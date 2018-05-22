В Ярославле байкеры и гаишники попросили у небес помощи в борьбе с ДТП

Крестный ход побывал у поклонных крестов, которые стоят при въезде в город

Сегодня в Ярославле возле здания областного ГИБДД собрались вместе гаишники, байкеры из клуба «Чёрные медведи» и священнослужители. Они устроили совместный крестный ход. Дату для этого они выбрали неслучайно, 22 мая — День покровителя всех путешествующих святого Николая Чудотворца.

В крестном ходе принял участие глава областного управления ГИБДД Андрей Сироткин

— Кортеж с мощами Николая Чудотворца объехал поклонные кресты, расположенные на всех направлениях выезда из Ярославля, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — У каждого креста был совершен молебен, где представители Русской православной церкви призывали всех участников дорожного движения к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах, к взаимоуважению, а также к помощи бога о сокращении дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают увечья люди.

К крестному ходу присоединились православные ярославцы

Только за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Ярославской области ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 9 человек получили травмы.