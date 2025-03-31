Не только дискомфорт при ходьбе. Чем опасен «ирландский мизинец» и что делать тем, кому он достался при рождении

Если вы родились с «ирландским мизинцем», в ваших силах свести риски к минимуму Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Часто ли вы обращаете внимание на свои ступни? Пальцы на ногах могут многое рассказать о вашем здоровье. Даже особенности самого маленького из них — мизинца.

Речь идет об «ирландском мизинце», который, впрочем, встречается не только у ирландцев. Наши коллеги из «Доктора Питера» рассказывают, что это такое и почему наличие такого мизинца повышает ваши риски заболеть.

От мозолей до ампутации

«Ирландским мизинцем» называют состояние, когда маленький палец ноги изогнут так сильно, что подныривает под соседний. Такие мизинцы встречаются у людей по всему земному шару. По мнению врачей, состояние вашего мизинца зависит от сочетания генетических факторов и образа жизни.

Почему «ирландский мизинец» опасен? Дело в том, что при такой особенности маленький палец давит на соседа. Как отмечает ортопед Лорен Коннел, если две кости или суставы прижаты близко друг к другу, кожа в этих областях становится толще. В итоге на ногах появляются застарелые мозоли, натоптыши, ногти начинают деформироваться, что доставляет дискомфорт при ходьбе.

Кроме того, «ирландский мизинец» может выпирать в обуви, и поэтому ботинки будут быстрее изнашиваться.

В самых тяжелых случаях «ирландский мизинец» может приводить к развитию язв, после которых есть риск ампутации.

Как защитить себя

Если вы родились с «ирландским мизинцем», в ваших силах свести риски к минимуму. Ортопеды советуют избегать слишком узкой обуви, обуви не по размеру и ботинок из слишком жестких материалов, которые заставляют пальцы ног долго находиться в неестественном положении, пишет издание Daily Mail.

Кроме того, обратите внимание на свои носки. Если они не тянутся, то есть риск, что давление на мизинец будет еще больше.

Если вы испытываете проблемы с постоянными мозолями, обратитесь за консультацией к ортопеду, он поможет подобрать правильные стельки.

Какие носки лучше всех

Как отмечает врач-иммунолог Елена Парецкая, главное условие для выбора хороших носков — правильное определение размера. Чтобы точно не ошибиться, измерьте свою стопу от кончиков пальцев до пятки. Это расстояние в сантиметрах и будет размером ноги.

Для лета лучше брать носки из хлопка и бамбука. Хлопковые носки мало стоят, отличаются прочностью и хорошо впитывают влагу. Зато бамбуковые могут защитить стопы от пота, влаги и неприятного запаха — такие идеально подойдут обладателям чувствительной кожи на ногах.

Для холодного времени года лучше всего подходят кашемировые носки, но доступными их не назовешь: и стоят дорого, и в продаже найти их не так просто. Если берете шерстяные, то лучше выбирать модели, в составе которых 10–12% синтетических нитей, тогда они не сядут при стирке.

Как выбирать обувь

Ранее врач рассказал, как выбор обуви влияет не только на ноги, но и на всё тело целиком, а также о том, на какие модели лучше даже не смотреть.

Правильная обувь

Поддерживает естественный свод стопы. Правильная обувь с жестким задником и супинатором помогает стопе сохранять естественную форму свода. Это снижает нагрузку на суставы и позвоночник, предотвращая плоскостопие и деформацию стопы.

Обеспечивает амортизацию. Обувь с хорошей амортизацией смягчает удары при ходьбе и беге, что защищает суставы от износа, предотвращает появление болей в ногах и спине.

Способствует правильной постановке стопы. Такая обувь помогает стопе находиться в правильном положении, что снижает риск развития плоскостопия и других деформаций стопы, а также способствует физиологичной постановке таза и позвоночника.

Не пережимает ноги. Обувь должна быть достаточно широкой, чтобы не сжимать ногу и не нарушать кровообращение.

Неправильная обувь