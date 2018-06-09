|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле грузовик протаранил автобус: пассажиры в больнице
9 июня 2018 15:35
6 423 3
Сегодня на Ленинградском проспекте в районе гипермаркета «Лента» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Его протаранил грузовой КАМАЗ.
— Грузовик врезался в автобус сзади, — рассказали очевидцы. — Приехавшие на место аварии врачи скорой помощи говорили о пострадавших. У троих пассажирок автобуса были сильные ушибы, одна из них ещё и ударилась лицом
Как стало известно корреспонденту 76.ru, всех пострадавших отвезли в больницу. Там им медики оказали помощь и отпустилди домой. А сотрудники госавтоинспекции выясняют причину ДТП. Официальных комментариев в правоохранительных органах пока не дают.
Фото: Владимир Соколов/Регион-76 | Ярославль?vk.com
Видео: Регион-76 | Ярославль/vk.com
Далее: Голый живот и фильм с Навальным: восемь историй бюджетников, уволенных после хайпа в интернете
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров