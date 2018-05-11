В Ярославле будут следить за теми, кто крадёт цветы с клумб

Десятую часть цветов с клумб в прошлом году украли

Оказывается, в Ярославле с наступлением лета процветает воровство цветов. Об этом сегодня озвучили на общегородской планёрке в мэрии.

— В прошлом году выкопали 100 тысяч цветов. Выкапывали даже из клумбы на Красной площади. Причём не какие-то асоциальные элементы, а нормальные люди. Забирали на дачу, — рассказал мэр Владимир Слепцов. — Мы таких людей будем стыдить публично.

И призвал публиковать видео с уличных камер видеонаблюдения в интернете и СМИ, если на них попадутся воришки. Кстати, в этом году высадят около миллиона штук цветов. Первыми уже начинают всходить тюльпаны на Красной площади и у Вечного огня.

Как украсят самые большие клумбы этим летом: смотрим проекты, посвящённые ЧМ-2018.