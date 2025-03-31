Как пройдет весенний призыв и сколько россиян пойдет в армию — указ Путина

Президент подписал указ за день до старта призывной кампании Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Весенний призыв пройдет в России с 1 апреля по 15 июля. За это время в армию призовут 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент подписал указ за день до старта призывной кампании. В нем он обозначил также необходимость уволить с военной службы солдат, у которых истек срок военной службы по призыву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Начиная с осеннего призыва в 2024 году власти начали применять не только традиционный метод вручения повесток, но и удаленно. Военкоматы могут отправить ее заказным письмом, через «Госуслуги» или разместив повестку в специальном реестре. Его сайт стал доступен в сентябре 2024 года и в осенний призыв использовался в тестовом режиме.

«Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено», — сказал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в январе.

Повестка считается врученной:

после подписи, удостоверяющей получение лично;

через 7 дней с даты размещения в Реестре повесток;

в день вручения заказного письма;

в день отказа от получения лично или по почте (в случае такого отказа).

С даты, когда повестка размещена в Реестре повесток, гражданам, подлежащим призыву на воинскую службу, запрещается выезд из России. Если не явиться по ней в течение 20 дней от даты явки, начнут действовать и другие ограничения: запрет управлять транспортом, регистрировать его или недвижимость, получать кредиты и займы, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого.