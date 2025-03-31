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Животные Грозил реальный срок: в Ярославской области вынесли приговор многодетному отцу, зарубившему топором собак

Грозил реальный срок: в Ярославской области вынесли приговор многодетному отцу, зарубившему топором собак

Публикуем подробности

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В Ярославской области мужчине вынесли приговор за жестокое обращение с собаками | Источник: Юлия Газиева, Переславль Live / Vk.comВ Ярославской области мужчине вынесли приговор за жестокое обращение с собаками | Источник: Юлия Газиева, Переславль Live / Vk.com

В Ярославской области мужчине вынесли приговор за жестокое обращение с собаками

Источник:

Юлия Газиева, Переславль Live / Vk.com

В Ярославской области вынесли приговор многодетному отцу, который зарубил топором своих собак. Детали инцидента из переславского села Городище сообщили в пресс-службе областного суда 31 марта.

«Он содержал на своем земельном участке восемь собак. На протяжении нескольких лет собаки Мишка, Майка, Тёма и Бим постоянно громко лаяли, срывались с привязи и убегали, кидались на прохожих, не слушались. В тот день Мишка вновь сорвался, напал на другую собаку», — пояснили в суде.

Все случилось 15 октября 2024 года. 52-летний переславец топором забил до смерти своих собак по кличке Мишка и Майка, которые были на привязи. Еще двое питомцев, Тёма и Бим, получили травмы головы, но спаслись, убежав от хозяина. Мужчина не отрицал своей вины, раскаялся, свой поступок объяснил эмоциями.

«Подсудимый признан виновным в жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель и увечья. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства условно, с испытательным сроком 2 года», — сообщили в суде.

По пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ мог грозить реальный срок от трех до пяти лет лишения свободы.

В суде пришли к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального исполнения наказания. Приговор в законную силу не вступил.

В течение испытательного срока осужденному предстоит являться на регистрацию по установленному графику.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Жестокое обращение с животным Переславль-Залесский Питомцы Убил собаку
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
За что срок-то?
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