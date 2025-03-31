«Было видно, что он готовился»: что известно о стрелке из Мурманска, который открыл огонь по людям с крыши своего дома

В этом подъезде жил Владислав, устроивший стрельбу с крыши многоэтажки Источник: Александра Балаба / 51.RU











30 марта мурманские паблики облетели посты-молнии: в городе стреляют! Это оказалось не фейком: на проспекте Кольском прямо с крыши дома № 10 неизвестный открыл беспорядочную стрельбу. Он отказался от переговоров, забаррикадировался, и только после штурма его смогли обезвредить оперативники. Что было в голове у 43-летнего стрелка — неизвестно: следствию только предстоит это выяснить. Однако странное поведение знакомые замечали за ним уже давно. «Было видно, что он готовился», — говорят про немногословного и замкнутого Владислава Завгороднего соседи. Подробности — у наших мурманских коллег из 51.RU.

«Слышите? Опять стреляет!»

На место происшествия я примчалась почти сразу. На тот момент губернатор Андрей Чибис уже обратился к горожанам:

— Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео. Особо прошу не снимать и не выкладывать в Сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации.

— Слышите, опять… — обратился ко мне очевидец, — уже выстрелов 50 было.

У Владислава Завгороднего, который в тот момент стрелял с крыши, было два ружья.

Он хаотично стрелял вниз, где были машины, люди…

Дом окружили полицейские и другие оперативные службы Источник: Александра Балаба / 51.RU











На месте работали сотрудники полиции, ДПС, следователи, скорая помощь и пожарные.

Людям, которые хотели пройти домой по привычному пути, указывали на обход. Общественный транспорт стоял. Некоторые горожане не понимали, что происходит, многие стояли в оцепенении.

Людей загоняли за дома и кусты, говорили уходить с открытых местностей.

Позже выяснилось, что стрелка ранили после долгих попыток пробраться к нему на крышу, что оказалось не так просто: лестницы были загорожены большими мотками колючей проволоки.

Неадеквата с ранениями в голову и бедро увезли в больницу. Город начал возвращаться к вечерней суете.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждали горожан Источник: Александра Балаба / 51.RU











Источник: Александра Балаба / 51.RU











«Подумали, что кто-то бросает петарды»

Сегодня на месте, где всё произошло, уже ничего не говорило о том, что здесь, наверху, над головами у жильцов, у горожан, буквально несколько часов назад развернулась страшная перестрелка.

Подъезд этот ничем не отличается от остальных в Мурманске. Раньше в доме располагалось общежитие, сейчас здесь обычные квартиры. Тихо. Малолюдно.

Так выглядит подъезд, где проживает Владислав Источник: Александра Балаба / 51.RU











Когда мы прибыли на место, заметили около подъезда машину с разбитым стеклом, пока что это было единственным следом ночного происшествия.

Стрелять Владислав начал в 21:30 Источник: Александра Балаба / 51.RU











Рядом с автомобилем в снегу лежала гильза.

Подтверждение того, что ночью тут было нечто жуткое Источник: Александра Балаба / 51.RU











Владислав Завгородний стрелял с крыши собственного дома.

Соседи всё еще напуганы, но идут на контакт. Все они сходятся во мнении, что стрелок вел себя холодно, закрыто, был угрюм и нелюдим.

Одна из соседок вспоминает Владислава как «странного человека». В тот вечер она находилась у себя в квартире на восьмом этаже и около 21:30 услышала странные звуки.

Мы поднялись на крышу, с которой тихий и замкнутый мурманчанин открыл огонь Источник: Александра Балаба / 51.RU











— Сначала мы подумали, что кто-то бросает петарды, как это бывает на новогодние праздники. У меня было ощущение, что кто-то балуется на балконе. Это продолжалось минут 20–30, и в это время моя собака нервничала. Я решила спуститься, потому что сигнализация на машине сработала. Когда я вышла, увидела полицейского… — делится соседка.

Позже она узнала, что стрелявший — из этого дома, Владислав жил на девятом этаже.

— Я видела его, но не знала, чем он занимался. Он выглядел странно, но не могу сказать, что он вел себя как-то подозрительно.

Комната Владислава Источник: СУ СК по Мурманской области











Источник: СУ СК по Мурманской области











Источник: СУ СК по Мурманской области











Соседи стрелка говорят, что тревожный шум длился около двух часов:

— Мы с собакой гуляли еще до этого. Было очень страшно. Я не знала, чего ожидать дальше, было не по себе. Всё происходящее казалось кошмаром, и я думала, может, это взрывчатка или что-то еще. Я не знаю, что могло произойти с этим человеком, который жил здесь столько лет. Мне кажется, что что-то с ним случилось, — считает соседка этажом ниже.

