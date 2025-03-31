«Подвергают ее пыткам болью. Это истязание»: многодетная мать обвинила роддом в краже ребенка — ее упекли в психушку

Людмила Борзило (первая слева) с семьей Источник: Людмила Борзило / Rutube.com











В Ростовской области на принудительное психиатрическое обследование отправили многодетную мать и активистку Людмилу Борзило. Уже несколько лет она уверяет, что в местной ЦРБ в 2016 году у нее украли новорожденного сына. Борзило стала фигуранткой уголовного дела, за время которого успела потерять еще одного ребенка и попасть под домашний арест.

Корреспондент 161.RU собрал всё, что известно об этом громком деле.

«Многодетная мамочка и политический деятель»

Людмиле Борзило 41 год. Она живет в поселке Орловском Ростовской области. Борзило — активистка КПРФ, часто выступает наблюдателем на выборах. В своих соцсетях она представляет себя так: «Многодетная мамочка и политический деятель».

У Людмилы есть каналы на YouTube и Rutube. Суммарное число ее подписчиков там — чуть больше десяти тысяч человек. Ролики Людмила выпускает регулярно. В них она рассказывает о многих проблемах Орловского района. Например, о питании детей в школах, качестве услуг ЖКХ и многом другом. Борзило регулярно выходила на одиночные пикеты, итогами которых делилась в своих соцсетях. В беседе с корреспондентом 161.RU активистка утверждала, что в 2014 году именно благодаря ее усилиям уволили главу районной администрации.

Борзило с детьми на выборах Источник: Людмила Борзило / Vk.com











Но, пожалуй, главной темой, которую она освещала активнее всего, стала работа Орловской ЦРБ. Борзило считала неправильным, что главврача ЦРБ назначал глава администрации, потому что он не имеет медицинского образования. С давних пор между коммунисткой, руководством больницы и чиновниками конфликт.

— Мне дали понять, чтобы я не лезла туда, куда не надо, — говорила Борзило в беседе с 161.RU.

Были у нее с чиновниками и другие разногласия. Борзило с пятью совершеннолетними детьми живет в аварийном доме. Она много лет просила переселить ее в пригодное жилье. Но, как объяснила корреспонденту 161.RU ростовский депутат КПРФ Наталья Оськина, власти постоянно меняли статус дома с аварийного на неаварийный и наоборот. Борзило жаловалась на них в прокуратуру и следком. По последним данным, дом активистки всё же получил статус непригодного для жилья и представляющего опасность.

«Он умер, зачем он тебе нужен?»

В 2015 году Людмила Борзило забеременела четвертым ребенком. Троих старших детей она родила в Орловской ЦРБ. По ее словам, четвертая беременность проходила спокойно, никаких патологий у малыша не было. На последнем УЗИ перед родами врач сказал, что Людмила ждет мальчика весом 3,5 килограмма. В 2016 году 24 апреля около 23:00 она прибыла в родильное отделение со схватками.

— Я успела только до кровати в предродовой палате дойти. Легла и родила. Акушерка на меня накричала, ввела меня в заблуждение, что я родила мертвого ребенка, заставила встать и перейти в родильный зал. Ребенка мне не показали, — вспоминает ту ночь в беседе со 161.RU Людмила Борзило.

Крика малыша она не слышала, но не считает это признаком того, что он родился мертвым. Акушерки же заявили ей, что мальчик умер за несколько дней до родов. Появившийся на свет плод якобы был уже мертвым.

— Мне объяснили знакомые врачи, что из-за того, что я быстро родила, надо было ребенку рот почистить. На меня тогда акушерка наорала, сказала, что у ребенка патология: «Он умер, зачем он тебе нужен?» Представьте, да, вам такое говорят? Я наклонилась и увидела, что лежал хороший, крупный ребенок, — говорит Людмила.

По словам Борзило, медики отказывались показывать ей мертвого малыша. Его взвесили и внесли данные, что малыш весит 2,4 килограмма — гораздо меньше, чем говорили Людмиле на УЗИ перед родами. К тому же женщина уверена, что чувствовала шевеление плода накануне родов. Всё это зародило в ней сомнения, что ее мальчик появился на свет мертвым.

«Голова ребенка торчала между ног»

Через день после родов Людмиле передали тело ребенка в специальной коробке. Его труп не показали. Прошли похороны.

Борзило решила начать собственное расследование судьбы сына. Она обратилась в правоохранительные органы. Ей удалось получить копию медицинских документов. Там, по ее словам, была описана иная версия ее родов, прошедших 24 апреля 2016 года.

— Оказывается, я шла своим ходом до больницы. При этом у меня голова ребенка торчала между ног. Акушерка увидела это, пощупала голову, она якобы мягкая, рыхлая. Через пять минут стремительных родов я родила, — говорит Борзило.

Людмила рассказывает, что встретила одну из акушерок, принимавших у нее роды, и спросила, почему та написала неверное заключение.

— Она мне посмеялась в глаза и сказала: «А ты вообще радуйся, что ты живая и невредимая ушла и твой ребенок попал в хорошую семью. А что ты можешь ему дать? На хрена ты столько детей рожаешь?» — утверждает Людмила.

Более того, по ее словам, акушерка сказала, что случай Людмилы мог быть не единственным. Якобы в Орловской ЦРБ было семь случаев, когда у рожениц обманом забирали малышей, чтобы отдать их в другие семьи.

— Я доказываю, что наша больница занимается не первый десяток лет продажей детей. Я пострадала сама в 2016 году. Нашла много пострадавших людей, — утверждает Людмила.

Спустя полгода после родов Борзило добилась эксгумации. После того как вскрыли коробку с телом, оказалось, что оно сохранилось и было абсолютно целым; у тела якобы были зашиты половые органы. Людмила инициировала проведение ДНК-теста. По ее словам, официальный результат теста от СК ей так и не пришел.

«Я говорю, моего сына зовут Сережа»

Активистка уверена, что ее ребенок не умер, а малыша якобы забрали и передали в другую семью. Она провела расследование и утверждает, что установила, в какой семье находится ее ребенок. Более того, Борзило уверенно говорит о том, что об этом якобы в курсе и следственные органы.

— В 2019 году общалась с высокопоставленным силовиком. Он мне назвал, как моего ребенка зовут в этой семье. Они в курсе всех событий. Я говорю, моего сына зовут Сережа. И просто вышла оттуда, — говорит Людмила.

Источник: Людмила Борзило / Vk.com











Она на своем YouTube-канале рассказала историю одной из предполагаемых пострадавших.

— Женщина родила ребенка. У нас в деревне все друг друга знают. Ее убедили, что из-за болезни ребенок мертвым родился. Она в итоге от него отказалась, а моя тетя его усыновила. И таких случаев еще много, — утверждает Людмила.

Активистка рассказывает, что другие женщины, узнавшие о реальной судьбе своих детей и пожелавшие вернуть их, получали угрозы. Более того, некоторые из них якобы пропали или даже погибли.

— Кто обращался [в следственные органы], того или в живых нет, или уехали из нашего района. А многие просто сидят молча, потому что знают, что обращаться без толку. На меня смотрят, как меня прессуют правоохранительные органы, представляют, что будет с ними, — рассказывает активистка.

После обнародования истории усыновления мальчика 2005 года рождения родственницей Людмилы в отношении активистки возбудили уголовное дело по статье «Раскрытие тайны усыновления».

Принудительное обследование

По словам депутата Натальи Оськиной, еще на начальном этапе расследования уголовного дела потерпевшая заявила, что претензий к Людмиле не имеет, да и сама Борзило признала свою вину. Тем не менее следователь потребовал провести психиатрическое обследование многодетной матери, усомнившись в ее ментальном здоровье. В судебном постановлении, оказавшемся в распоряжении 161.RU, указано, что следователь подозревает у Борзило параноидальное расстройство личности и шизотипическое расстройство. Он указывает, что поставить точный диагноз можно только после комплексного обследования, а оно возможно лишь в стенах специализированного учреждения.

Следователь подал ходатайство в суд «для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы» Борзило. Для такого обследования женщину необходимо поместить на 30 дней в психиатрическую больницу в Ростове.

Людмила с этим не согласилась и решила оспорить это решение. Она написала жалобы в надзорные ведомства, обращалась за помощью к депутатам и записывала видео в свои каналы.

«Факты о похищении не нашли своего подтверждения»

ЦРБ Орловского района Источник: «Яндекс.Карты»











Корреспондент 161.RU направил официальный запрос в ЦРБ Орловского района. Главный врач медучреждения Наталия Корнеева рассказала, что после жалоб и обращений Людмилы Борзило там несколько раз проводили проверки, но никаких нарушений они не выявляли.

