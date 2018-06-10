За школьников, которым сокращали перемены, вступилась прокуратура

Школы сокращали перемены

Со школьных времён запомнилась фраза «Звонок для учителя, а не для учеников». Оказалось, что прокуратура другого мнения. В восьми школах Ярославского района нашли нарушения из-за сокращения времени перемен.

— Продолжительность перемен между уроками должна быть не меньше десяти минут, — рассказали в прокуратуре. — Большая перемена после второго или третьего урока должна быть 20–30 минут. Допускается вместо одной большой перемены делать две по 20 минут каждая.

В прошлом учебном году восемь школ это требование нарушили и сократили перемены. После прокурорской проверки виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

В прошлом месяце прокуроры школы Ярославля. 13 директоров накажут из-за того, что у учителей нет документов об отсутствии судимости.