Что случилось с человеком, который долго молчал, а потом взял оружие? Источник: Александра Балаба / 51.RU











«Он готовился»

Сосед, который жил на одном этаже с Владиславом, описывает его как тихого и замкнутого человека.

— Он жил здесь с матерью с самого начала. Мать на пенсии, ей за семьдесят лет. Говорят, он работал в каком-то отряде, но точно не знаю. У него были проблемы с головой, пару раз он лежал в психиатрической больнице, но из-за работы на учет его не ставили. Знаю, что с милиционерами ругался, может, полгода назад. Мотивы его непонятны. Он целился по машинам полиции… Вообще он был очень тихим, не здоровался, просто проходил мимо.

Поговорить с Владиславом было невозможно. Он всегда был будто бы в себе.

— Видно, что он готовился к чему-то, — говорит сосед по лестничной клетке. — Колючую проволоку он давно притащил. На крыше колючка есть с одного и с другого входа. У него не было ни жены, ни детей…

Оба выхода на крышу дома действительно были загорожены колючей проволокой, которую мы обнаружили и на крыше дома, где сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии обезвредили мужчину.

Это проволока была заготовленным барьером для оперативников, которые обезвредили стрелка Источник: Александра Балаба / 51.RU











Колючих запасов тут мы увидели немало Источник: Александра Балаба / 51.RU











На крыше, где, предположительно, ранили стрелка, мы увидели много крови.

Отсюда Владислав стрелял и тут сам был ранен Источник: Александра Балаба / 51.RU











Тут же мы увидели медицинские перчатки, упаковку от шприца и бинта, которые оставили работники скорой помощи при эвакуации раненого стрелка с крыши в больницу.

Обезвреженному стрелку пытались оказать медпомощь Источник: Александра Балаба / 51.RU











«Законопослушный гражданин»

Мать стрелка дверь нам не открыла; со слов соседей, с самого утра ее донимают правоохранительные органы и журналисты.

Про сына она говорила ранее, что он ходил в море и «был законопослушным гражданином».

Владислав жил с матерью Источник: Александра Балаба / 51.RU











Владислав, как говорят те, кто общался с его матерью, раньше много путешествовал, ходил в море, но у него возникли проблемы с алкоголем, и после этого жизнь пошла под откос.

Жил он на накопленные деньги, которые начали заканчиваться, и в последнее время проводил время в компьютерных играх. В тот вечер 30 марта он был максимально спокоен.

Так выглядит изнутри дом, с которого открыли стрельбу по улице Мурманска Источник: Александра Балаба / 51.RU











Сейчас стрелок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии: на переговоры с полицией Владислав не согласился, получил ранение в голову и бедро, когда его взяли.

По информации правоохранительных органов, Владислав совершил не менее 58 выстрелов. Огонь с крыши он вел приблизительно около двух часов.

В квартире задержанного были найдены документы на карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27), которые он использовал. Это оружие, а также его телефон и ноутбук были изъяты. Следователи проверяют, законно ли он приобрел и хранил это оружие. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, назначены экспертизы.

Одна из задач — выяснить, что подтолкнуло мурманчанина на стрельбу без разбора с крыши.

Крыша дома, где жил Владислав и откуда он открыл огонь Источник: Александра Балаба / 51.RU











В Следственном комитете Мурманской области подтвердили, что пострадавших от стрельбы горожан нет.



Действия стрелка будут квалифицированы по статье 317 УК РФ, предусматривающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Первые выстрелы были слышны примерно в 21:40. В полночь сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии, проведя операцию по штурму здания, сумели обезвредить стрелка.

Росгвардия поделилась видеозаписью штурма, а следователи опубликовали собственные кадры после нейтрализации подозреваемого. На записи видно, что мужчина забаррикадировал выход на крышу с помощью колючей проволоки.

А позже в Сети появились кадры с эвакуацией Владислава Завгороднего. На них видно, как сотрудники скорой помощи вместе со спасателями выносят его без сознания на носилках.

Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области Виталий Баранов отметил, что решение применить оружие против стрелка было принято именно из-за его категорического отказа вести переговоры.

Как только его состояние улучшится, следователи продолжат с ним работу. Также будет решено, какую меру пресечения применить — вероятно, это будет арест.