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Он и она «С нищебродами в ресторан не ходим»: мужчины и женщины поспорили, кто из них должен оплачивать ужин

«С нищебродами в ресторан не ходим»: мужчины и женщины поспорили, кто из них должен оплачивать ужин

Дамы хотят, чтобы за них в кафе и ресторанах платили. Кавалеры же готовы тратиться только на любимых

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3 комментария
Мужчина должен всегда платить | Источник: Полина АвдошинаМужчина должен всегда платить | Источник: Полина Авдошина

Мужчина должен всегда платить

Источник:

В России практически никогда не стоял остро вопрос о том, кто должен платить за ужин. Мужчина работал, поэтому он и открывал кошелек. Но выросли поколения миллениалов и зумеров, и вопрос встал ребром. Одни уверены: мужчина должен платить за женщину, даже если они просто друзья. Другие считают, что за оплаченным ужином обязательно должен следовать секс. Редакция V1.RU узнала у мужчин и женщин, кто должен закрывать счет, также причины конфликта разобрала психолог Эвелина Гаевская.

«Гусар всегда платит»

Девушки воспринимают как должное, если мужчина за них платит | Источник: Полина АвдошинаДевушки воспринимают как должное, если мужчина за них платит | Источник: Полина Авдошина

Девушки воспринимают как должное, если мужчина за них платит

Источник:

Мужчины расходятся во мнениях по вопросу оплаты счета. Те, кто состоялся в жизни, считают, что закрывать его должны они. И неважно, кто перед ним: коллега, подруга, родственница, жена или любовница.

— Мне приятно сделать такой жест, — говорит владелец популярной видеостудии. — Хочется показать, что мне важен человек. Это проявление заботы и симпатии. Даже мыслей не бывает предложить девушке раздельный счет. Гусар всегда платит.

Другие, раздумывая над вопросом, платить или не платить за женщину, прежде всего мысленно подсчитывают ее заработок.

— За свою жену плачу всегда, — рассказывает врач. — Но всегда закрываю счет за «мелких» — неважно, друга или подругу. Особенно если он / она только начали работать или зарплата меньше моей. Это добрый жест. В мою сторону мои более богатые кореша тоже так делают.

Есть и те, кто настороженно смотрит на оплату счета малознакомых женщин. По их мнению, уважением и заботой не должна быть обделена только жена.

— У меня всего одна женщина — моя жена, за которую я платил и буду платить везде где можно, — без сомнения говорит бородатый двухметровый мужчина около 50 лет от роду. — Если же речь идет о деловой встрече с коллегой женского пола в кофейне, то здесь лучше всего договариваться на берегу, кто и как платит. А с посторонними девушками, за которых мне придется платить из своего кармана, я принципиально не встречаюсь — боюсь последующих обвинений в харассменте или тем более в том, что его и в самом деле придется совершать. А я уже не мальчик для таких развлечений.

Представители более молодого поколения, в свою очередь, крайне скептически относятся к теме долженствования и навешивания ярлыков на мужчин. В особенности такое мнение разделяют те, кто только начинает карьерный путь.

— За ужин в честь праздника, разумеется, должен платить парень. Здесь даже обсуждать, к большому моему сожалению, нечего, — размышляет 20-летний студент. — В обычные дни всё зависит от того, как пара договорилась. Кто-то платит по отдельности. У кого-то принято, что это должен делать мужчина. Если всех всё устраивает — проблем нет.

По мнению студента, нет понятия «должен». Он говорит, что, может быть, будет и рад заплатить за свою девушку, но она должна понимать, что он не всегда может себе это позволить.

— И самое важное: оплата счета не должна расцениваться как моя обязанность или повинность. Тогда суть этого действия теряет добрый и уважительный тон. И от того, что большое количество женщин и девушек придерживаются позиции, что им должны то и се, многие парни не хотят этого делать. Да и в принципе не хотят с такими вступать в отношения. Суть доброго поступка в том, что это твой выбор — заплатить. А когда это обязаловка, то девушка уже это не ценит. Я не вижу смысла поддерживать подобные отношения, — говорит студент.

«Койка от ужина не зависит»

Девушки не воспринимают мужчин за защитников, если они не могут обеспечить себя и отношения | Источник: Полина АвдошинаДевушки не воспринимают мужчин за защитников, если они не могут обеспечить себя и отношения | Источник: Полина Авдошина

Девушки не воспринимают мужчин за защитников, если они не могут обеспечить себя и отношения

Источник:

Девушки тем временем заявляют, что важно находить баланс между уважением и равноправием. Но, по их мнению, если мужчина приглашает женщину на встречу, то логично, что он обязан взять на себя оплату.

— Сильно наглеть, говорить, что я, мол, такая и сякая, а мое содержание обойдется в конкретную сумму, не нужно. По крайней мере сразу, — уверяет милая девушка. — Но и соглашаться на меньшее не нужно. Позвал — пусть и платит. Мужчина всё равно должен больше зарабатывать. Иначе у женщины вырастают яйца и начинаются проблемы в паре.

