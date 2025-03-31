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Страна и мир Минобороны анонсировало рассылку электронных повесток и пояснило, отправят ли срочников на СВО

Минобороны анонсировало рассылку электронных повесток и пояснило, отправят ли срочников на СВО

Весенний призыв пройдет в России с 1 апреля по 15 июля

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8 комментариев
Призывать в армию будут и с помощью электронных повесток | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПризывать в армию будут и с помощью электронных повесток | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Призывать в армию будут и с помощью электронных повесток

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В весенний призыв власти будут использовать электронные повестки. После их получения срочников будут направлять в воинские части на всей территории России, кроме новых регионов. С пояснением правил грядущей кампании выступило Минобороны России вслед за подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о весеннем призыве.

Весенний призыв пройдет в России с 1 апреля по 15 июля. За это время в армию призовут 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В указе президента обозначена также необходимость освободить тех, у кого истек срок военной службы по призыву.

В основном призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получат специальность. После этого их направят в войска.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории РФ. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — пояснил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский. Его слова передает Telegram-канал Минобороны.

Призыв будет проходить во всех субъектах страны, кроме 54 отдельных районов Крайнего Севера, где из-за климатических особенностей мужчин направляют в армию только осенью. Еще одной особенностью будет использование электронных повесток.

«Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале „Госуслуги“, а в Москве — в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы „Мос.ру“», — пояснили в Минобороны. Печатные повестки при этом тоже будут вручать.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Весенний призыв Правила Минобороны
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Комментарии
8
Гость
55 минут
Обязательно отправят. Может не сразу, но точно. Вся законодательная база под это подготовлена. Вот увидите. Скриньте коммент.
Гость
1 час
Все по первому зову Таврического должны быть на призывном пункте с вещами - иначе нас освободят
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