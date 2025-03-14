Красота-то какая! От этих 12 фотографий дикой природы у вас перехватит дыхание

Услышав слово «сыр», лисенок не понял, что нужно улыбнуться, а не есть Источник: Brian Clopp / thenaturephotocontest.com











Мало кто видел природу такой, как победители фотоконкурса Nature Photography Contest. Чтобы раздобыть свой лучший кадр, они проявляют чудеса выдержки, готовы отправиться на край света или опуститься на дно океана. А всё для того, чтобы мы с вами увидели, как прекрасна наша планета. Ради призов и признания, конечно, тоже, но мы до последнего будем верить в лучшее. Во всяком случае, пока смотрим лучшие снимки дикой природы.

«Белый медведь среди цветущих кипреев», Кристофер Петкау

Цветочно-весенний снимок Кристофера Петкау забрал награду «Фотография года». На нем мишка после охоты за полярными крачками решил ненадолго отдохнуть и лег прямо на цветочном поле.

Если этот медведь решил повторить сцену из «Сумерек» (18+), у него это отлично получилось Источник: Christopher Paetkau / thenaturephotocontest.com











— Величественный белый медведь, бредущий по морю пылающего пурпурного огненного плюща. Сцена была сюрреалистичной: золотые оттенки восходящего солнца смешивались с яркими цветами огненного плюща, создавая захватывающий дух фон, — прокомментировал фотографию автор.

«Ледяная синева», Стюарт Чейп

Фотография стала победителем в категории «Природный ландшафт» Источник: Stuart Chape / thenaturephotocontest.com











Так выглядят воды реки Тасман, впадающие в озеро Пукаки, с высоких гор национального парка в Новой Зеландии. Но если бы нас попросили показать, как себя чувствуешь, когда делаешь глубокий глоток коктейля со льдом или мороженым, мы бы показали эту фотографию.

«Гармония внизу», Стив Марш

Когда смотришь на фотографию Стива Марша, сложно представить, что ее герой — горбатый кит — весит порядка 30 тонн. Своей грацией и пластикой он подкупил и членов жюри, которые назвали фотографию лучшей в категории «Дикая природа».

Когда попадаешь в компанию тех, кто младше тебя, и стараешься быть на одной волне Источник: Steve Marsh / thenaturephotocontest.com











— На этом необычном снимке запечатлен гармоничный танец величественного горбатого кита, грациозно плывущего рядом с игривой стаей дельфинов. Глядя на это захватывающее зрелище сверху, вы перенесетесь в мир, где два вида, каждый со своей уникальной грацией и силой, объединяются в идеальной синхронности

«Волосатая ледяная пещера», Бертольд Грюнхаген

На фотографии в несколько раз увеличенный волосяной лед. Это явление не могли разгадать больше 100 лет. Только в 2015 году удалось определить все условия, при которых вместо кристалликов на земле или деревьях появляются мохнатые льдинки.

Именно так видит мир кот, который запутался в пододеяльнике Источник: Berthold Grünhagen / thenaturephotocontest.com











— Волосяной лед образуется на мертвой древесине при особых условиях и часто держится всего несколько часов. При достаточной влажности и температуре около 0 градусов по Цельсию образуется волосистая структура. Предполагается, что вода выходит из каналов в древесине, которые образуются под воздействием особых грибов, а затем постепенно выдавливается при замерзании, — рассказал автор фото.

«Моби Дик», Джеймс Феррара

Смелости создателя снимка остается только позавидовать. Он отправился в заплыв у Доминики вместе с группой кашалотов. Когда один из них подплыл поближе, чтобы лучше познакомиться, Джеймс успел сделать этот кадр.

Даже кашалоту нравится быть в окружении цветов Источник: James Ferrara / thenaturephotocontest.com











— Я не двигался с места, и, когда он проплыл рядом, мне показалось, что мимо проехал поезд. Мне удалось сделать несколько фотографий, и саргассовые водоросли дополнили композицию снимка, — рассказал Джеймс Феррара.

