Из Логиново — в Берлин. История о том, как уралец нашел подземный коридор, ведущий к Рейхстагу

За плечами Петра Акимовича Сысоева — множество отважных сражений Источник: личный архив семьи Сысоевых











В этом году Великой Победе исполняется 80 лет. 9 мая одни отправятся на парад, другие — на праздничный концерт, третьи отметят дома в кругу родных. Какой бы вариант вы ни выбрали, важно другое — вспомнить подвиги тех, кто внес вклад в победу.

Один из таких героев — Петр Акимович Сысоев — родился в 1921 году в селе Логиново Свердловской области. Рано начал работать — в 13 лет, после шести классов школы, пошел на завод им. Воеводина, который тогда был второй промплощадкой завода № 50 (сегодня предприятие известно как «Уралтрансмаш». — Прим. ред.). В ряды Красной армии юношу призвали в 1940 году, а с самых первых дней войны Петр Акимович попал на фронт.

Фотография с фронта, 1942 год Источник: личный архив семьи Сысоевых О герое много писали в газетах Источник: личный архив семьи Сысоевых

За плечами Петра Сысоева — отважные сражения в Сталинградской битве, битве за Ржев, бои под Москвой, Смоленском и взятие Берлина в рядах 248-й стрелковой Одесской Краснознаменной дивизии 5-й ударной армии. Совсем молодой, он дошел до самого конца войны, а за многочисленные подвиги был награжден почетными медалями.

Медаль «За отвагу» старший сержант получил за проявление себя во время Ростовской операции в 1943 году. Ее целью было освободить ворота Кавказа — Ростов-на-Дону. Немцев привлекали плодородные земли с пшеницей и полезные ископаемые — нефть, уголь. В январе Советская армия освобождала деревню Красное Знамя — кровавые бои продолжались около двух недель. Немецкая авиация сбрасывала бомбы на населенный пункт, но доставить срочный пакет командиру 147-го гвардейского стрелкового полка было необходимо. На такой поступок решился Петр Акимович. Он доставил пакет на передовые позиции, а за риск жизнью сержант получил награду.

«Товарищ Сысоев за время нахождения в Отечественной войне показал себя смелым, энергичным, бесстрашным командиром отделения», — указано в наградном листе героя.

В Сети можно найти наградной лист героя Источник: podvignaroda.ru











Особенно отличился уралец в 1945 году. К последнему году войны характер и дух юноши закалились, Петр Сысоев вырос до помощника командира взвода 902-го стрелкового полка. 20 февраля в районе города Гросс-Нойендорф Бранденбургской провинции юноша, не сдавая позицию, отражал атаки танков и пехотинцев: подползал к врагу и бросал гранаты. Лично ликвидировал 14 немцев. Фашисты были разгромлены, а герой получил орден Красной Звезды.

У героя целый ряд орденов и медалей Источник: личный архив семьи Сысоевых











Успешные результаты боя позволили Красной армии продвинуться дальше, подбираясь к Берлину. Благодаря Петру Сысоеву русские военные заняли Гузов. 17 апреля именно он ворвался в здание, где засели немцы с пулеметами и откуда открывали огонь по бойцам Советской армии. При себе у героя были гранаты и личное оружие — они позволили ликвидировать немецких солдат и даже офицера. Уничтожены были и станковые пулеметы. На следующий день был взят Вульков, а оттуда открылась прямая дорога к столице Германии.

На подходе к Берлину бойцам встретилось еще одно серьезное испытание: путь преграждала укрепленная высота 13.1. Колючая проволока, мины, зарывшиеся в земле немцы заставили задержаться нашу армию здесь на пять дней и ночей. Всё это время шли ожесточенные бои — без сна, хлеба и тишины. Когда в ходе операции подорвался на мине командир, молодой лейтенант, его обязанности взял на себя Петр Сысоев. Гитлеровцы стали отступать, а в ночь на шестые сутки атаки и вовсе прекратились. Сысоевцы воспользовались моментом и успели перекинуть понтонный мост через Одер, чтобы продвинуться дальше. За это сражение Петр Сысоев был удостоен ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени. Традиционно наградой отмечаются только полководцы и старшие офицеры. Петр Сысоев же закончил войну со званием старший сержант — орден герою присвоили в качестве исключения.

Петр Акимович — пятый справа во втором ряду Источник: личный архив семьи Сысоевых











Решающим сражением стал штурм Берлина, продолжавшийся с 24 апреля по 2 мая. Петр Сысоев уничтожал фашистов, подбивал танки, штурмовал метро — сражения велись не только на земле, но и под ней. 27 апреля он ликвидировал 20 немецких солдат и офицеров, еще 26 солдат взял в плен.

Ему удалось удержать целую улицу — Линденштрассе, занятую советскими войсками. Отсюда до Рейхстага оставалось всего несколько кварталов. Взвод укрепился в доме с каменными стенами — прочные, они защищали от ударов немцев и танков. Советские солдаты стреляли из окна по вражеским машинам. Когда взвод поджег уже четыре танка, гитлеровцы стали отступать. В этот момент бойцы Красной армии увидели в доме подземный коридор. Исследовать его отправился Петр Сысоев. Как оказалось, это был краткий путь прямиком к Рейхстагу: солдаты вышли на свет, увидели здание с большим стеклянным куполом и четырьмя башнями. Через несколько дней на нем поднимут Знамя Победы.

Участие уральца в Берлинской операции описывает И. Новоженин в одном из очерков сборника «Золотые звезды свердловчан». Звание Героя Советского Союза Петр Сысоев получил за Гросс-Нойендорф, штурм метро и Рейхстага.

После войны Петр Сысоев остался жить в Свердловске. Ожесточенные бои сказались на здоровье: на войне он получил два ранения и контузию — пришлось два года лечиться в госпитале. По словам его дочери Ольги, некоторые осколки так и остались в теле. После восстановления герой работал в Свердловском горсовете ДОСААФ, затем — на заводе РТИ: в коллективах отдела сбыта, транспортного цеха, отдела снабжения и электроцеха. Здесь он трудился почти 20 лет. Уральца не стало 14 февраля 1970 года в возрасте 49 лет.

После войны герой пошел работать на завод Источник: Уралтрансмаш Петр Сысоев похоронен на Широкореченском кладбище Источник: личный архив семьи Сысоевых

О заслугах бывшего сотрудника на заводе РТИ помнят до сих пор — на территории предприятия установили мемориал с символическим Вечным огнем. Памятная доска появилась и на доме, где жил Петр Сысоев, — на ул. Титова, 10. На малой родине героя — в Белоярском (село Логиново входит в Белоярский городской округ) — также поставили бюст героя. Ежегодно семья Петра Сысоева возлагает цветы к мемориалам.

Петр Акимович — член КПСС с 1945 года Источник: личный архив семьи Сысоевых











Герой воспитал двух дочерей — Ольгу и Татьяну. Ольга поделилась вырезками из газет и фотографиями отца, которые бережно хранит. Как и теплые воспоминания из детства.

— Он был очень добрый человек, всем помогал — на работу устраиваться, подарки бесконечно дарил, моим подружкам на день рождения сам покупал, угощал всех. Он прекрасно готовил, прекрасно шил обувь — бурки, босоножки… Он умел всё буквально, — рассказывает Сысоева Ольга, дочь Героя Советского Союза Петра Сысоева.