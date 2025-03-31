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Город 9 Мая в Ярославле В Ярославле к 9 Мая закупят новые украшения: публикуем эскизы

В Ярославле к 9 Мая закупят новые украшения: публикуем эскизы

На декоративные элементы потратят немалые суммы

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1 комментарий
На украшение Ярославля к 9 Мая потратят больше 10&nbsp;миллионов рублей | Источник: документация на сайте «Госзакупок»На украшение Ярославля к 9 Мая потратят больше 10&nbsp;миллионов рублей | Источник: документация на сайте «Госзакупок»

На украшение Ярославля к 9 Мая потратят больше 10 миллионов рублей

Источник:

документация на сайте «Госзакупок»

В Ярославле власти закупают декоративные элементы, которыми украсят город к 9 Мая. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Для этих целей искали компанию, которая готова будет выполнить создание инсталляций по готовым эскизам, а после установить их.

Судя по списку, в Ярославле планируют установить шрифтовую композицию к 9 Мая «Помним», три праздничные инсталляции «Георгиевская звезда», 11-метровую флаговую стелу, флаговую группу «Великая Победа», объемные инсталляции «Эхо войны», «Флаги Победы» и надпись «9 Мая».

«Место установки: центральная часть Ярославля. Конкретные места установки указывает заказчик», — говорится в документации.

Так выглядит одна из композиций | Источник: документация на сайте «Госзакупок»Так выглядит одна из композиций | Источник: документация на сайте «Госзакупок»

Так выглядит одна из композиций

Источник:

документация на сайте «Госзакупок»

Центр города украсят к празднику | Источник: документация на сайте «Госзакупок»Центр города украсят к празднику | Источник: документация на сайте «Госзакупок»

Центр города украсят к празднику

Источник:

документация на сайте «Госзакупок»

Эскиз одного из украшений к 9 Мая | Источник: документация на сайте «Госзакупок»Эскиз одного из украшений к 9 Мая | Источник: документация на сайте «Госзакупок»

Эскиз одного из украшений к 9 Мая

Источник:

документация на сайте «Госзакупок»

Изначально власти готовы были заплатить за работы 10 миллионов 140 тысяч рублей. Но во время аукциона нашлась компания, которая предложила меньшую цену — 10 миллионов 89 тысяч 300 рублей. Она стала победителем и получила контракт. Название компании в карточке не указано.

Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда» | Источник: документация на сайте «Госзакупок»Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда» | Источник: документация на сайте «Госзакупок»

Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»

Источник:

документация на сайте «Госзакупок»

В городе установят 11-метровую стелу | Источник: Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»В городе установят 11-метровую стелу | Источник: Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»

В городе установят 11-метровую стелу

Источник:

Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»

Указано, что подрядчик должен выполнить обязательства в течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта.

Объёмная композиция «Флаги Победы» | Источник: Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»Объёмная композиция «Флаги Победы» | Источник: Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»

Объёмная композиция «Флаги Победы»

Источник:

Праздничная инсталляция «Георгиевская звезда»

Точные адреса установки украшений пока неизвестны | Источник: Объёмная композиция «Флаги Победы»Точные адреса установки украшений пока неизвестны | Источник: Объёмная композиция «Флаги Победы»

Точные адреса установки украшений пока неизвестны

Источник:

Объёмная композиция «Флаги Победы»

Ранее губернатор Михаил Евраев рассказывал о планах празднования 9 Мая в Ярославской области. В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы, в регионе активно разрабатывается концепция мероприятий. Власти рассказали, что в этом году будет салют и парад.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
9 Мая День Победы Украшения Госзакупки
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Комментарии
1
Гость
30 минут
Выжимают из последней Скрепы последние капли для сохранения стабильности и несменяемости?
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