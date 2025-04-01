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Экономика По семейной ипотеке теперь можно взять квартиру на вторичке: все условия

По семейной ипотеке теперь можно взять квартиру на вторичке: все условия

Льготную программу расширили с 1 апреля

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1 комментарий
У семей с детьми появился выбор: взять квартиру в новостройке или на вторичном рынке | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUУ семей с детьми появился выбор: взять квартиру в новостройке или на вторичном рынке | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

У семей с детьми появился выбор: взять квартиру в новостройке или на вторичном рынке

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Программу семейной ипотеки расширили с 1 апреля. Теперь льготный кредит можно взять на покупку жилья не только в новостройке, но и на вторичном рынке.

Расширить возможности семейной ипотеки решили ради улучшения доступности жилья в регионах с ограниченным жилищным строительством. Ведомства начали прорабатывать эти меры после недавних поручений президента России Владимира Путина.

Однако купить квартиру получится лишь в тех населенных пунктах, где зафиксирована низкая строительная активность, — не более двух новостроек. Под это условие подходит 901 город, среди них Геленджик, Туапсе, Норильск и Сызрань.

Семейная ипотека — льготная программа кредитования в России. Она была запущена в 2018 году. Пока официально ее продлили до 2030 года. Программой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика или для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета.

Купить жилье по льготной программе могут:

  • семьи с детьми в возрасте до шести лет;

  • семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

  • семьи из малых городов (до 50 тыс. жителей), где есть двое или более несовершеннолетних детей.

Сейчас власти прорабатывают вопрос ее дальнейшего расширения. Минфин и Минстрой РФ анализируют эффекты от реализации семейной ипотеки, когда программа была доступна семьям с одним несовершеннолетним ребенком. Выводы с конкретными предложениями по этой теме они передадут в правительство России. Как уточнил официальный представитель вице-премьера Александра Новака, кабмин действительно планирует вернуть возможность брать семейную ипотеку без ограничений по возрасту детей.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Семейная ипотека Льготная ипотека Условия Вторичный рынок Семьи с детьми
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Комментарии
1
Гость
58 минут
Мы подождем когда ооо начнут продавать в рассрочку без всякой ипотеки
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