Ярославцев предупредили о перебоях в работе телевидения и радио: каких каналов и станций это коснется

Жителей Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Помехи в вещании популярных каналов могут возникнуть с 31 марта по 3 апреля.
«На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Где пройдут работы:
Согласно графику, 31 марта работы запланированы в пункте вещания в Любиме, 2 апреля — в Ростилово Даниловском районе, а 3 апреля — в Шашково Рыбинского округа. Телерадиосигнал может поступать нестабильно в период с 10:00 до 16:00. Отмечается, что работы могут быть перенесены из-за плохих погодных условий.
Запланированные 31 марта и 2 апреля работы внесут коррективы в программы РТРС-1, РТРС-2, Радио России (103,6 МГц и 104,3 МГц), 3 апреля — РТРС-1, РТРС-2.
Каких телеканалов это коснется
«Первый»;
«Россия-1»;
«Матч!»;
НТВ;
«Пятый канал»;
«Россия. Культура»;
«Карусель»4
«Россия 24»;
ОТР;
ТВЦ;
«Рен ТВ»;
«Спас»;
СТС;
«Dомашний»;
«ТВ-3»;
«Звезда»;
ТНТ;
«МИР»;
«МузТВ»;
«Пятница!».