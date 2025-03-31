«Я попала под влияние…»: Внучка экс-мэра Самары — о том, что не хотела убивать деда и бабушку. Репортаж из зала суда

В зал заседания Екатерину Тархову привел конвой. Но сначала они «промахнулись» с помещением Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Следователи продолжают выяснять детали гибели бывшего мэра Виктора Тархова и его жены Натальи. Сторона обвинения считает, что к смерти экс-градоначальника может быть причастна его внучка Екатерина. В понедельник, 31 марта, Самарский районный суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста родственнице чиновника. Что сообщили следователи? Где сейчас находится сын Екатерины Тарховой? Что она сама думает о трагедии? Подробности — в репортаже наших коллег из 63.RU.

Заседание в Самарском районном суде началось с небольшой задержкой. К 11:00 в коридоре и около зала собралось немало журналистов.

Несмотря на скромные размеры зала, в нем удалось разместиться всем. В первую очередь это касалось непосредственных участников процесса: Екатерины Тарховой и ее нового адвоката, следователя, прокурора и представителей потерпевшей. Этот статус в уголовном деле у дочери Виктора Тархова — Людмилы. Ее интересы представляют адвокаты Андрей Карномазов и Дмитрий Курмаев.

Сейчас Людмила Тархова отбывает наказание по делу о вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата губернской думы Александра Милеева. Как заявляла сама осужденная, эту сумму парламентарий задолжал ее отцу. Гарантом сделки якобы был другой представитель регионального парламента Олег Дьяченко. Но слова Людмилы Тарховой бывший парламентарий подтвердить не может. Член совета директоров ныне банкротящегося Газбанка умер в январе 2017 года. Причем обстоятельства его гибели спустя годы вызывают немало вопросов.

После соблюдения всех формальностей судья Валентина Сабанова предоставила слово следователю.

— Виктор и Наталья Тарховы с 25 декабря 2024 года не выходят на связь и о месте своего нахождения не сообщают. Какие-либо данные о намерении Тарховых уехать куда-либо отсутствуют. Их фактическое местонахождение до настоящего времени не установлено. В связи с чем имеется основание полагать, что указанные лица стали жертвами преступления, а именно убийства, — обосновал свою точку зрения следователь.

Косвенно о том, что с четой Тарховых могли расправиться, могут свидетельствовать улики, обнаруженные в квартире бывшего градоначальника.

— В ходе предварительного расследования на месте происшествия найдены фрагменты мягких тканей. По результатам их исследования установлено, что они могут происходить от лица мужского пола, который является биологическим отцом родной дочери супругов Тарховых, — пояснил следователь.

Журналистов в зале заседания было больше, чем самих участников процесса Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Екатерину Тархову задержали 3 февраля 2025 года. 5 февраля Самарский районный суд назначил ей меру пресечения в виде содержания в СИЗО. А 7 февраля внучке экс-мэра предъявили обвинение.

— От дачи показаний она отказалась, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ. 26 февраля поступила явка с повинной от Екатерины Тарховой. Ее дополнительно опросили 27 февраля 2025 года. Она сообщила об убийстве, совершенном вместе с другими лицами, об уничтожении трупов и сокрытии останков, — добавил следователь.

Как могли убить Виктора и Наталью Тарховых? Узнать Основная версия следователей строится на показаниях самой Екатерины Тарховой. В конце февраля 2025 года она рассказала, что отравила бабушку и дедушку. Затем девушка заморозила их тела с помощью жидкого азота. После ее знакомый помог расчленить трупы. От останков предполагаемые подельники избавились, выкидывая мешки в мусорные баки.

Сотрудникам СУ СК РФ по Самарской области не хватило двух месяцев на выяснение всех деталей преступления. Поэтому силовикам потребовалось еще два месяца на работу. Соответственно, на такой же срок следователи попросили продлить арест для Екатерины Тарховой.

— Необходимо установить и допросить лиц, которые звонили супругам Тарховым и контактировали с обвиняемой в период совершения преступления. Также не выполнены следственные процессуальные действия, в которых может возникнуть необходимость. Основания для изменения меры пресечения для обвиняемой, не связанной с содержанием под стражей, в том числе и по состоянию здоровья, у следствия нет. Екатерину Тархову обвиняют в особо тяжком преступлении, ей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет , — объяснил свою точку зрения представитель обвинения. — Обвиняемая не замужем, официально не трудоустроена. Это свидетельствует об отсутствии у нее легального и постоянного источника дохода. Ее бывший супруг постоянно проживает на территории другого государства. У следствия есть основание полагать, что обвиняемая может скрыться. Кроме того, оказавшись на свободе, Тархова может попытаться скрыть следы преступления, в том числе и останки трупов потерпевших, которые до сих пор не обнаружены. Она может сделать это, связавшись с другими лицами, возможно, причастными к преступлению, местонахождение которых не установлено.

Екатерина Тархова и ее адвокат Игорь Верховский настаивали на переводе под домашний арест.

