В Ярославле к 9 Мая закупят новые украшения: публикуем эскизы

На украшение Ярославля к 9 Мая потратят больше 10 миллионов рублей Источник: документация на сайте «Госзакупок»











В Ярославле власти закупают декоративные элементы, которыми украсят город к 9 Мая. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Для этих целей искали компанию, которая готова будет выполнить создание инсталляций по готовым эскизам, а после установить их.

Судя по списку, в Ярославле планируют установить шрифтовую композицию к 9 Мая «Помним», три праздничные инсталляции «Георгиевская звезда», 11-метровую флаговую стелу, флаговую группу «Великая Победа», объемные инсталляции «Эхо войны», «Флаги Победы» и надпись «9 Мая».

«Место установки: центральная часть Ярославля. Конкретные места установки указывает заказчик», — говорится в документации.

Так выглядит одна из композиций Источник: документация на сайте «Госзакупок»

Центр города украсят к празднику Источник: документация на сайте «Госзакупок»

Эскиз одного из украшений к 9 Мая Источник: документация на сайте «Госзакупок»

Изначально власти готовы были заплатить за работы 10 миллионов 140 тысяч рублей. Но во время аукциона нашлась компания, которая предложила меньшую цену — 10 миллионов 89 тысяч 300 рублей. Она стала победителем и получила контракт. Название компании в карточке не указано.

Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда» Источник: документация на сайте «Госзакупок»

В городе установят 11-метровую стелу Источник: Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»

Указано, что подрядчик должен выполнить обязательства в течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта.

Объёмная композиция «Флаги Победы» Источник: Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»

Точные адреса установки украшений пока неизвестны Источник: Объёмная композиция «Флаги Победы»