Вопрос оплаты счетов на свиданиях, по словам девушек, может нести в себе различные оттенки отношений и намерений.

— Если мужчина не хочет заплатить, значит, у него нет денежек. А если у него их нет, то и женщина ему не положена, — уверена 30-летняя замужняя женщина, которая давно держит супруга в жестких рукавицах обязательного личного и карьерного роста. — Мужчина приглашает женщину разделить с ним ужин. Она может отказаться, показав, что она ему не доверяет. Если женщина принимает угощение, она подтверждает, что у нее с мужчиной хорошие отношения.

Наша собеседница говорит о том, что слышала такое мнение: дескать, культурный код такой, что если женщина позволила заплатить за ужин, то она подает сигнал о том, что готова в койку. Это не так. Койка от ужина не зависит.

— В 2025 году странно рассуждать, что ужин в ресторане стоит столько же, сколько и интим. Интим дороже! Женщина может пригласить мужчину в заведение. Может сама за себя заплатить, если они недостаточно близко знакомы и она ему не доверяет. И даже за него, если у него нет денежек, заплатить, — заключает наша собеседница.

Мужчина, за которого платит женщина, называется альфонс. Стоит об этом помнить, в том числе мужчине.

Некоторые девушки считают, что каждый человек имеет право выбирать партнера, чьи ценности и поведение соответствуют его собственным ожиданиям и взглядам на жизнь.

— Я не считаю, что это плохо, когда за тебя платит мужчина. И не буду возмущаться, если он скажет, что платить не будет. Если таковы принципы этого человека — пожалуйста, это его жизнь, — говорит 24-летняя Полина, у которой нет постоянных отношений. — Но я, как и остальные девочки, традиционных взглядов — мне важно, чтобы мужчина платил. Поэтому я бы не стала сходиться с таким человеком.

Многие женщины признаются, что для них оплата счетов на свиданиях — обязательный символ внимания и заботы со стороны мужчины.

— Я не требую, чтобы человек за меня платил, в особенности если мы друзья, — рассказывает Елизавета. — Но если он хочет чего-то большего, то нужно всегда и всё мне оплачивать. Иначе мы перестанем общаться. Я же могу и без него сама всё покупать, но не хочу.

Женщины без ума от мужчин, которые за них платят | Источник: Полина АвдошинаЖенщины без ума от мужчин, которые за них платят | Источник: Полина Авдошина

Женщины без ума от мужчин, которые за них платят

Источник:

Девушки заявляют, что в современных реалиях они якобы стали более независимыми и самостоятельными.

— В современном мире женщины могут многое: зарабатывать, покупать себе айфоны, самостоятельно растить ребенка, — говорит длинноногая Анастасия. — Следовательно, поле для появления некого «мужества» сильно сокращается. Поэтому оплата в ресторане, подарки, взятие на себя материальной ответственности — то немногое, что может сделать мужчина как мужчина. Никто никому ничего не должен. Всё зависит от комфорта обоих. Но я бы не стала встречаться с тем, у кого из «мужского» только писька. Когда приносят счет, я даже не двигаюсь в сторону кошелька. Просто сижу и смотрю на парня.

Финансовая независимость женщин и общие бюджеты в семьях меняют динамику взаимоотношений, делая акцент на взаимном уважении и поддержке, а не на жестких нормах из прошлого.

— Было бы странно ждать от друга оплаты за ужин, если вы пришли просто встретиться. Даже если речь о партнере, у него могут быть финансовые проблемы, — рассуждает 24-летняя Алиса. — Женщины финансово независимы, в отличие от тех времен, когда придумывались правила этикета. Если это муж и жена и у них общий бюджет, то какая разница, кто платит? И вообще, по поводу праздников: если вы женщина, то это еще не значит, что вам кто-то и чем-то обязан!

Многие считают, что если мужчина инициировал встречу, то именно он должен взять на себя финансовые обязательства. Однако при дружеских встречах каждый участник обычно оплачивает свое.

— Если мужчина сам позвал в ресторан в праздничный день или в будни, то он и должен платить. Но только если женщина с этим мужчиной находится в романтических отношениях, — подмечает 20-летняя девушка, выбирающая, с кем и в какой ресторан сходить этим вечером, пока ее парень служит в армии. — Если в кафе позвал просто друг, то платить за меня он не обязан. Это норма, если каждый заплатит сам за себя. Я, правда, в таком случае туда не пойду. А если мужчина рассчитывает на отношения и ухаживает, то и платить должен он. Если женщина за него платит — это стыдоба. С нищебродами в ресторан не ходим!

Но есть и те девушки, кто действительно готов оплатить счет как за себя, так и за мужчину, особенно если им позволяет доход.

