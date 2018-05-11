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В Ярославле будут следить за теми, кто крадёт цветы с клумб
11 мая 2018 13:16
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Оказывается, в Ярославле с наступлением лета процветает воровство цветов. Об этом сегодня озвучили на общегородской планёрке в мэрии.
— В прошлом году выкопали 100 тысяч цветов. Выкапывали даже из клумбы на Красной площади. Причём не какие-то асоциальные элементы, а нормальные люди. Забирали на дачу, — рассказал мэр Владимир Слепцов. — Мы таких людей будем стыдить публично.
И призвал публиковать видео с уличных камер видеонаблюдения в интернете и СМИ, если на них попадутся воришки. Кстати, в этом году высадят около миллиона штук цветов. Первыми уже начинают всходить тюльпаны на Красной площади и у Вечного огня.
Как украсят самые большие клумбы этим летом: смотрим проекты, посвящённые ЧМ-2018.
Фото: Мэрия Ярославля
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