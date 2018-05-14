Ярославцев начали штрафовать за шашлыки у реки и прогулки в лесу: кого обещают не трогать

В Ярославской области начались ежедневные рейды по поиску нарушителей правил, которые действуют после введения губернатором особого противопожарного режима. То есть теперь полицейские и сотрудники МЧС будут каждый день выписывать штрафы тем, кто гуляет по лесу или жжёт костры.

На днях спасатели вычисляли разжигателей костров с квадрокоптера. Сначала они проверяли сельскую местность и леса, а потом запускали дрон в городской черте возле Волги и Которосли. Около 20 ярославцев уже поплатились рублём за пикники на свежем воздухе — им выписали протоколы об административных правонарушениях. За прогулки в лесу и разведение костров предусмотрен штраф — от 2 до 4 тысяч рублей.

— Заходить в любой лес сейчас запрещено, — уточнили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — И уж тем более жечь там костры.

Собственно, разводить костры сейчас запрещено во всей территории Ярославской области. Причём непринципиально, на земле или в мангале — нельзя, и точка. Но здесь силовики пойдут навстречу тем, кто это делает на своих участках.

— Штрафовать тех, кто жарит шашлыки у себя в огороде, не будут, — успокоили в МЧС. — Но разжигать костёр нужно не больше, чем за два метра от дома. А сжигать мусор можно только в металлических бочках и не ближе, чем за пять метров от дома.

Спасатели вычисляют поджигателей с помощью квадрокоптера

Особые ограничения на пикники действуют и в самом Ярославле. Об этом уже позаботился мэр города Владимир Слепцов. Его возмутили люди, которые после пикников оставляют мусор. Градоначальник распорядился, чтобы за всеми гуляющими на природе пристально следили силовики.

— Сейчас люди покупают одноразовые мангалы по 100–200 рублей, жарят всё, что можно. И всё, что покушали и попили — там и оставили, — так мэр объяснил своё решение оставить земляков без мяса и пива на свежем воздухе. — Я дал поручение тотально организовать дежурство и рейды вместе с МЧС и МВД.

Усиленно полицейские должны теперь патрулировать Тверицкую набережную, Павловский парк, зелёную зону на Подзеленье. Также во всех городских парках развесили таблички, информирующие о запрете шашлыков. Найти место для пикника, чтобы не нарваться на штраф, теперь очень сложно.

— Разводить в городе костры можно только в специально оборудованных для этого местах, — уточнили в полиции.

Говорят об этом и в мэрии, но никаких мест при этом не организовывают. Поэтому ярославцы устраивают пикники там, где придётся. Даже во дворах многоэтажек, рассчитывая на то, что сотрудников МВД и МЧС с протоколами на всех не хватит.

Мэр Ярославля постоянно что-то запрещает. Мы выяснили, какие его запреты вызвали самую бурную реакцию у горожан.