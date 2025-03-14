«Словарный запас как у Эллочки-людоедки»: мошенники звонят школьникам — опасная схема с видео

Источник: Городские медиа

Мошенники придумали новый способ обмана — теперь они нацелились на школьников, студентов и их родителей. Телефонные аферисты звонят жертвам и просят продиктовать пришедший им номер. Таким образом обманщики пытаются получить доступ к «Госуслугам» и другим данным.

Нашим коллегам из E1.RU прислали один из таких разговоров, однако всё пошло не по плану мошенника. Мужчина представился заместителем директора одной из школ и стал рассказывать собеседнице легенду.

— Ваша дочка не подошла, не расписалась у директора о том, что она допускается к следующему полугодию, учебному семестру. А вы как мать скажите, пожалуйста, почему это не проконтролировали?

Мужчина пытался убедить женщину, что ему во что бы то ни стало нужно обновить электронный дневник ученицы, иначе она не перейдет на следующий год.

— Я сейчас вам направлю ваш индивидуальный номер, проверьте его, пожалуйста, на обновление электронного дневника, — сказал мошенник.

Однако женщина никак не соглашалась исполнить просьбу. Вдруг тон ее голоса резко сменился.

— Слушайте, что за бред вы несете? — вдумчиво спросила собеседница.

После этого последовал такой диалог.

— Я бред никакой не несу. Вы общайтесь, пожалуйста, нормально, в нормальной форме. Я с вами нормально общался. Нет — приходите ко мне сегодня в школу, и мы с вами лично пообщаемся.

— Номер школы называйте.

— Вы что, не знаете, где у вас ребенок учится, или что?

— А вы не знаете, где у меня ребенок учится, или знаете?

— Я знаю, где у вас ребенок учится, прекрасно. Я же стою в школьном архиве и прекрасно это всё вижу.

— Да, я слышу, какой вы руководитель.

— Я что, представился руководителем? Я — заместитель директора. Еще раз вам объясняю, по воспитательной работе, что не так?

— Заместитель директора — это руководящая должность. Это руководитель.

— Руководящая должность, правильно. И что мне теперь? Я не понимаю, вам, вашей дочке необходимо было расписаться в бланке? Или мне? Либо же вам?

— А почему вы общаетесь, как будто вы только что с зоны откинулись? Руководители так не общаются.

— Вы сейчас серьезно?

— Я серьезно. Руководители так не общаются.

— Я вам еще раз нормально с точки зрения педагогики объяснил, почему я с вами связался. Вы меня не поняли. Я вам объяснил еще раз, повторно. Вы, соответственно, на меня разозлились. Так не есть хорошо, не есть правильно. Такое ощущение, что это мне нужно, а не вам.

— Вы не можете занимать руководящую должность. У вас словарный запас как у Эллочки-людоедки.

— Эллочки-людоедки? Это кто такая?

— Вы не знаете, кто это такая, да?

— Нет, я не знаю. Я просто российское мыло не смотрю в целом.

На этом разговор закончился. Мошенник был повержен и переигран на своем же поле.

О схеме уже предупредили в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.