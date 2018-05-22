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В Ярославле байкеры и гаишники попросили у небес помощи в борьбе с ДТП
22 мая 2018 20:20
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Сегодня в Ярославле возле здания областного ГИБДД собрались вместе гаишники, байкеры из клуба «Чёрные медведи» и священнослужители. Они устроили совместный крестный ход. Дату для этого они выбрали неслучайно, 22 мая — День покровителя всех путешествующих святого Николая Чудотворца.
— Кортеж с мощами Николая Чудотворца объехал поклонные кресты, расположенные на всех направлениях выезда из Ярославля, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — У каждого креста был совершен молебен, где представители Русской православной церкви призывали всех участников дорожного движения к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах, к взаимоуважению, а также к помощи бога о сокращении дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают увечья люди.
Только за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Ярославской области ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 9 человек получили травмы.
Фото: ГИБДД
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