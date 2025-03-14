Любимые блюда президента: 6 фирменных рецептов от Наины Ельциной

Сегодня Наине Ельциной исполняется 93 года Источник: Любовь Кабалинова / пресс-служба «Ельцин Центра»











Наина Ельцина сегодня, 14 марта, отмечает день рождения. Первая леди всегда была очень гостеприимной хозяйкой и готовила по собственным рецептам. Борис Николаевич не был большим любителем сладкого — он просто любил то, что делает его жена.

Среди фирменных блюд Наины Иосифовны — пельмени, лимонник, торт «Поцелуй», салат «Нежность» и многие другие. В честь именинницы E1.RU выбрал несколько рецептов из ее кулинарной книги.

Лимонник

Яйцо куриное — 2 шт.

Молоко сгущенное с сахаром — 1 банка (380 г)

Мука — 5 ст. л. (83 г)

Лимоны для сока — 2 шт.

Цедра двух лимонов

Сода — 1 ч. л. без верха (5 г), гашенная лимонным соком

Вода — 1,5 ст. (375 г)

Сахар — ¾ ст. (173 г)

Яйца взбить в густую пену, добавить сгущенку, продолжая взбивать. Добавить муку, цедру, соду, перемешать до консистенции густой сметаны. Форму смазать маргарином, на дно положить пергамент, смазанный маргарином, и вылить туда полученную массу. Выпекать в духовке при температуре 180–200 °C в течение 25 минут. В пароконвектомате при температуре 156 °C — 25 минут.

Сироп для пропитки:

Из лимонов без цедры отжать сок. Остатки лимона порубить мелко, залить полутора стаканами воды, добавить три четверти стакана сахара, прокипятить одну минуту, процедить, влить сок от лимонов. Выложить пирог из формы и равномерно пролить его сиропом. Для удобства пирог перед проливкой можно положить на лист пергамента, края пергамента приподнять (сок может выливаться).

Благодарим «Ельцин Центр» за помощь в публикации Источник: Игорь Брук / пресс-служба «Ельцин Центра»











Пельмени рыбные

Тесто:

Молоко — 250 г

Яйца — 2 шт.

Сметана — 65 г

Растительное масло — 16 г

Соль — 8 г

Мука — 580 г для замеса теста, 180 г — для приготовления

Фарш рыбный:

Филе щуки — 600 г

Филе судака — 600 г

Репчатый лук — 2 шт.

В глубокую миску разбить яйца, добавить соль, перемешать. Добавить молоко комнатной температуры, сметану и растительное масло. Хорошо перемешать. Всыпать муку, перемешивая тесто. Вымешивать тесто на столе руками до однородной массы не менее 7–10 минут. Потом скатать в шар, положить в кастрюлю с крышкой на 30 минут.

Нашинковать и поджарить лук. Рыбу (взять два вида) и лук пропустить через мелкую решетку мясорубки, добавить молоко до нужной консистенции, соль и перец — по вкусу. Фарш готов.

Слепить пельмени. Положить пельмени (примерно 50 штук) в кипящую чуть пересоленную воду. После закипания варить 4 минуты. Затем дуршлагом переложить готовые пельмени в посуду для подачи. Сверху положить кусочек сливочного масла, чтобы пельмени не прилипали друг к другу.

Выглядит очень аппетитно! Источник: Злата Панченко / пресс-служба «Ельцин Центра»











Торт «Поцелуй»

Тесто:

Яйца — 3 шт. больших

Сахарный песок — 230 г

Кефир — 230 г

Мука — 300 г

Какао — 35 г

Растопленное сливочное масло — 3 ст. л.

Сода — 6 г, гашенная лимонным соком

Ванилин — 1 г

Соль — щепотка

Маргарин для смазывания формы

Крем для торта:

Сметана (30%) — 600 г

Сахарный песок — 2/3 ст.

Ванилин — 1 г

Какао перемешать с мукой, просеять через сито. Яйца, сахар перемешать миксером. Добавить кефир, сливочное масло и перемешивать миксером до однородной массы. Добавить муку с какао, соду, соль и ванилин. Осторожно перемешать всё ложкой, затем миксером около минуты.

Форму для выпекания (с вентиляционными отверстиями) смазать маргарином, на дно постелить смазанную бумагу для выпечки. Вылить смесь в форму, поставить в разогретую до 230 градусов духовку на 40 минут. Через 15 минут повернуть крышку формы, чтобы открылись отверстия. Охладить и разрезать на два коржа.

