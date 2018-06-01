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В мэрии Ярославля объяснили, кто испортил улицу Чкалова
1 июня 2018 13:21
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Сегодня в мэрии Ярославля раскрыли причину, что случилось с улицей Чкалова с момента её последнего ремонта, который был чуть больше четырёх лет назад.
На дороге появились не просто ямы, а земляные гейзеры. Состоянием улицы был шокирован даже мэр.
— По улице Чкалова недавно ездил, там земляные гейзеры появились из-под земли, никогда такого не было, — высказался мэр Владимир Слепцов, отчитывая подчинённых на одной из общегородских планёрок.
Сегодня глава департамента городского хозяйства объяснил, в чём причина того, что дорога так быстро испортилась до неузнаваемости.
— Проблема в том, что не сделали подушку в основании дороги. Началось течение грунта, — пояснил Михаил Кузнецов.
Дорогу уже начали ремонтировать, работы будут идти по ночам. Какие улицы ремонтируют уже сегодня и начнут в ближайшее время.
Кстати, улицу Чкалова последний раз ремонтировали при Евгении Урлашове. А сегодня губернатор Дмитрий Миронов отказал экс-мэру Ярославля в помиловании.
Фото: Александра Савельева
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