— По-хорошему мужчина должен платить в ресторане. Неважно, он ли пригласил девушку поужинать или они вместе решили это сделать, — говорит работающая, как пони, Елена. — Если меня пригласил молодой человек, родственник, близкий друг, коллега, то платит он. И мне комфортно. Если мы случайно оказались в заведении (по рабочим вопросам, например), я потянусь платить сама. Если он меня остановит и расплатится, я мысленно пошлю ему лучи любви. Но если я знаю, что человек зарабатывает меньше, мне бы хотелось закрыть свой счет самой.

Оплата ужина волнует и мужчин, и женщин

В понимании девушек только друг может предложить раздельный счет | Источник: Полина АвдошинаВ понимании девушек только друг может предложить раздельный счет | Источник: Полина Авдошина

В понимании девушек только друг может предложить раздельный счет

Источник:

С точки зрения клинического и практикующего психолога Эвелины Гаевской существуют вполне себе душные социальные нормы, которые еще называются этикетом, и они прямо и ясно обозначают:

  • платит тот, кто приглашает, по умолчанию;

  • если предусмотрено иное, это обсуждается заранее.

Но вопрос оплаты ужина женщины волнует оба пола. Эвелина Гаевская предлагает разложить проблему на несколько аспектов.

— Эти факты абсолютно реальны, но они попросту меняют контекст и смысл события, — поясняет клинический психолог. — В случае «пополам» ужин автоматически перестает быть романтическим свиданием. В каких-то ситуациях это оправдано. Например, студенты часто живут в складчину, снимая вместе жилье и покупая продукты в общий холодильник, — люди вместе проводят время, но каждый платит за себя. Если вы уже не чувствуете себя студентом, то такая модель будет вам «коротковата», как детские штанишки.

Биологически-эволюционный аспект

И у животных, и у насекомых есть модель поведения, когда самец, прежде чем рассчитывать на совокупление и шанс оставить после себя потомство, должен постараться защитить самку и помочь ей выжить.

— Паук приносит паучихе «запакованную» муху, прежде чем у них случится любовное общение, — приводит пример психолог. — У людей ужин в ресторане является частью более сложного, но того же по смыслу эволюционного процесса, связанного с размножением. Ужин — часть процесса ухаживаний за женщиной, которая потенциально рассматривается как сексуальный объект для продолжения рода. В этом смысле, конечно, мужчина должен платить — накормить женщину.

Культурно-исторический аспект

В исторической ретроспективе часть человечества только совсем недавно (всего-то менее 100 лет назад) перестала испытывать голод как постоянную и естественную составляющую повседневной жизни.

— Коллективная память о голоде активна. Поэтому мужское беспокойство потратиться на еду в ресторане связано с этим рефлекторным страхом на тему «всё вкусное съедят без меня», — улыбается Эвелина Гаевская. — И здесь, конечно, речь о дефицитах мужчины, прежде всего психологических и социальных. Ведь сам по себе ужин в ресторане не дороже денег.

<p>Эвелина Гаевская</p><p>Эвелина Гаевская</p>

Люди, знающие о существовании ресторанов, деньги зарабатывать умеют, как правило.

Мужское беспокойство на тему «кто платит» чаще связано с беспокойством о будущем «а что я получу взамен?».

— Это банально не столько мужская, сколько внегендерная в широком смысле неуверенность, тревожность, отсутствие ощущения базовой безопасности и стабильности на хотя бы среднесрочную перспективу, — поясняет клинический психолог. — Люди, которые субъективно себя ощущают уверенно, не находятся в состоянии хронических дефицитов чего бы то ни было, спокойно соблюдают нормы этикета и готовы угощать других людей.

Социально-возрастной аспект

В современном обществе наблюдается тенденция к пересмотру традиционных ролей мужчин и женщин. Сегодня женщины нередко достигают финансовой независимости и успешности, занимаясь карьерой наравне с мужчинами. Это меняет подходы к отношениям, включая вопросы оплаты счетов.

— Один из популярных аргументов в пользу оплаты счета пополам — тот факт, что женщины зарабатывают наравне с мужчинами, — говорит Эвелина Гаевская. — Ужин не означает намека на создание семьи, а удовольствие от секса получают оба.

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Комментарии
3
Гость
1 час
по Плану Таврического скоро на бомжики у народа денег не будет
Гость
1 час
Ну, достаточно посмотреть на ту же Европу. Западную. Там даже вопроса такого не стоит. Счёт по умолчанию раздельный (по-немецки getrennt), конечно, если ты скажешь официанту zusammen (вместе), то она ничего против иметь, скорее всего, не будет. Но некоторые могут не согласиться, особенно, если это первое свидание, потому что если за тебя платят, то ты, как бы в долгу остаёшься. Такое вот равноправие. И никаких вам "должен, обязан". Никто вам ничего не должен и не обязан. Ты - не пуп земли, а такой же человек. Всё дальнейшее развитие отношений - исключительно на доверии. И никакой меркантильности, только самодостаточность.
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