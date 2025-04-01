Благовещение в 2025 году: какого числа, приметы и что нельзя делать

По давней традиции, на Благовещение после литургии во многих церквях в небо выпускают белых голубей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Весна богата на православные праздники и памятные даты. Главный из праздников, Пасха, ждет нас ближе к концу апреля, а из ближайших мы отметим Благовещение. И к нему из года в год появляются одни и те же вопросы: можно ли на Благовещение есть рыбу и пить вино, крестить и работать. Настало время ответить на каждый из них. А заодно давайте узнаем, какие приметы бывают на Благовещение.

Значение праздника Благовещение

Слово «Благовещение» — это буквальный перевод с греческого языка слова «Εὐαγγελισμός». И означает оно «благая весть». Именно ее, согласно Евангелию, принес деве Марии архангел Гавриил, который сообщил, что именно от нее родился не кто иной, как настоящий Спаситель. Кроме того, это сообщение стало первым шагом к воплощению божественного замысла, который завершился воскресением Иисуса из мертвых, после чего всем открылся путь в Царствие Божие. Примечательно это известие еще и тем, что оно стало первой радостной новостью для человечества с тех пор, как Адама и Еву выгнали из Рая. В общем, с какой стороны ни посмотри — кругом Благовещение.

При этом, несмотря на значимость события, дата для его празднования определилась не сразу. Кто-то отмечал его за пару недель до Рождества Христова, кто-то — за девять месяцев до него.

Когда Благовещение в 2025 году

В отличие от многих православных праздников (да от той же Пасхи), у Благовещения постоянная дата — отмечается оно всегда 7 апреля. В 2025 году этот день выпадает на понедельник.

У католиков и протестантов Благовещение наступает раньше — 25 марта. Всё дело в календарях — юлианском (у православных) и григорианском (у католиков).

Можно ли работать на Благовещение

Вообще считается, что работать в этот день категорически не рекомендуется, но есть нюансы. Под работой подразумевается тяжелый физический труд или грязные хозяйственные работы. Так что планы копаться в огороде, подрезать деревья, пахать до седьмого пота оставьте на другой день. А на Благовещение можно заняться несложными повседневными делами — помыть посуду, пропылесосить, протереть пыль, выгулять собаку, написать текст про какой-нибудь православный праздник.

Можно ли на Благовещение есть рыбу

Поскольку праздник обычно выпадает на Великий пост, часто появляются вопросы о том, что можно и нельзя есть на Благовещение. По церковному уставу в честь благой вести православные могут позволить себе послабление и поесть рыбы и блюд, приготовленных с использованием растительного масла. Вино тоже разрешается. Но в меру.

А вот если вдруг Благовещение выпадет на последние дни Великого поста (Чистый четверг или Страстную пятницу), то здесь важнее окажутся постные правила: никакой рыбы и растительного масла. Зато вино на Благовещение в этом случае пить можно.

Ну а когда окажется так, что Благовещение совпало с Пасхой или Светлой седмицей, тут уж никаких ограничений.

Можно ли крестить на Благовещение

Как и в любой другой день церковного года, крестить в Благовещение разрешается. Надо только иметь в виду, что у священников в двунадесятые и великие праздники особенно много работы, поэтому в каждом первом храме вам крещение так сразу не проведут — о дате и времени крестин лучше всего всегда договариваться заранее.

Можно ли на Благовещение делать поминки и убираться на кладбище

На Благовещение, как и в другие важные церковные праздники, заупокойные службы и моления не совершаются. Потому что праздник сам по себе — это время радости, и грустить и печалиться в такие дни лучше не стоит. Особенно если они выпадают на период поста, когда человек и без того совершает определенную работу над собой.

Для поминовения умерших во время Великого поста, на который обычно приходится Благовещение, есть родительские субботы, когда нужно пойти и помолиться об усопших в храме, а после панихиды поехать на кладбище.

А вообще в большие праздники верующие на кладбище, кроме как на похороны, не ходят. То же самое касается Страстной недели и периода от Пасхи до Радоницы. Потому что в этот период всё внимание верующих христиан сосредоточено на евангельских событиях.

Приметы на Благовещение