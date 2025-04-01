Дневка в лесу и внезапная встреча с противником: показываем один день из жизни СОБРа в Ярославле

Как проходят учения СОБР в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле прошли учения бойцов СОБРа, на которых отрабатывались боевые ситуации. 1 апреля 2025 года ярославский отряд празднует свое 32-летие. В честь годовщины образования отряда фотограф 76.RU провел один день с сотрудниками СОБРа.

8 октября 1992 года в России были сформированы первые СОБР (Специальные отряды быстрого реагирования), ярославский отряд появился 1 апреля 1993 года. Основные задачи подразделения — противодействие организованной преступности и терроризму, задержание особо опасных преступников, освобождение заложников, оказание помощи другим правоохранительным органам при проведении операций, обеспечение безопасности массовых мероприятий. С 2016 года СОБР стали частью войск национальной гвардии РФ.

На учениях бойцы СОБР организовывали дневку (однодневная остановка на отдых) и посты наблюдения, перемещались по пересеченной местности и отрабатывали боевые действия на стрельбище.

В лесу бойцы организовали дневку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В рейдовом рюкзаке находятся: спальный мешок, коврик, комплект одежды, термобелье, продукты питания и вода, лопатка, защита от ветра и влаги, пончо и мембранный костюм. Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«На данных занятиях по тактико-специальной подготовке, совмещенной с топографической подготовкой, отрабатывался выход группы из района высадки в конечную точку — район забазирования. В ходе совершения марша отрабатывалось взаимодействие элементов боевого порядка группы на марше: головной дозор, ядро, тыловой дозор, действия группы при внезапной встрече с противником. В последующем, группа по разработанному маршруту выдвинулась в конечный пункт с задачей организовать дневку с целью наблюдения за проселочной дорогой. Далее мы переместились на войсковое стрельбище, где основной вопрос для отработки был — действия группы при внезапной встрече с противником в ходе совершения марша на пересеченной местности», — рассказал сотрудник СОБР Роман.

Перед выходом из места проведения дневки бойцы зарядили магазины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Офицеры так же проверяли количество боезапасов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дорога до стрельбища проходила через лес Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам бойцов, рюкзак весит около 40 килограмм Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бойцы передвигались на расстоянии друг от друга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На стрельбище группу разделили на несколько отрядов по пять человек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ходе упражнения были задействованы различные классы бойцов: снайпер, пулеметчик, автоматчик. Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сообщение между бойцами проходило по рациям Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Перед началом задания бойцы проверяли оружие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый занял свою позицию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пока один меняет позицию, остальные прикрывают его Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Шум от выстрелов разносился по округе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бойцы рассредоточились по территории Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бойцы взбирались на возвышенность для смены позиции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