— Факты о похищении новорожденного ребенка не нашли своего подтверждения (проводилась дважды эксгумация тела и медико-генетическая экспертиза), — сообщили в 161.RU в Орловской ЦРБ.

Там добавили, что другие роженицы никогда не обращались с заявлениями о краже их младенцев в стенах медучреждения.

«Ей заломили руки и увезли в психушку»

Вскоре следователь подал новое ходатайство. На этот раз о заключении Людмилы под домашний арест. Избрание такой меры пресечения он объяснил тем, что фигурантка якобы не явилась несколько раз в Следственный комитет по повестке. Борзило объясняет ходатайства следователя личной неприязнью к ней и недоумевает, почему материалы ее дела до сих не передали в суд для рассмотрения по существу.

Депутат КПРФ Наталья Оськина в беседе с 161.RU отметила, что домашний арест — слишком строгая мера пресечения для уголовного дела по «нетяжкой» статье о раскрытии тайны усыновления. К тому же Людмила с детьми проживает в аварийном доме, признанном непригодным для жизни. Выходит, что Борзило должна постоянно находиться внутри потенциально опасного жилья.

Борзило у себя дома записывает обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину Источник: Людмила Борзило / YouTube.com











5 марта 2025 года Людмилу вызвали в Следственный комитет, а оттуда ее отправили на принудительное обследование. При этом судебное заседание, которое должно было утвердить такое решение, на тот момент еще не состоялось. Адвокат Людмилы Алексей Олейник назвал такие действия следователя противоправными.

— Обманным путем пригласили Людмилу Борзило в Следственный комитет. Якобы для подписания каких-то справок, документов по поводу анализов. Однако ей заломили руки, в принудительном порядке посадили в «бобик», увезли в психушку, — рассказала тогда 161.RU депутат Наталья Оськина.

Оськина добавила, что помещать многодетную мать-одиночку на принудительное обследование на месяц незаконно. Ведь ранее она не стояла на учете у психиатра и за ней не замечали проявлений психических расстройств.

Более того, на тот момент Людмила была беременна, а младшему из ее детей был всего годик и семь месяцев. Когда Борзило забрали в психиатрическую лечебницу, пять ее несовершеннолетних детей остались с ее старшей дочерью Татьяной.

— Идет просто гонение на нее. С 2018 года ей должны были предоставить новое жилое помещение. Есть распоряжение администрации Орловского района о предоставлении нового жилья. Но с 2018 года администрация Орловского района то признаёт дом непригодным к проживанию, то признаёт его обратно надлежащим. Они сами себе противоречат. Каждый год выпускают новые распоряжения. В конечном итоге она написала об этом всём Александру Бастрыкину и в Генеральную прокуратуру. Этот вопрос взяли на контроль, и после этого понеслось. Вместо того чтобы каким-то образом решить вопросы многодетных семей в регионе, у нас пытаются карательной медициной заткнуть Людмилу, — рассказала 161.RU депутат КПРФ Наталья Оськина.

«Следователь совершил два правонарушения»

6 марта 2025 года Людмилу Борзило должны были доставить в Ростовский областной суд на апелляционное заседание. На нем суд должен был определить, нужно ли отправлять Людмилу на 30-дневное обследование в психиатрическую клинику. При этом сама активистка уже находилась в лечебнице.

В суд поддержать Людмилу пришли правозащитники и активисты. Но там им объявили, что заседание будет закрытым из-за медицинской тайны. Как рассказала корреспонденту 161.RU юрист Ирина Якымив, присутствовавшая в тот день в суде, накануне на сайте суда не было заявлено, что заседание будет закрытым. После небольшой словесной перепалки в здание суда подтянулись и сотрудники ОМОН.

Источник: Ирина Якимыв











— В здании суда очень много людей: судебных приставов, полицейских, ОМОН. Очень много слушателей пришло, а вот апеллянта — Людмилы Борзило — в суде нет, — рассказала корреспонденту 161.RU депутат гордумы Наталья Оськина. — Следователь, который забрал Людмилу, совершил два правонарушения. Поскольку решение суда о том, что Борзило должна быть помещена в психиатрическую больницу, не вступило в законную силу, он ее туда поместил раньше, чем состоялся суд. Это очень серьезное правонарушение, вплоть до уголовного. Также он самовольно поменял ей меру пресечения, такую как домашний арест. Она у нее определена по месту нахождения ее дома. Он совершил должностное преступление и превысил свои полномочия.

По словам Оськиной, суд сначала приостановили. Все были удивлены, что самой Борзило нет на заседании. «Ее все ищут». Позже заседание перенесли на 13 марта.

Наталья Оськина обратилась к президенту Владимиру Путину и главам нескольких ведомств из-за помещенной в психбольницу Борзило. Свое обращение записали и дети Людмилы.

Источник: Татьяна Борзило

«Медицинская документация? У них этого нет»

12 марта суд принял ходатайство следователя об избрании Борзило меры пресечения в виде домашнего ареста до 17 апреля 2025 года. На следующий день, 13 марта, в Ростовском областном суде состоялось заседание по апелляции о назначении Людмиле стационарного психиатрического обследования.

В суд снова пришло несколько десятков однопартийцев Борзило и правозащитников. Саму Людмилу доставили в суд уже из лечебницы с браслетом на ноге. Заседание прошло в закрытом режиме. Перед ним адвокат Алексей Олейник рассказал корреспонденту 161.RU об ожиданиях от процесса:

— Будем стараться суду донести нашу главную позицию: что никаких оснований, чтобы Людмилу Александровну помещали в психиатрический стационар, не было.

Адвокат перечислил несколько пунктов, которые могли бы являться основанием для помещения Людмилы Борзило в психиатрический стационар:

— Медицинская документация? У них этого нет. Она ранее не лечилась, на учете не состояла. По родовой линии нет данных, что кто-либо у нее болел. Заявлений граждан о ее неадекватном поведении не поступало. Ходатайств со стороны защиты о том, что ей необходима проверка на предмет вменяемости или психиатрическое лечение, тоже не поступало. Суд при принятии решения на основании ходатайства следователя о помещении в стационар должен руководствоваться конкретными основаниями. И основание должно быть мотивировано. Следователь не мотивировал.

В суде у Людмилы Борзило была группа поддержки Источник: Алина Заярная / 161.RU











Депутат Наталья Оськина, которая пришла в суд поддержать Борзило, рассказала 161.RU о содержании Людмилы в стационаре. По словам Оськиной, в психиатрической лечебнице дончанке не проводили никаких процедур, потому что Борзило не подписала разрешение на медицинское вмешательство. Но из-за этого медики также и не могли официально подтвердить ее беременность.

Суд оставил в силе решение отправить Людмилу Борзило на 30-дневное принудительное психиатрическое обследование в стационаре. Из-за переживаний у нее стал болеть живот, а затем открылось кровотечение. В суд вызвали скорую помощь, и Людмилу доставили в горбольницу № 6. Там у нее случился выкидыш.

Людмилу Борзило госпитализируют после заседания суда Источник: Алина Заярная / 161.RU











Источник: Алина Заярная / 161.RU











После суда активисты КПРФ составили жалобы на судей, отправивших Борзило под домашний арест и утвердивших принудительную госпитализацию Людмилы в психлечебницу. Под обращениями подписались десятки человек. Правозащитники надеются доказать неправомерность вынесенных решений. Жалобы направили в Высшую квалификационную коллегию судей.

«Проводят беседы и наблюдение»

В горбольнице № 6 Людмила Борзило пролежала несколько дней. Ей провели две операции. 21 марта ее вернули в психиатрическую лечебницу. Срок ее вынужденного пребывания там заканчивается 5 апреля.

Состояние Людмилы после выкидыша сильно ухудшилось. Адвокат Борзило Алексей Олейник считает, что в психиатрической больнице его подопечной не оказывается должного внимания.

— Последствия операций — боль внизу живота, хромать стала, слабость, голова кружится, — рассказывает Олейник.

Борзило отказалась подписывать документ о согласии на медицинское вмешательство. Но из-за этого, как утверждает Олейник, ей не дают обезболивающие препараты и не вызывают гинеколога и терапевта.

— Болит сильно живот и спина. Ей предписаны покой и наблюдение врачей. Но ей отказали в приглашении гинеколога, терапевта, в назначении обезболивания или уколов после оперативного двойного вмешательства. Они требуют подписать соглашение на полное медицинское вмешательство, — рассказывает 161.RU депутат Наталья Оськина.

По словам депутата, Борзило имеет право подписать согласие на узкий круг помощи.

— Но по неизвестной причине закон об оказании медпомощи медучреждение нарушает. Подвергают ее пыткам болью. При этом человек несет моральные и физические боли, это истязание, — говорит депутат Оськина.