«С нищебродами в ресторан не ходим»: мужчины и женщины поспорили, кто из них должен оплачивать ужин

Мужчина должен всегда платить Источник: Полина Авдошина











В России практически никогда не стоял остро вопрос о том, кто должен платить за ужин. Мужчина работал, поэтому он и открывал кошелек. Но выросли поколения миллениалов и зумеров, и вопрос встал ребром. Одни уверены: мужчина должен платить за женщину, даже если они просто друзья. Другие считают, что за оплаченным ужином обязательно должен следовать секс. Редакция V1.RU узнала у мужчин и женщин, кто должен закрывать счет, также причины конфликта разобрала психолог Эвелина Гаевская.

«Гусар всегда платит»

Девушки воспринимают как должное, если мужчина за них платит Источник: Полина Авдошина











Мужчины расходятся во мнениях по вопросу оплаты счета. Те, кто состоялся в жизни, считают, что закрывать его должны они. И неважно, кто перед ним: коллега, подруга, родственница, жена или любовница.

— Мне приятно сделать такой жест, — говорит владелец популярной видеостудии. — Хочется показать, что мне важен человек. Это проявление заботы и симпатии. Даже мыслей не бывает предложить девушке раздельный счет. Гусар всегда платит.

Другие, раздумывая над вопросом, платить или не платить за женщину, прежде всего мысленно подсчитывают ее заработок.

— За свою жену плачу всегда, — рассказывает врач. — Но всегда закрываю счет за «мелких» — неважно, друга или подругу. Особенно если он / она только начали работать или зарплата меньше моей. Это добрый жест. В мою сторону мои более богатые кореша тоже так делают.

Есть и те, кто настороженно смотрит на оплату счета малознакомых женщин. По их мнению, уважением и заботой не должна быть обделена только жена.

— У меня всего одна женщина — моя жена, за которую я платил и буду платить везде где можно, — без сомнения говорит бородатый двухметровый мужчина около 50 лет от роду. — Если же речь идет о деловой встрече с коллегой женского пола в кофейне, то здесь лучше всего договариваться на берегу, кто и как платит. А с посторонними девушками, за которых мне придется платить из своего кармана, я принципиально не встречаюсь — боюсь последующих обвинений в харассменте или тем более в том, что его и в самом деле придется совершать. А я уже не мальчик для таких развлечений.

Представители более молодого поколения, в свою очередь, крайне скептически относятся к теме долженствования и навешивания ярлыков на мужчин. В особенности такое мнение разделяют те, кто только начинает карьерный путь.

— За ужин в честь праздника, разумеется, должен платить парень. Здесь даже обсуждать, к большому моему сожалению, нечего, — размышляет 20-летний студент. — В обычные дни всё зависит от того, как пара договорилась. Кто-то платит по отдельности. У кого-то принято, что это должен делать мужчина. Если всех всё устраивает — проблем нет.

По мнению студента, нет понятия «должен». Он говорит, что, может быть, будет и рад заплатить за свою девушку, но она должна понимать, что он не всегда может себе это позволить.

— И самое важное: оплата счета не должна расцениваться как моя обязанность или повинность. Тогда суть этого действия теряет добрый и уважительный тон. И от того, что большое количество женщин и девушек придерживаются позиции, что им должны то и се, многие парни не хотят этого делать. Да и в принципе не хотят с такими вступать в отношения. Суть доброго поступка в том, что это твой выбор — заплатить. А когда это обязаловка, то девушка уже это не ценит. Я не вижу смысла поддерживать подобные отношения, — говорит студент.

«Койка от ужина не зависит»

Девушки не воспринимают мужчин за защитников, если они не могут обеспечить себя и отношения Источник: Полина Авдошина











Девушки тем временем заявляют, что важно находить баланс между уважением и равноправием. Но, по их мнению, если мужчина приглашает женщину на встречу, то логично, что он обязан взять на себя оплату.

— Сильно наглеть, говорить, что я, мол, такая и сякая, а мое содержание обойдется в конкретную сумму, не нужно. По крайней мере сразу, — уверяет милая девушка. — Но и соглашаться на меньшее не нужно. Позвал — пусть и платит. Мужчина всё равно должен больше зарабатывать. Иначе у женщины вырастают яйца и начинаются проблемы в паре.

