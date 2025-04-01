По семейной ипотеке теперь можно взять квартиру на вторичке: все условия

У семей с детьми появился выбор: взять квартиру в новостройке или на вторичном рынке Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Программу семейной ипотеки расширили с 1 апреля. Теперь льготный кредит можно взять на покупку жилья не только в новостройке, но и на вторичном рынке.

Расширить возможности семейной ипотеки решили ради улучшения доступности жилья в регионах с ограниченным жилищным строительством. Ведомства начали прорабатывать эти меры после недавних поручений президента России Владимира Путина.

Однако купить квартиру получится лишь в тех населенных пунктах, где зафиксирована низкая строительная активность, — не более двух новостроек. Под это условие подходит 901 город, среди них Геленджик, Туапсе, Норильск и Сызрань.

Семейная ипотека — льготная программа кредитования в России. Она была запущена в 2018 году. Пока официально ее продлили до 2030 года. Программой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика или для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета.

Купить жилье по льготной программе могут:

семьи с детьми в возрасте до шести лет;

семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

семьи из малых городов (до 50 тыс. жителей), где есть двое или более несовершеннолетних детей.