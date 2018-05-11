Навалили у входа в храм: Слепцов предложил арестовывать лошадей в центре Ярославля

Лошадей в центре города быть не должно

Весомую часть утренней планёрки в мэрии Владимир Слепцов сегодня потратил на обсуждение лошадей и их заводчиков. И тех, кто на них катает детей в центре Ярославля.

— Лошадей на территории города десятки, а катают на них дети несовершеннолетние, — возмутился Слепцов. — На лошадей нет санитарных книжек, а ребёнок не справится с лошадью, если её в городе что-то напугает.

Но не только это возмущает градоначальника. За животными остаётся слишком много неприятных следов.

— Представляете, у входа в главный храм навалили. И даже никто не дёрнулся убирать. Отошли в сторону, ребёнка посадили на лошадь, денежку взяли и катать дальше пошли, — ругался градоначальник. — Не нужны эти лошади здесь. У нас есть конно-каретный двор — катайтесь.

И предложил ГИБДД и прокуратуре продумать способы штрафовать за катания в местах, где это не разрешено: на Волжской и Которосльной набережных, на Стрелке, Первомайском бульваре. Лошади также не должны самостоятельно переходить через городские мосты. Если потребуется, мэр предложил даже арестовывать животных.

Однако катания в городе не запрещены, но делать это можно только в парках.

Кстати, эту тему в мэрии обсуждают с начала мая, вероятно, что скоро она выльется в реальные наказания для заводчиков.