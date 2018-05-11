На рыбинца, задавившего пенсионерку, возбудили уголовное дело: какой срок грозит

Авария произошла в тёмное время суток

В Рыбинске полиция возбудила уголовное дело в отношении пенсионера, который сбил на переходе бабушку и уехал.

Всё произошло 9 мая около 9 часов вечера на улице Приборостроителей. Пожилой мужчина на «Волге» наехал на 57-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. Сбил и не остановился, а поехал дальше. Женщина погибла. Теперь за смерть женщины придётся ответить.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Ответить придётся и за то, что сбежал с места аварии. Суд лишил его прав на полтора года.