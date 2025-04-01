Лунный календарь стрижек на апрель 2025 года: подходящие и нежелательные дни

Лунный календарь: «Я для тебя какая-то шутка, что ли?» Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Классная стрижка — это не только дело рук мастера, она зависит и от правильно выбранного времени. В апреле есть дни, когда Луна подарит роскошные локоны, а есть такие, когда визит в парикмахерскую лучше отложить. Разбираемся, когда лучше стричься, а когда оставить волосы в покое, вместе с эзотериком и психологом Мирославой Буш.

Благоприятные дни для стрижек в апреле 2025 года

Апрель предлагает немало удачных дат, когда смена образа не только порадует свежим видом, но и принесет бонусы в жизни. Благоприятные дни и время для стрижки волос: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 апреля .

2 и 12 апреля отлично подойдут тем, кто мечтает о финансовом благополучии: новая стрижка поможет укрепить денежные потоки и упрочит материальное положение.

5-е и 6-е числа подойдут для тех, кто заботится о здоровье и хочет зарядиться энергией на долгие годы. А 10, 11 и 21 апреля — лучшие даты для тех, кто хочет не просто освежить прическу, но и улучшить самочувствие.

Если же важны интуиция и способность предугадывать события, загляните в салон 8 или 9 апреля . В эти дни открывается проницательность и способность к предвидению.

Красота и гармония в жизни наступят, если записаться на стрижку 19 апреля , а 20-го можно смело экспериментировать с волосами — результат труда парикмахера поможет вам открыть новые горизонты.

Если выбрать правильный день для стрижки, можно наслаждаться не только своей красотой Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Неблагоприятные дни для стрижек в апреле 2025-го

Не каждый день подходит для смены имиджа, и, если хочется избежать неприятных последствий, стоит заглянуть в лунный календарь. В этом месяце есть даты, когда лучше отложить поход к парикмахеру. Это 4, 17, 23, 26 апреля.

4 апреля не лучший день для стрижки, она может привести к упадку сил и эмоциональному дисбалансу.

17 апреля тоже не стоит браться за ножницы, поскольку можно непреднамеренно «укоротить» не только волосы, но и жизненную энергию.

23 апреля смена прически может нарушить внутреннюю гармонию и повлиять на общее самочувствие.

26 апреля также не располагает к экспериментам: новая стрижка может привести к сильной усталости и упадку настроения.