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За школьников, которым сокращали перемены, вступилась прокуратура
10 июня 2018 09:47
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Со школьных времён запомнилась фраза «Звонок для учителя, а не для учеников». Оказалось, что прокуратура другого мнения. В восьми школах Ярославского района нашли нарушения из-за сокращения времени перемен.
— Продолжительность перемен между уроками должна быть не меньше десяти минут, — рассказали в прокуратуре. — Большая перемена после второго или третьего урока должна быть 20–30 минут. Допускается вместо одной большой перемены делать две по 20 минут каждая.
В прошлом учебном году восемь школ это требование нарушили и сократили перемены. После прокурорской проверки виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
В прошлом месяце прокуроры школы Ярославля. 13 директоров накажут из-за того, что у учителей нет документов об отсутствии судимости.
Фото: Александра Савельева
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