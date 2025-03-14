В НАТО заявили, что больше не рассматривают вопрос о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО подтвердил эту информацию для Bloomberg TV Источник: Nicolas Tucat, Pool Photo via AP











Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе прекратили обсуждения по поводу присоединения Украины к организации. Он также подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров этот вопрос.

Рютте решил прояснить ситуацию вокруг членства Киева в НАТО после того, как журналист Bloomberg TV задал ему вопрос о том, как продвигается обсуждение возможного вступления Украины в альянс и действительно ли президент США Дональд Трамп больше не рассматривает этот вопрос. Генсек НАТО подтвердил эту информацию.

В то же время генсек надеется, что в 2025 году конфликт на Украине завершится. При этом он не считает, что страны НАТО будут задействованы в процессе установления мира. По его мнению, альянс может быть советчиком.

Генсек также упомянул, что в будущем отношения ЕС и США с Россией могут нормализоваться.

«Сейчас мы еще не на этой стадии, мы должны продолжать оказывать давление на русских, чтобы убедиться, что они согласятся на мирную сделку», — подчеркнул он.