Вопрос оплаты счетов на свиданиях, по словам девушек, может нести в себе различные оттенки отношений и намерений.

— Если мужчина не хочет заплатить, значит, у него нет денежек. А если у него их нет, то и женщина ему не положена, — уверена 30-летняя замужняя женщина, которая давно держит супруга в жестких рукавицах обязательного личного и карьерного роста. — Мужчина приглашает женщину разделить с ним ужин. Она может отказаться, показав, что она ему не доверяет. Если женщина принимает угощение, она подтверждает, что у нее с мужчиной хорошие отношения.

Наша собеседница говорит о том, что слышала такое мнение: дескать, культурный код такой, что если женщина позволила заплатить за ужин, то она подает сигнал о том, что готова в койку. Это не так. Койка от ужина не зависит.

— В 2025 году странно рассуждать, что ужин в ресторане стоит столько же, сколько и интим. Интим дороже! Женщина может пригласить мужчину в заведение. Может сама за себя заплатить, если они недостаточно близко знакомы и она ему не доверяет. И даже за него, если у него нет денежек, заплатить, — заключает наша собеседница.

Мужчина, за которого платит женщина, называется альфонс. Стоит об этом помнить, в том числе мужчине. читательница

Некоторые девушки считают, что каждый человек имеет право выбирать партнера, чьи ценности и поведение соответствуют его собственным ожиданиям и взглядам на жизнь.

— Я не считаю, что это плохо, когда за тебя платит мужчина. И не буду возмущаться, если он скажет, что платить не будет. Если таковы принципы этого человека — пожалуйста, это его жизнь, — говорит 24-летняя Полина, у которой нет постоянных отношений. — Но я, как и остальные девочки, традиционных взглядов — мне важно, чтобы мужчина платил. Поэтому я бы не стала сходиться с таким человеком.

Многие женщины признаются, что для них оплата счетов на свиданиях — обязательный символ внимания и заботы со стороны мужчины.

— Я не требую, чтобы человек за меня платил, в особенности если мы друзья, — рассказывает Елизавета. — Но если он хочет чего-то большего, то нужно всегда и всё мне оплачивать. Иначе мы перестанем общаться. Я же могу и без него сама всё покупать, но не хочу.

Женщины без ума от мужчин, которые за них платят Источник: Полина Авдошина











Девушки заявляют, что в современных реалиях они якобы стали более независимыми и самостоятельными.

— В современном мире женщины могут многое: зарабатывать, покупать себе айфоны, самостоятельно растить ребенка, — говорит длинноногая Анастасия. — Следовательно, поле для появления некого «мужества» сильно сокращается. Поэтому оплата в ресторане, подарки, взятие на себя материальной ответственности — то немногое, что может сделать мужчина как мужчина. Никто никому ничего не должен. Всё зависит от комфорта обоих. Но я бы не стала встречаться с тем, у кого из «мужского» только писька. Когда приносят счет, я даже не двигаюсь в сторону кошелька. Просто сижу и смотрю на парня.

Финансовая независимость женщин и общие бюджеты в семьях меняют динамику взаимоотношений, делая акцент на взаимном уважении и поддержке, а не на жестких нормах из прошлого.

— Было бы странно ждать от друга оплаты за ужин, если вы пришли просто встретиться. Даже если речь о партнере, у него могут быть финансовые проблемы, — рассуждает 24-летняя Алиса. — Женщины финансово независимы, в отличие от тех времен, когда придумывались правила этикета. Если это муж и жена и у них общий бюджет, то какая разница, кто платит? И вообще, по поводу праздников: если вы женщина, то это еще не значит, что вам кто-то и чем-то обязан!

Многие считают, что если мужчина инициировал встречу, то именно он должен взять на себя финансовые обязательства. Однако при дружеских встречах каждый участник обычно оплачивает свое.