Для крема взбить все ингредиенты миксером в тугую пену. Смазать оба коржа, затем верхний корж положить на нижний.

Посмотрите, как Наина Иосифовна готовит торт «Поцелуй» Источник: Yeltsin.ru

Пирог тертый с яблоками

Зеленые яблоки — 3 кг

Клюква — 1 ст.

Желтки — 5 шт.

Сметана (40%) — 2 ст. л.

Маргарин или сливочное масло — 250 г

Сахарный песок — 1 ст.

Мука — 660 г

Сода гашеная — 1 ч. л. без верха

Соль — щепотка

Ванилин — 1 пакетик

Желтки, сахар взбить миксером до густой пены. Добавить сметану, снова взбить. Маргарин натереть на крупной терке, смешать с мукой. Венчиком перемешать муку и маргарин до мелкой крошки. Всё соединить, замесить тесто. Разделить его на восемь равных шариков, положить в морозильник.

Для начинки нужно очистить яблоки, нарезать ломтиками и запечь в духовке. Выложить на сито и дать постоять около часа.

Пять частей замороженного теста натереть на крупной терке на смазанный маргарином противень, разровнять, разложить начинку из яблок, сверху положить клюкву, обсыпанную сахаром. Три части теста натереть на терке на начинку ровным слоем.

Выпекать в духовке при 200 °C в течение 25–30 минут или в пароконвектомате при температуре 156 °C 25–30 минут.

В 2016 году Наина Ельцина провела благотворительный кулинарный мастер-класс Источник: Игорь Брук / пресс-служба «Ельцин Центра»











Печенье творожное

Творог (18%) — 250 г

Мука — 2 ст. (300 г)

Маргарин «Пышка» — 1 пачка (250 г)

Сода — 1 ч. л. без горки (5 г, погасить лимонным соком)

Сахарный песок для обмакивания — 1,5 ст. (340 г)

В миску просеять муку, протереть в нее через сито творог и маргарин, добавить гашеную соду. Для протирки творога и маргарина используем сито для сухарей с ячейкой 1,5–2 мм. Смесь собрать в ком и нежно помять руками. Разделить на 28 шариков.

На блюдо рассыпать полтора стакана сахарного песка и обмакнуть шарик в сахар. Полученную лепешку сложить пополам сахарной стороной внутрь и снова обмакнуть в сахар и сложить сахарной стороной внутрь (получится четверть круга) и снова обмакнуть в сахар. Затем чистой стороной четвертинки (без сахара) положить на смазанный растительным маслом противень (сахаром вверх). Выпекать в духовке с обдувом при температуре 180–200 °C 20–25 минут (до золотистого цвета). В пароконвектомате при температуре 163 °C 12 минут.

Как только печенье подрумянилось — вынимайте из печи Источник: Злата Панченко / пресс-служба «Ельцин Центра»











Салат «Нежность»

Средняя луковица — 1 шт. (170 г)

Яйца вареные — 3 шт.

Сметана — 2–3 ст. л. (90 г)

Майонез — 4–6 ст. л. (100 г)

Кисло-сладкие зеленые яблоки — 2 шт. (350 г)

Сыр «Эдам» — 100 г

Соль, сахар — по щепотке

Смешать сметану и 3–4 ложки майонеза для промазывания первого и второго слоя. Натереть на крупной терке яйца и выложить их на плоскую тарелку. Сверху смазать смесью майонеза и сметаны.

Очень мелко нарезать репчатый лук, ошпарить кипятком, откинуть на марлю и хорошо отжать от воды. В лук добавить соль и сахар, перемешать. Выложить на тарелку вторым слоем и смазать смесью майонеза и сметаны.

Очистить яблоки, натереть их на крупной терке. Выложить третий слой. Смазать майонезом. Весь «торт» сверху посыпать тертым сыром.

Готовить по собственным рецептам Наина Иосифовна научилась в эпоху тотального дефицита Источник: Игорь Брук / пресс-служба «Ельцин Центра»











14 марта в «Ельцин Центре» можно сходить на экскурсию «Быть первой леди» и бесплатно посетить фотовыставку Маши Юмашевой «Моя бабушка — первая леди».

Наина Ельцина родилась в небольшом селе Титовка (сейчас это Оренбургская область), после школы поступила в Уральский политехнический институт в Свердловске, где и познакомилась с Борисом Ельциным. С тех пор они не расставались. Почитайте несколько самых эмоциональных и трогательных историй.