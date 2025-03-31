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Происшествия «Приехали скорые»: в полиции озвучили первые подробности аварии с «Газелью» на мосту в Ярославле

«Приехали скорые»: в полиции озвучили первые подробности аварии с «Газелью» на мосту в Ярославле

Публикуем фото с места ДТП

1 888
10 комментариев
В Ярославле на мосту от удара развернуло «Газель» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на мосту от удара развернуло «Газель» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на мосту от удара развернуло «Газель»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Днем в понедельник, 31 марта, в Ярославле на мосту через Которосль «Газель» врезалась в отбойник. О ДТП сообщили очевидцы в городских пабликах.

«Серьезное ДТП на развязке моста через Которосль. Напротив бывшей гостиницы „Юбилейная“. Приехали скорые», — сообщили в группе «Подслушано в Ярославле».

К месту аварии съехались реанимобиль и карета скорой помощи. Кроме того, припарковались несколько легковушек.

В полиции озвучили подробности аварии с «Газелью» на мосту в Ярославле | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramВ полиции озвучили подробности аварии с «Газелью» на мосту в Ярославле | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В полиции озвучили подробности аварии с «Газелью» на мосту в Ярославле

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

По предварительным данным полиции, за помощью к медикам обратились водитель «Газели» и три его пассажира.

«В 13:00 „Газель“ врезалась в отбойник на развязке моста через Которосль. За медпомощью обратились водитель и три пассажира. Устанавливаются обстоятельства столкновения», — сообщили порталу 76.RU в Управлении МВД России по Ярославской области.

От удара серебристый автомобиль развернуло на проезжей части. Судя по фото с места событий, у машины разбито лобовое стекло, фара и передняя часть.

На мосту через Которосль «Газель» налетела на отбойник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа мосту через Которосль «Газель» налетела на отбойник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
К месту ДТП съехались медики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК месту ДТП съехались медики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В ДТП на мосту пострадали четыре человека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ДТП на мосту пострадали четыре человека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу после аварии на мосту собрался небольшой затор.

«Пробки нет, но движение затруднено, машины притормаживают на этом месте», — рассказал читатель 76.RU.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП Пострадали в ДТП Авария с Газелью Полиция
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Комментарии
10
Гость
1 час
"подробности аварии с «Газелью» на мосту в Ярославле" "„Газель“ врезалась в отбойник на развязке моста через" Вязгина, ты бы уж определилась или послушала официальный комментарий, перед написанием заголовка
Гость
1 час
Да тут как проклятое место, там уже несколько аварий было, не чему не учат аварии на этом отрезке дороги
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