— Если мужчина сам позвал в ресторан в праздничный день или в будни, то он и должен платить. Но только если женщина с этим мужчиной находится в романтических отношениях, — подмечает 20-летняя девушка, выбирающая, с кем и в какой ресторан сходить этим вечером, пока ее парень служит в армии. — Если в кафе позвал просто друг, то платить за меня он не обязан. Это норма, если каждый заплатит сам за себя. Я, правда, в таком случае туда не пойду. А если мужчина рассчитывает на отношения и ухаживает, то и платить должен он. Если женщина за него платит — это стыдоба. С нищебродами в ресторан не ходим!

Но есть и те девушки, кто действительно готов оплатить счет как за себя, так и за мужчину, особенно если им позволяет доход.

— По-хорошему мужчина должен платить в ресторане. Неважно, он ли пригласил девушку поужинать или они вместе решили это сделать, — говорит работающая, как пони, Елена. — Если меня пригласил молодой человек, родственник, близкий друг, коллега, то платит он. И мне комфортно. Если мы случайно оказались в заведении (по рабочим вопросам, например), я потянусь платить сама. Если он меня остановит и расплатится, я мысленно пошлю ему лучи любви. Но если я знаю, что человек зарабатывает меньше, мне бы хотелось закрыть свой счет самой.

Оплата ужина волнует и мужчин, и женщин

В понимании девушек только друг может предложить раздельный счет Источник: Полина Авдошина











С точки зрения клинического и практикующего психолога Эвелины Гаевской существуют вполне себе душные социальные нормы, которые еще называются этикетом, и они прямо и ясно обозначают:

платит тот, кто приглашает, по умолчанию;

если предусмотрено иное, это обсуждается заранее.

Но вопрос оплаты ужина женщины волнует оба пола. Эвелина Гаевская предлагает разложить проблему на несколько аспектов.

— Эти факты абсолютно реальны, но они попросту меняют контекст и смысл события, — поясняет клинический психолог. — В случае «пополам» ужин автоматически перестает быть романтическим свиданием. В каких-то ситуациях это оправдано. Например, студенты часто живут в складчину, снимая вместе жилье и покупая продукты в общий холодильник, — люди вместе проводят время, но каждый платит за себя. Если вы уже не чувствуете себя студентом, то такая модель будет вам «коротковата», как детские штанишки.

Биологически-эволюционный аспект

И у животных, и у насекомых есть модель поведения, когда самец, прежде чем рассчитывать на совокупление и шанс оставить после себя потомство, должен постараться защитить самку и помочь ей выжить.

— Паук приносит паучихе «запакованную» муху, прежде чем у них случится любовное общение, — приводит пример психолог. — У людей ужин в ресторане является частью более сложного, но того же по смыслу эволюционного процесса, связанного с размножением. Ужин — часть процесса ухаживаний за женщиной, которая потенциально рассматривается как сексуальный объект для продолжения рода. В этом смысле, конечно, мужчина должен платить — накормить женщину.

Культурно-исторический аспект

В исторической ретроспективе часть человечества только совсем недавно (всего-то менее 100 лет назад) перестала испытывать голод как постоянную и естественную составляющую повседневной жизни.

— Коллективная память о голоде активна. Поэтому мужское беспокойство потратиться на еду в ресторане связано с этим рефлекторным страхом на тему «всё вкусное съедят без меня», — улыбается Эвелина Гаевская. — И здесь, конечно, речь о дефицитах мужчины, прежде всего психологических и социальных. Ведь сам по себе ужин в ресторане не дороже денег.

Люди, знающие о существовании ресторанов, деньги зарабатывать умеют, как правило. Эвелина Гаевская практикующий психолог

Мужское беспокойство на тему «кто платит» чаще связано с беспокойством о будущем «а что я получу взамен?».

— Это банально не столько мужская, сколько внегендерная в широком смысле неуверенность, тревожность, отсутствие ощущения базовой безопасности и стабильности на хотя бы среднесрочную перспективу, — поясняет клинический психолог. — Люди, которые субъективно себя ощущают уверенно, не находятся в состоянии хронических дефицитов чего бы то ни было, спокойно соблюдают нормы этикета и готовы угощать других людей.

Социально-возрастной аспект

В современном обществе наблюдается тенденция к пересмотру традиционных ролей мужчин и женщин. Сегодня женщины нередко достигают финансовой независимости и успешности, занимаясь карьерой наравне с мужчинами. Это меняет подходы к отношениям, включая вопросы оплаты счетов.