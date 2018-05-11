|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На рыбинца, задавившего пенсионерку, возбудили уголовное дело: какой срок грозит
11 мая 2018 17:33
545 0
В Рыбинске полиция возбудила уголовное дело в отношении пенсионера, который сбил на переходе бабушку и уехал.
Всё произошло 9 мая около 9 часов вечера на улице Приборостроителей. Пожилой мужчина на «Волге» наехал на 57-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. Сбил и не остановился, а поехал дальше. Женщина погибла. Теперь за смерть женщины придётся ответить.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в УМВД по Ярославской области.
По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.
Ответить придётся и за то, что сбежал с места аварии. Суд лишил его прав на полтора года.
Фото: Авто Новости Рыбинск/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Часть 14 А второй образ... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров