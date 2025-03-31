Москвич позвал девушку замуж, но вместо согласия получил ножом в сердце. Новости за 31 марта

Женщина уверяла полицейских, что это мужчина не смог пережить отказа Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 марта.

Мужчина открыл огонь по окнам квартир и прохожим в Мурманске

Сегодня ночью мужчина из Мурманска забрался на крышу 14-этажного общежития и начал стрелять по окнам в соседнем здании, прохожим и автомобилю ППС. На место быстро съехались силовики. Они оцепили проспект за два квартала от места стрельбы и пошли на штурм крыши. Как объяснили в местном СК, стрелок не шел на переговоры и только продолжал стрелять.

Территорию вокруг общежития оцепили Источник: Александра Балаба / 51.RU











На штурм отправились сотрудники Росгвардии, СОБР и ОМОН. При задержании они ранили мужчину.

— Преступник продолжил противоправные действия и не вступал в переговоры, в целях обеспечения безопасности жителей города Мурманска было принято решение о его нейтрализации. В настоящее время лицо, совершившее преступление, находится в тяжелом состоянии, — сказали в пресс-службе СК.

Видео о штурме Источник: пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу

На крыше нашли две единицы оружия. Свидетели говорили о двух ружьях. Всего за время ЧП они насчитали несколько десятков выстрелов.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сейчас полицейские устанавливают мотивы стрелка. В экстренных службах ТАСС сообщили, что мужчина не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Врачи выяснили, что за вирус с кровавым кашлем заражает россиян

Неизвестный вирус напугал россиян в конце прошлой недели. Тогда заболевшие начали жаловаться, что уже несколько недель страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью. При этом тесты на COVID-19 и грипп у них отрицательные. Одной из заболевших сегодня смогли поставить диагноз.

«Вирусом, проявляющимся кашлем с кровью и высокой температурой, оказалась микоплазменная пневмония», — пишет Life.ru со ссылкой на очевидицу. Такой диагноз ей поставили врачи после проведения тестов на другие вирусы.

То, что это уже известное врачам и ученым заболевание, подтвердил и Роспотребнадзор.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — написано в Telegram-канале ведомства.

Молодежь постареет

Всемирная организация здравоохранения решила считать молодежью всех в возрасте до 44 лет. Теперь к этой группе относят людей 18–44 лет, представителями среднего возраста считаются люди от 45 до 59 лет.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — поддержал решение ВОЗ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он выступил за внедрение такого же возрастного порога в России.

На данный момент молодежью в стране являются люди в возрасте 14–35 лет. Этот порог уже повышали в 2020 году. Тогда молодыми людьми были те, кому до 30.

Telegram начал блокировать аккаунты

В последней версии мессенджера стали появляться первые замороженные аккаунты. Теперь Telegram начал так блокировать нарушителей правил платформы. Telegram-канал «Код Дурова» показал, как это выглядит.

«Замороженному» пользователю мессенджер доступен только в режиме чтения Источник: Код Дурова / Telegram











«Заморозка» аккаунта ограничивает доступ к общению в мессенджере и какому-либо взаимодействию в нем. Однако нарушители смогут просматривать контент на площадке в режиме «Только для чтения». При этом у них будет возможность обжаловать решение через официального бота — если этого не сделать в течение некоторого времени, аккаунт удалят.

Список опасных собак хотят пересмотреть

Депутаты Госдумы предлагают дополнить перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ. Актуализировать его предложила рабочая группа по совершенствованию законодательства о защите граждан от нападения бездомных животных, которую возглавляет депутат Нина Останина.

Перечень потенциально опасных собак был утвержден правительством России в 2019 году. В него включили собак определенных пород и их метисов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека. Таких собак запрещено выгуливать без поводка и намордника независимо от места. Исключение сделано лишь для огороженной территории, которая принадлежит хозяину.

Сейчас в список включены 12 пород и метисы. Однако там не хватает других потенциально опасных пород, например, ротвейлеров и алабаев, отметила депутат.

Женщина убила своего парня после того, как он позвал ее замуж

Дмитрий из Москвы решил позвать замуж свою девушку Ларису. Предложение он сделал в коммунальной квартире, но вместо согласия получил отказ. Спустя время его нашли мертвым там же с колотой раной в области сердца.