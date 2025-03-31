Заработала миллионы: что известно о питерской компании, которая выкупила недостроенный отель в Ярославле

Гостиница стоит недостроенной уже более 10 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











12 марта состоялся аукцион по продаже недостроенной гостиницы на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе в Ярославле. Сайт «ГИС торги» сообщил, что покупателем стало ООО «Балтийский Деловой Центр» из Санкт-Петербурга.

По данным сервиса «Контур. Фокус», компания была основана в 2000 году. Разрешенные виды деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, строительство жилых и нежилых зданий, операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

«Чистая прибыль в 2023 году составила 36,9 млн. рублей», — сообщает «Контур. Фокус».

Владельцем организации является коммандитное товарищество «Инвестиционная Компания Ресо» и Компания» из Москвы, которая в свою очередь принадлежит «Инвестиционной компании Ресо». А владельцем последней названо страховое АО «Ресо-Гарантия».

Генеральным директором «Балтийского Делового Центра» является Андрей Гавриченко. В прошлом он был основателем компании «АГ групп», которая также занималась недвижимостью и была ликвидирована в 2014 году.

Мы отправили запрос новому владельцу здания о планах по дальнейшему использованию. объекта. Ждем ответ.

Напомним, гостиницу должны были построить в 2010 году. Но до сих пор не сделали этого. Степень готовности девятиэтажного здания в настоящее время составляет 83%. Площадь застройки — 1732 кв. м. В 2024 году по решению суда недострой изъяли у частного собственника, который приобрел его в 2020 году и обещал ввести его в эксплуатацию в 2023 году.