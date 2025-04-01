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Город фоторепортаж Дневка в лесу и внезапная встреча с противником: показываем один день из жизни СОБРа в Ярославле

Дневка в лесу и внезапная встреча с противником: показываем один день из жизни СОБРа в Ярославле

Как проходит подготовка бойцов

612
2 комментария
Как проходят учения СОБР в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак проходят учения СОБР в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как проходят учения СОБР в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прошли учения бойцов СОБРа, на которых отрабатывались боевые ситуации. 1 апреля 2025 года ярославский отряд празднует свое 32-летие. В честь годовщины образования отряда фотограф 76.RU провел один день с сотрудниками СОБРа.

8 октября 1992 года в России были сформированы первые СОБР (Специальные отряды быстрого реагирования), ярославский отряд появился 1 апреля 1993 года. Основные задачи подразделения — противодействие организованной преступности и терроризму, задержание особо опасных преступников, освобождение заложников, оказание помощи другим правоохранительным органам при проведении операций, обеспечение безопасности массовых мероприятий. С 2016 года СОБР стали частью войск национальной гвардии РФ.

На учениях бойцы СОБР организовывали дневку (однодневная остановка на отдых) и посты наблюдения, перемещались по пересеченной местности и отрабатывали боевые действия на стрельбище.

В лесу бойцы организовали дневку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ лесу бойцы организовали дневку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В лесу бойцы организовали дневку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В рейдовом рюкзаке находятся: спальный мешок, коврик, комплект одежды, термобелье, продукты питания и вода, лопатка, защита от ветра и влаги, пончо и мембранный костюм. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ рейдовом рюкзаке находятся: спальный мешок, коврик, комплект одежды, термобелье, продукты питания и вода, лопатка, защита от ветра и влаги, пончо и мембранный костюм. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В рейдовом рюкзаке находятся: спальный мешок, коврик, комплект одежды, термобелье, продукты питания и вода, лопатка, защита от ветра и влаги, пончо и мембранный костюм.

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«На данных занятиях по тактико-специальной подготовке, совмещенной с топографической подготовкой, отрабатывался выход группы из района высадки в конечную точку — район забазирования. В ходе совершения марша отрабатывалось взаимодействие элементов боевого порядка группы на марше: головной дозор, ядро, тыловой дозор, действия группы при внезапной встрече с противником. В последующем, группа по разработанному маршруту выдвинулась в конечный пункт с задачей организовать дневку с целью наблюдения за проселочной дорогой. Далее мы переместились на войсковое стрельбище, где основной вопрос для отработки был — действия группы при внезапной встрече с противником в ходе совершения марша на пересеченной местности», — рассказал сотрудник СОБР Роман.

Перед выходом из места проведения дневки бойцы зарядили магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред выходом из места проведения дневки бойцы зарядили магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед выходом из места проведения дневки бойцы зарядили магазины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Офицеры так же проверяли количество боезапасов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОфицеры так же проверяли количество боезапасов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Офицеры так же проверяли количество боезапасов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорога до стрельбища проходила через лес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДорога до стрельбища проходила через лес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорога до стрельбища проходила через лес

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам бойцов, рюкзак весит около 40 килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо словам бойцов, рюкзак весит около 40 килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам бойцов, рюкзак весит около 40 килограмм

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бойцы передвигались на расстоянии друг от друга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБойцы передвигались на расстоянии друг от друга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бойцы передвигались на расстоянии друг от друга

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На стрельбище группу разделили на несколько отрядов по пять человек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа стрельбище группу разделили на несколько отрядов по пять человек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На стрельбище группу разделили на несколько отрядов по пять человек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ходе упражнения были задействованы различные классы бойцов: снайпер, пулеметчик, автоматчик. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ходе упражнения были задействованы различные классы бойцов: снайпер, пулеметчик, автоматчик. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ходе упражнения были задействованы различные классы бойцов: снайпер, пулеметчик, автоматчик.

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сообщение между бойцами проходило по рациям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСообщение между бойцами проходило по рациям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сообщение между бойцами проходило по рациям

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед началом задания бойцы проверяли оружие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред началом задания бойцы проверяли оружие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед началом задания бойцы проверяли оружие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый занял свою позицию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждый занял свою позицию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый занял свою позицию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока один меняет позицию, остальные прикрывают его | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПока один меняет позицию, остальные прикрывают его | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока один меняет позицию, остальные прикрывают его

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Шум от выстрелов разносился по округе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШум от выстрелов разносился по округе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шум от выстрелов разносился по округе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бойцы рассредоточились по территории | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБойцы рассредоточились по территории | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бойцы рассредоточились по территории

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бойцы взбирались на возвышенность для смены позиции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБойцы взбирались на возвышенность для смены позиции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бойцы взбирались на возвышенность для смены позиции

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стрельба в основном проходила лежа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтрельба в основном проходила лежа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стрельба в основном проходила лежа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
СОБР Боевая подготовка Стрельба Подготовка Боевые учения
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Комментарии
2
Гость
44 минуты
Приехали. Че, вообще не о чем больше вещать что ли!?
Гость
25 минут
А если в лесу встретятся СОБР и мастер спорта по ММА. Кто кому наваляет?
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