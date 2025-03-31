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Развлечения Ярославцев предупредили о перебоях в работе телевидения и радио: каких каналов и станций это коснется

Ярославцев предупредили о перебоях в работе телевидения и радио: каких каналов и станций это коснется

В области три дня будут проводить технические работы

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2 комментария
Почему возникают помехи в работе телевидения и радио | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПочему возникают помехи в работе телевидения и радио | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Почему возникают помехи в работе телевидения и радио

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Жителей Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Помехи в вещании популярных каналов могут возникнуть с 31 марта по 3 апреля.

«На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Где пройдут работы:

Согласно графику, 31 марта работы запланированы в пункте вещания в Любиме, 2 апреля — в Ростилово Даниловском районе, а 3 апреля — в Шашково Рыбинского округа. Телерадиосигнал может поступать нестабильно в период с 10:00 до 16:00. Отмечается, что работы могут быть перенесены из-за плохих погодных условий.

Запланированные 31 марта и 2 апреля работы внесут коррективы в программы РТРС-1, РТРС-2, Радио России (103,6 МГц и 104,3 МГц), 3 апреля — РТРС-1, РТРС-2.

Каких телеканалов это коснется

  • «Первый»;

  • «Россия-1»;

  • «Матч!»;

  • НТВ;

  • «Пятый канал»;

  • «Россия. Культура»;

  • «Карусель»4

  • «Россия 24»;

  • ОТР;

  • ТВЦ;

  • «Рен ТВ»;

  • «Спас»;

  • СТС;

  • «Dомашний»;

  • «ТВ-3»;

  • «Звезда»;

  • ТНТ;

  • «МИР»;

  • «МузТВ»;

  • «Пятница!».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Телеканалы Радио Российская телевизионная и радиовещательная сеть Телевидение
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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Волга пересохла а теперь ещё и Зомбоящик....
Гость
12 минут
Я без дозы патриотизма не проживу
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