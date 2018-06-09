В Ярославле грузовик протаранил автобус: пассажиры в больнице

Авария произошла на Ленинградском проспекте

Сегодня на Ленинградском проспекте в районе гипермаркета «Лента» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Его протаранил грузовой КАМАЗ.

— Грузовик врезался в автобус сзади, — рассказали очевидцы. — Приехавшие на место аварии врачи скорой помощи говорили о пострадавших. У троих пассажирок автобуса были сильные ушибы, одна из них ещё и ударилась лицом

Как стало известно корреспонденту 76.ru, всех пострадавших отвезли в больницу. Там им медики оказали помощь и отпустилди домой. А сотрудники госавтоинспекции выясняют причину ДТП. Официальных комментариев в правоохранительных органах пока не дают.