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В Ярославской области построят первый кролиководческий комплекс
11 мая 2018 08:11
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В Ярославской области планируют построить крупный кролиководческий комплекс и кооператив. Разводить кроликов в промышленных масштабах будут в Ростове Великом.
— Это первый такой проект в кролиководческой отрасли области, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.
Кооператив, созданный в регионе, поможет и другим владельцам кролиководческих хозяйств в обеспечении комбикормами, в сертификации и организации поставок продукции в магазины.
С осени прошлого года в Ярославской области занялись выращиванием безрогих быков. Кроме того, в регионе планируют построить большой рыбный комплекс и выращивать там мраморных сомов.
Фото: Александра Савельева
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