«Приехали скорые»: в полиции озвучили первые подробности аварии с «Газелью» на мосту в Ярославле

В Ярославле на мосту от удара развернуло «Газель» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Днем в понедельник, 31 марта , в Ярославле на мосту через Которосль «Газель» врезалась в отбойник. О ДТП сообщили очевидцы в городских пабликах.

«Серьезное ДТП на развязке моста через Которосль. Напротив бывшей гостиницы „Юбилейная“. Приехали скорые», — сообщили в группе «Подслушано в Ярославле».

К месту аварии съехались реанимобиль и карета скорой помощи. Кроме того, припарковались несколько легковушек.

В полиции озвучили подробности аварии с «Газелью» на мосту в Ярославле Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











По предварительным данным полиции, за помощью к медикам обратились водитель «Газели» и три его пассажира.

«В 13:00 „Газель“ врезалась в отбойник на развязке моста через Которосль. За медпомощью обратились водитель и три пассажира. Устанавливаются обстоятельства столкновения», — сообщили порталу 76.RU в Управлении МВД России по Ярославской области.

От удара серебристый автомобиль развернуло на проезжей части. Судя по фото с места событий, у машины разбито лобовое стекло, фара и передняя часть.

Сразу после аварии на мосту собрался небольшой затор.