«Интересуюсь фотографией», Брайан Клопп

Кто-то грызет гранит науки, а этот малыш начал с оптики камеры Источник: Brian Clopp / thenaturephotocontest.com











Этот песчаный лисенок словно маленький ребенок. Он решил проверить на зуб незнакомый предмет, чтобы узнать, что это всё же такое. Жаль его расстраивать: это невкусно, неполезно, и даже играть с этим неудобно.

«Поэзия полета», Салил Тамбе

Гуляя, Салил увидел чаек, которые начали взлетать. Так как день был пасмурный и камера никак не хотела фокусироваться на каждой птице, мужчина решил пойти другим путем.

У вас не развился астигматизм, это лишь особый способ сфотографировать птиц Источник: Saleel Tambe / thenaturephotocontest.com











— Я решил творчески подойти к ситуации, используя медленную выдержку и одновременное масштабирование и панорамирование, попытался добиться этого сказочного эффекта сюрреалистичного полета птиц, — описал замысел фото Салил Тамбе.

«Императорский шпион», Томас Виджаян

Где записаться к этому пингвину на съемку, у него чувствуется лапка мастера Источник: Thomas Vijayan / thenaturephotocontest.com











Императорский пингвин уже освоил работу с камерой и готовится открыть первую фотостудию на Южном полюсе. Кажется, у него уже появился первый клиент. Интересно, а овладел ли он еще и фотошопом, чтобы перенести этого малыша в любимый мультфильм или пририсовать корону?

«Зов пустоты», Авилаш Гош

Это не кадр из фильма «Восстание живых мертвецов» (18+). Авилаш Гош нашел в Индии необычные грибы, которые по своей форме напоминают руки скелетов, торчащие из земли. Не хотели бы мы увидеть такое, когда будем гулять по лесу.

Бу! Испугались? Не бойтесь, это всего лишь лучший снимок в категории «Растительная жизнь» Источник: Avilash Ghosh / thenaturephotocontest.com











— Когда я делал этот снимок, шел дождь, и я скомпоновал кадр с помощью капель дождя, которые светились от фонариков, а также подсветил грибы светодиодными фонариками, — раскрыл секрет удачного кадра создатель.

«Милая девочка», Сина Риттер

У этой фотографии грустная история, на ней позирует молодая китовая акула. Как рассказала Сина Риттер, несмотря на огромные габариты, создание было безобидным и очень любило общаться с людьми.

Дама явно приглашает кавалера на танец, от которого он не может отказаться Источник: Sina Ritter / thenaturephotocontest.com











— Милая девочка трагически погибла 8 октября 2024 года, когда ее сбило и убило большое быстроходное судно между Таити и Муреа. Ее смерть глубоко потрясла тех, кто с ней познакомился, и подчеркнула необходимость замедлить движение паромов в сезон китов, — передает глубокий смысл фотографии фотограф.

«Дань небесам», Франсиско Кортес Ариас

Это не кадр из впечатляющего фильма про Помпеи. Извержение вулкана Фуэго ночью успел сфотографировать Франсиско Кортес в Гватемале. Там это явление совсем не редкость: вулкан оживает каждые 15 минут.

Победитель в номинации «Ночной мир» Источник: Francisco Cortes Arias / thenaturephotocontest.com











— Звездное небо, скрывающаяся полная луна и неожиданное и впечатляющее извержение Фуэго, который, казалось, отдавал свою силу и энергию небу и всей Вселенной. Это был уникальный момент единения с природой во всём ее великолепии! — описал снимок Франсиско Кортес Ариас.

«Лицо в ловушке», Роб Грин

Медведя гризли поймали во время охоты на овец. Как описал автор фото, сами по себе медведи редко выходят к людям и больше предпочитают одиночное собирание ягод или поиск падали, чтобы перекусить. К счастью, после того как этого малыша поймали, его отвезли подальше и дали новую возможность выжить.

Снимок забрал награду «Воздействие на окружающую среду» Источник: Rob Green / thenaturephotocontest.com









