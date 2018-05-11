В Ярославской области построят первый кролиководческий комплекс

Крупный комплекс по разведению кроликов построят в Ростове

В Ярославской области планируют построить крупный кролиководческий комплекс и кооператив. Разводить кроликов в промышленных масштабах будут в Ростове Великом.

— Это первый такой проект в кролиководческой отрасли области, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Кооператив, созданный в регионе, поможет и другим владельцам кролиководческих хозяйств в обеспечении комбикормами, в сертификации и организации поставок продукции в магазины.

С осени прошлого года в Ярославской области занялись выращиванием безрогих быков. Кроме того, в регионе планируют построить большой рыбный комплекс и выращивать там мраморных сомов.