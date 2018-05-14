×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Ярославцев начали штрафовать за шашлыки у реки и прогулки в лесу: кого обещают не трогать

14 мая 2018 13:07
2 487 6
отдых, Ярославль, пикник, дача

В Ярославской области начались ежедневные рейды по поиску нарушителей правил, которые действуют после введения губернатором особого противопожарного режима. То есть теперь полицейские и сотрудники МЧС будут каждый день выписывать штрафы тем, кто гуляет по лесу или жжёт костры.

На днях спасатели вычисляли разжигателей костров с квадрокоптера. Сначала они проверяли сельскую местность и леса, а потом запускали дрон в городской черте возле Волги и Которосли. Около 20 ярославцев уже поплатились рублём за пикники на свежем воздухе — им выписали протоколы об административных правонарушениях. За прогулки в лесу и разведение костров предусмотрен штраф — от 2 до 4 тысяч рублей.

Заходить в любой лес сейчас запрещено, — уточнили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — И уж тем более жечь там костры.

Собственно, разводить костры сейчас запрещено во всей территории Ярославской области. Причём непринципиально, на земле или в мангале — нельзя, и точка. Но здесь силовики пойдут навстречу тем, кто это делает на своих участках.

Штрафовать тех, кто жарит шашлыки у себя в огороде, не будут, — успокоили в МЧС. — Но разжигать костёр нужно не больше, чем за два метра от дома. А сжигать мусор можно только в металлических бочках и не ближе, чем за пять метров от дома.

Особые ограничения на пикники действуют и в самом Ярославле. Об этом уже позаботился мэр города Владимир Слепцов. Его возмутили люди, которые после пикников оставляют мусор. Градоначальник распорядился, чтобы за всеми гуляющими на природе пристально следили силовики.

Сейчас люди покупают одноразовые мангалы по 100–200 рублей, жарят всё, что можно. И всё, что покушали и попили — там и оставили, — так мэр объяснил своё решение оставить земляков без мяса и пива на свежем воздухе. — Я дал поручение тотально организовать дежурство и рейды вместе с МЧС и МВД.

Усиленно полицейские должны теперь патрулировать Тверицкую набережную, Павловский парк, зелёную зону на Подзеленье. Также во всех городских парках развесили таблички, информирующие о запрете шашлыков. Найти место для пикника, чтобы не нарваться на штраф, теперь очень сложно.

Разводить в городе костры можно только в специально оборудованных для этого местах, — уточнили в полиции.

Говорят об этом и в мэрии, но никаких мест при этом не организовывают. Поэтому ярославцы устраивают пикники там, где придётся. Даже во дворах многоэтажек, рассчитывая на то, что сотрудников МВД и МЧС с протоколами на всех не хватит.

Мэр Ярославля постоянно что-то запрещает. Мы выяснили, какие его запреты вызвали самую бурную реакцию у горожан.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ГУ МЧС России по Ярославсской области, ГУ МЧС России по Ярославской области
Продажа авто, мото
Далее: Ямы-гейзеры на Пятёрке присыпали землей

Новое на сайте
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию
Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды
Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания

Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (27): Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,50 61,77
EUR 73,80 74,07
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.05
USD 61,74 -0,79
EUR 73,51 -0,66
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.