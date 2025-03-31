Рыбы гребут деньги мешками, а Скорпионов обманут: финансовый гороскоп на апрель

Эльза Кушина обрадовала: многие знаки зодиака смогут хорошо заработать в апреле Источник: Дмитрий Гладышев











Апрель для многих знаков зодиака станет решающим в их жизни. Самое время сжечь мосты и выбрать для себя новый путь. Особенно остро это прочувствуют несколько знаков. Какие — читайте в гороскопе 72.RU от астролога Эльзы Кушиной.

Овен

Овен в этом месяце может поймать птицу счастья за хвост. Важно понимать, что те шансы, которые ему выпадают в этот период, даются не просто так, а для пополнения бюджета. Например, представителям знака будет сказочно везти (есть реальный шанс вытянуть выигрышный билет), но если неправильно инвестировать шальные деньги, то никаких перспектив ожидать не стоит. И наоборот. При бережном отношении к собственным средствам есть шанс приумножить свои финансы в будущем.

Телец

Апрель будет значимым месяцем для данного знака, особенно с середины. Это период, когда Тельцы могут реально найти золотую жилу и обеспечить свое будущее. Например, представителям земного знака могут поступать предложения по работе, которые помогут неожиданно понять, что это дело способно принести гораздо больше денег, чем казалось раньше. А к концу апреля Тельцы почувствуют еще и прилив сил. И такая энергоподпитка им только на руку!

Близнецы

После 8 апреля, когда управитель данного знака зодиака Меркурий выйдет наконец-то из своей ретрофазы, дела Близнецов пойдут в гору. Этот месяц даст насладиться всеми плодами своей прошлой работы. Если представители знака много работали и вкладывали в свое дело, то и вознаграждение будет достойным. Но большие деньги придут Близнецам только через социум. Обратите внимание, что именно работа в коллективе или с большим количеством людей откроет новые финансовые возможности. Закрываться от общества — сейчас плохая идея.

Рак

Раку выпадают неплохие возможности в отношении темы финансов, например, вероятна помощь извне: это могут быть как денежные конверты, премии, так и подарки. Ракам важно суметь воспользоваться этим шансом, извлекая для себя выгоду — пусть даже и небольшую.

Также в этот период Раки могут задуматься об инвестировании, понимая что пора изменить политику мышления в отношении своих денег. По этой причине апрель для представителей этого знака ознаменуется погружением в мир новых знаний. Причем не нужно понимать это буквально, речь идет необязательно о получении классического образования, возможно, на пути Раков появятся наставники.

Лев

В апреле Лев вполне способен обогатиться через свое окружение (друзей, знакомых, партнеров, союзников и пр.), главное — снять при этом «корону с головы», так как порой поведение царя зверей придется не всем по вкусу.

Льву важно направить себя в правильное русло, например посвятить время изучению психологии, чтобы научиться выстраивать отношения с социумом, что впоследствии позволит запустить и финансовый поток. Именно через самореализацию представители знака смогут добиться высокого положения на работе.

Дева

У Девы этой весной финансы будут зависеть от нее самой. Апрель будет одним из таких месяцев, когда ради собственного благополучия придется много работать. Никакого везения в отношении финансов представителям знака ожидать не стоит.

Чрезмерное погружение в маргинальный образ жизни (вредные привычки, лень, апатия и так далее) могут привести Дев к блокировке финансового потока. Причем последствия могут быть сложнее, чем просто недостаток средств: Девы в апреле рискуют потерять работу, недвижимость и положение в обществе.

Весы

Весы в апреле смогут наконец-то выстроить для себя финансовую стабильность, например найти постоянный источник дохода или наконец найти подход к самореализации. Деньги буквально устремлены в сторону Весов. Поэтому любая идея по монетизации может выстрелить, даже если вы вдруг захотите продавать свою личную коллекцию игрушек или запустить стартап.

Но чтобы как можно дольше сохранить эту удачу, Весы должны не скупиться на подарки себе. Поблагодарите себя чем-то ценным, тем, что долго не могли позволить.

Скорпион

Скорпионам стоит соблюдать осторожность, так как существует риск потерять все свои сбережения до последнего. В этот период важно следить за своими расходами и избегать бесполезных трат. Соглашаться на малоизвестные схемы заработка — тоже не лучшее время. Также звезды советуют Скорпионам не залезать в долги и не одалживать деньги никому.

Стрелец

Апрель для данного знака открывает новые источники дохода, поэтому Стрельцу важно брать быка за рога и приумножать свой капитал, пока удача на его стороне.

Тема финансов хорошенько взбодрит представителей знака. Как только они почувствуют вкус денег от малозначительной сделки (например, продажи старой вещи на сайте объявлений), аппетит начнет расти и в конечном итоге приведет к чему-то более важному. Например, поступят предложения о работе, найдутся новые источники дохода.

Также большую финансовую помощь Стрельцы могут получить от авторитетов — тех личностей, которые оказывают им поддержку на протяжении жизни: освещают дорогу, вселяют уверенность, настраивают на оптимизм, подбадривают все 24/7.

Козерог

Козерог может неплохо приумножить свои финансы. И это не какая-нибудь случайность, а вознаграждение за труд. Но деньги могут прийти к представителям знака не только благодаря классической работе, но и с помощью партнера. Например, супруг(а) даст совет, куда вложить сбережения или придумает проект, который в конечном итоге приведет к успеху.

Совет Козерогам в апреле: прислушивайтесь к советам и попробуйте довериться партнеру. В этом месяце достичь успеха в одиночку будет чуточку сложнее, чем сообща.

Водолей

В апреле у Водолеев не исключена динамика в теме финансов. Представители знака могут смело продумывать стратегию на будущее: браться за смелые и продолжительные проекты, выбирать новые источники дохода и прочее.

Поэтому сейчас от Водолеев важны действия. Депрессия, лень, маргинальный образ жизни, напротив, приведет к потерям и разорениям. Пословица «Знал бы, где упасть, соломки подстелил бы» Водолеям будет весьма кстати, ведь Плутон до сих пор проходит по данному знаку.

Рыбы

Данный знак зодиака в апреле переполнен не только планетами, но и секстилями, тригонами и соединениями планет с управителем данного знака — Нептуном. Поэтому сейчас как никогда раньше Рыбам нужно запастись мешками не только для картошки, но и для денег, так как заработать в данный период они смогут неплохо.

К примеру, Венера в Рыбах открывает финансовый поток через партнерство (друг, партнер по браку, союзник, коллега и пр.), а секстиль Нептуна с Плутоном дает финансы через коллективы (массы людей, конвейер лиц), тригон Нептуна с Марсом открывает финансы через мужчин (друг, партнер до брака, брат и пр.), соединение Нептуна с Сатурном позволяет приумножить капитал через влиятельных лиц. Деньги буквально сами лезут в карман к Рыбам.

Что еще говорят эзотерики?

2025 год подарит каждому знаку зодиака множество уникальных возможностей. По словам астролога, планеты, которые отвечают за чувства и взаимоотношения, откроют перед всеми нами новые перспективы, помогут укрепить уже существующие связи и подарят незабываемые эмоции. Кому в новом году судьба преподнесет приятные сюрпризы, а кому — разочарования, читайте в любовном гороскопе на весь год.