— Я ничего не нарушала в СИЗО. У меня начались проблемы с сердцем, участилось сердцебиение. Но ничем подтвердить это не могу. Врачи постоянно заняты другим. Я прошу выбрать мне домашний арест. Жить буду у крестной, — заявила Екатерина Тархова.

Екатерина Тархова не сдерживала слёз Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ее адвокат добавил, что следователи не предоставили весомых оснований для продления ареста и все их доводы — это просто предположения.

— Уехать из России Екатерина Тархова не сможет. Так как у нее изъяли загранпаспорт, — пояснил Игорь Верховский.

Адвокат попросил приобщить к делу документ, который может свидетельствовать о готовности крестной предоставить свою квартиру для домашнего ареста Екатерины Тарховой. Но к этому прошению не приобщили ни паспорта, ни справок, которые бы могли подтвердить права на жилое помещение.

Игорь Верховский стал третьим адвокатом Екатерины Тарховой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











После выступления сторон судья Валентина Сабанова ушла в совещательную комнату. А у журналистов появилась возможность поговорить с Екатериной Тарховой.

— Тяжело осознавать, что я попала под влияние людей… Я не могу отвечать на вопросы некоторые. То сообщение с ненавистью я написала давно. Тогда жила в Израиле, и к делу это не имеет отношения. Хочу сказать сыну, что я его очень люблю. Мне очень жаль, что из-за этой компании я лишилась самого дорогого. Убивать я не хотела, — заявила со слезами на глазах Екатерина Тархова журналистам. После ее речи адвокат напомнил о праве не общаться с прессой.

Кроме непосредственных участников процесса и журналистов, в зале заседания присутствовала крестная Екатерины. Ранее она была гостьей в одном из ток-шоу, посвященных истории гибели Виктора и Натальи Тарховых. А в понедельник, 31 марта, пришла поддержать Екатерину Тархову. Во время заседания они не общались, но многозначительно переглянулись и кивнули друг другу.

После небольшого перерыва Валентина Сабанова вернулась в зал. Она озвучила резолютивную часть решения суда. Несмотря на доводы защиты, Екатерина Тархова останется под арестом. Она будет находиться в СИЗО еще как минимум два месяца — до начала июня 2025 года.

Екатерина Тархова просила смягчить ей меру пресечения Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Уже после заседания журналистам удалось пообщаться с Андреем Карномазовым — адвокатом Людмилы Тарховой.

— Людмила очень долгое время не верила в произошедшее. Сейчас, уже под давлением обстоятельств, она отдает себе отчет, что произошло. Но не смирилась. Требуется уточнение очень многих деталей. Думаю, когда мы с коллегой в ближайшее время поедем к ней для всех необходимых процессуальных действий, ясность, так сказать, увеличится, и наведется резкость, — рассказал Андрей Карномазов.

Он пояснил, что, несмотря на родство, Екатерина и Людмила Тарховы не общаются друг с другом.

— Мать и дочь находятся в разных учреждениях, и непосредственной связи у них нет. Опосредованная может быть, но, насколько я знаю, и ее нет, — пояснил адвокат.

Один из вопросов, который беспокоил Людмилу Тархову, связан с ее внуком — сыном Екатерины Тарховой. Она знает, что ребенок находится в «надежных руках» у крестной. А вот относительно своей родной дочери Людмила Тархова занимает другую позицию.

Дмитрий Курмаев (слева) и Андрей Карномазов (справа) представляют интересы потерпевшей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— До тех пор пока следствие не разберется во всех деталях произошедшего, всё должно оставаться на тех местах, на которых находится. Это означает, что Екатерина должна находиться под стражей, — озвучил Андрей Карномазов позицию Людмилы Тарховой.

Однако он предположил, что Екатерина Тархова могла и не ставить целью именно убийство своих родных.

— Всех деталей я не знаю. Не исключаю, что в какой-то момент ситуация действительно вышла из-под контроля. Был сделан первый шаг, и потом, может быть, еще один. Потом ситуация приобрела неконтролируемый характер и пошла не так, как думала Екатерина. Могу предположить, что цели убийства не было. Может быть, была материальная, экономическая. Боюсь, что убийство было сопутствующим процессом и, быть может, действительно невольным. Полагаю, что Екатерина не думала и не предполагала последствий. Пока человек сам в это не окунется и пока это не произойдет, то кажется, что всё это происходит с другими людьми. И никогда — с тобой, — пояснил свою точку зрения адвокат. — Могу предположить, что сообщник не установлен до сих пор. Если бы я обладал этим знанием, то ничего бы не сказал из-за подписки о неразглашении.

Вопросов в этом деле пока что больше, чем ответов. Следователям предстоит найти останки Виктора и Натальи Тарховых. Предположительно, они могут находиться на полигоне «Преображенка» в Волжском районе. Но пока что два месяца работы на территории не принесли плодов. А на самом полигоне на днях произошел крупный пожар.