликт на Украине завершится. При этом он не считает, что страны НАТО будут задействованы в процессе установления мира. По его мнению, альянс может быть советчиком.

Генсек также упомянул, что в будущем отношения ЕС и США с Россией могут нормализоваться.

«Сейчас мы еще не на этой стадии, мы должны продолжать оказывать давление на русских, чтобы убедиться, что они согласятся на мирную сделку», — подчеркнул он.

Накануне помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Россия и США не приемлют вопрос о вступлении Украины в НАТО. Он добавил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию, которое будет учитывать интересы Москвы, а также рассчитывает на то, что американские коллеги примут во внимание ее требования по урегулированию этого вопроса.

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Переговоры НАТО Спецоперация Россия Украина США
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Комментарии
7
280808018
1 час
Кто хочет жить в стране где просто придумали закон ''за неуважение власти " и людей наказывают тех кто не согласен!!
Гость
1 час
Расселят как Газу,куда нибудь в Сомали ..
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