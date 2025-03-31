Минобороны анонсировало рассылку электронных повесток и пояснило, отправят ли срочников на СВО

Призывать в армию будут и с помощью электронных повесток Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В весенний призыв власти будут использовать электронные повестки. После их получения срочников будут направлять в воинские части на всей территории России, кроме новых регионов. С пояснением правил грядущей кампании выступило Минобороны России вслед за подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о весеннем призыве.

Весенний призыв пройдет в России с 1 апреля по 15 июля. За это время в армию призовут 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В указе президента обозначена также необходимость освободить тех, у кого истек срок военной службы по призыву.

В основном призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получат специальность. После этого их направят в войска.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории РФ. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — пояснил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский. Его слова передает Telegram-канал Минобороны.

Призыв будет проходить во всех субъектах страны, кроме 54 отдельных районов Крайнего Севера, где из-за климатических особенностей мужчин направляют в армию только осенью. Еще одной особенностью будет использование электронных повесток.