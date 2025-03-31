В Ярославле к 9 Мая закупят новые украшения: публикуем эскизы

В Ярославле власти закупают декоративные элементы, которыми украсят город к 9 Мая. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Для этих целей искали компанию, которая готова будет выполнить создание инсталляций по готовым эскизам, а после установить их.
Судя по списку, в Ярославле планируют установить шрифтовую композицию к 9 Мая «Помним», три праздничные инсталляции «Георгиевская звезда», 11-метровую флаговую стелу, флаговую группу «Великая Победа», объемные инсталляции «Эхо войны», «Флаги Победы» и надпись «9 Мая».
«Место установки: центральная часть Ярославля. Конкретные места установки указывает заказчик», — говорится в документации.
Изначально власти готовы были заплатить за работы 10 миллионов 140 тысяч рублей. Но во время аукциона нашлась компания, которая предложила меньшую цену — 10 миллионов 89 тысяч 300 рублей. Она стала победителем и получила контракт. Название компании в карточке не указано.
Указано, что подрядчик должен выполнить обязательства в течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта.
Ранее губернатор Михаил Евраев рассказывал о планах празднования 9 Мая в Ярославской области. В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы, в регионе активно разрабатывается концепция мероприятий. Власти рассказали, что в этом году будет салют и парад.