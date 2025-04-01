По семейной ипотеке теперь можно взять квартиру на вторичке: все условия

Программу семейной ипотеки расширили с 1 апреля. Теперь льготный кредит можно взять на покупку жилья не только в новостройке, но и на вторичном рынке.
Расширить возможности семейной ипотеки решили ради улучшения доступности жилья в регионах с ограниченным жилищным строительством. Ведомства начали прорабатывать эти меры после недавних поручений президента России Владимира Путина.
Однако купить квартиру получится лишь в тех населенных пунктах, где зафиксирована низкая строительная активность, — не более двух новостроек. Под это условие подходит 901 город, среди них Геленджик, Туапсе, Норильск и Сызрань.
Семейная ипотека — льготная программа кредитования в России. Она была запущена в 2018 году. Пока официально ее продлили до 2030 года. Программой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика или для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета.
Купить жилье по льготной программе могут:
семьи с детьми в возрасте до шести лет;
семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
семьи из малых городов (до 50 тыс. жителей), где есть двое или более несовершеннолетних детей.
Сейчас власти прорабатывают вопрос ее дальнейшего расширения. Минфин и Минстрой РФ анализируют эффекты от реализации семейной ипотеки, когда программа была доступна семьям с одним несовершеннолетним ребенком. Выводы с конкретными предложениями по этой теме они передадут в правительство России. Как уточнил официальный представитель вице-премьера Александра Новака, кабмин действительно планирует вернуть возможность брать семейную ипотеку без ограничений по возрасту детей.