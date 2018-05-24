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Крупный пожар уничтожил всё: в Ярославском районе семья оказалась на улице

24 мая 2018 16:39
1 266 0
дети, семья, Ярославль, пожар

Крупный пожар в Ярославском районе оставил целую семью без крыши над головой.

22 мая в селе Андроники сгорел дом. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная проводка. Елена Ефимова и её дети 12-летняя Настя и 13-летний Саша остались не только без дома, но и без вещей. В доме сгорело всё. Денег у Ефимовых совсем нет, ведь полтора года назад в автокатастрофе погиб глава семейства Владимир. Ефимовы обратились к ярославцам с просьбой о помощи. И тут же на эту просьбу откликнулись десятки людей. Общими силами для Ефимовых стали собирать необходимые на первое время вещи.

— Мы выражаем огромную благодарность всем людям, которые остались неравнодушны к нашей беде, мы ценим всю поддержку оказываемую вами. Мир не без добрых людей, в такие моменты это чётко понимаешь, — говорит Елена Ефимова.

К сожалению, пока Елене и её детям всё еще негде жить.

Если вы хотите помочь семье Ефимовых, вы можете связаться с ними через соцсети.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Елена Ефимова/Vk.com
Продажа авто, мото
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