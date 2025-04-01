Дневка в лесу и внезапная встреча с противником: показываем один день из жизни СОБРа в Ярославле

В Ярославле прошли учения бойцов СОБРа, на которых отрабатывались боевые ситуации. 1 апреля 2025 года ярославский отряд празднует свое 32-летие. В честь годовщины образования отряда фотограф 76.RU провел один день с сотрудниками СОБРа.
8 октября 1992 года в России были сформированы первые СОБР (Специальные отряды быстрого реагирования), ярославский отряд появился 1 апреля 1993 года. Основные задачи подразделения — противодействие организованной преступности и терроризму, задержание особо опасных преступников, освобождение заложников, оказание помощи другим правоохранительным органам при проведении операций, обеспечение безопасности массовых мероприятий. С 2016 года СОБР стали частью войск национальной гвардии РФ.
На учениях бойцы СОБР организовывали дневку (однодневная остановка на отдых) и посты наблюдения, перемещались по пересеченной местности и отрабатывали боевые действия на стрельбище.
«На данных занятиях по тактико-специальной подготовке, совмещенной с топографической подготовкой, отрабатывался выход группы из района высадки в конечную точку — район забазирования. В ходе совершения марша отрабатывалось взаимодействие элементов боевого порядка группы на марше: головной дозор, ядро, тыловой дозор, действия группы при внезапной встрече с противником. В последующем, группа по разработанному маршруту выдвинулась в конечный пункт с задачей организовать дневку с целью наблюдения за проселочной дорогой. Далее мы переместились на войсковое стрельбище, где основной вопрос для отработки был — действия группы при внезапной встрече с противником в ходе совершения марша на пересеченной местности», — рассказал сотрудник СОБР Роман.