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Здоровье обзор Метеозависимых ждет встряска: календарь магнитных бурь в апреле 2025 года

Метеозависимых ждет встряска: календарь магнитных бурь в апреле 2025 года

Запасайтесь таблетками и терпением

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Метеозависимые, не убирайте далеко лекарства: скоро они вам могут понадобиться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаМетеозависимые, не убирайте далеко лекарства: скоро они вам могут понадобиться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Метеозависимые, не убирайте далеко лекарства: скоро они вам могут понадобиться

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Апрель станет испытанием на прочность для метеозависимых: в этом месяце магнитные бури будут следовать буквально одна за другой. Запасайтесь таблетками, терпением и обязательно сохраняйте наш календарь с пиками геомагнитного возмущения на Солнце.

Магнитные бури в апреле 2025-го

Второй месяц весны приготовил несколько непростых дней для тех, кто остро реагирует на изменения в магнитосфере.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, которое происходит из-за мощных выбросов энергии на Солнце. Когда солнечный ветер (поток заряженных частиц) достигает нашей планеты, он может влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых, а также вызывать сбои в работе спутников и радиосвязи.

По данным астрономов, в апреле метеозависимые минимум шесть раз почувствуют на себе пламенный привет из космоса | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПо данным астрономов, в апреле метеозависимые минимум шесть раз почувствуют на себе пламенный привет из космоса | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

По данным астрономов, в апреле метеозависимые минимум шесть раз почувствуют на себе пламенный привет из космоса

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Апрель начнется спокойно — первые дни не предвещают ничего для метеозависимых. А с 5 по 10 апреля вас ждут испытания. 5-го числа ожидается магнитная буря уровня G1. Это невысокая мощность, однако может доставить кучу неприятностей метеозависимым.

6 и 7 апреля будет немного полегче, но уже 8, 9 и 10 апреля повторятся бури уровня G1, они могут вызвать головные боли, скачки давления и усталость.

С 11 по 14 апреля солнечная активность станет менее интенсивной. Однако на протяжении четырех дней будет сохраняться возмущенная геомагнитная обстановка.

После этого магнитное поле Земли немного стабилизируется, но с 21 апреля снова придется столкнуться с возбужденной атмосферой. Метеозависимым снова нужно запасаться терпением и лекарствами, ведь 22 апреля магнитосфера готовит настоящий удар — магнитную бурю уровня G1.

Природа даст передышку на один день — 23 апреля магнитное поле Земли придет в норму, а затем будет еще одна магнитная буря. 24 апреля снова ждем шторм уровня G1, который может повлиять не только на самочувствие метеозависимых, но и на работу электроники и систем связи.

Геомагнитное возмущение сохранится 25 апреля, а конец месяца подарит метеозависимым шанс прийти в себя после потрясений.

Если почувствуете себя разбитым, не удивляйтесь: в календаре магнитных бурь на апрель немало красных зон | Источник: Xras.ruЕсли почувствуете себя разбитым, не удивляйтесь: в календаре магнитных бурь на апрель немало красных зон | Источник: Xras.ru

Если почувствуете себя разбитым, не удивляйтесь: в календаре магнитных бурь на апрель немало красных зон

Источник:

Xras.ru

Как пережить магнитную бурю

К магнитной буре лучше подготовиться заранее, поэтому следите за прогнозами. Так можно скорректировать свои планы и снизить нагрузку на организм.

Во время магнитной бури пейте больше воды. Обезвоживание усиливает слабость и головные боли. Вода поможет организму адаптироваться к изменениям геомагнитной обстановки.

В дни магнитных бурь выбирайте легкую пищу. Уменьшите количество жирного, острого и соленого, чтобы не перегружать организм. Не пейте кофе и алкоголь, так как они могут усилить головные боли и повысить давление.

Чаще бывайте на свежем воздухе. Прогулки помогут нормализовать давление и улучшить общее состояние.

И главный совет метеозависимым: соблюдайте режим сна. Полноценный отдых снижает вредное воздействие геомагнитных колебаний на самочувствие.

Во время магнитной бури держите под рукой нужные лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, важно соблюдать рекомендации врача и вовремя принимать назначенные препараты.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Магнитная буря Календарь магнитных бурь Магнитные бури Головная боль Головокружение Недомогание Солнечная активность Метеозависимость Метеозависимые
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