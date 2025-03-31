Улыбки и слёзы: 10 эмоций Екатерины Тарховой, которую подозревают в убийстве бабушки и дедушки — экс-мэра Самары — фото

В понедельник, 31 марта, Самарский районный суд рассматривал прошение следователей о продлении ареста Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве бабушки и дедушки. Корреспонденты 63.RU побывали там и сделали несколько ярких кадров.
Сначала Екатерина была спокойна и безэмоциональна.
Около зала заседаний собралось много журналистов. Обвиняемую буквально вели сквозь толпу по узкому коридору. На вопросы репортеров Тархова не отвечала.
Новый адвокат обвиняемой — Игорь Верховский. Тархова много с ним общалась до начала заседания.
Подозреваемая в двойном убийстве сохраняла спокойствие и выглядела отрешенной.
Единственное, что вызвало у Екатерины эмоции, — вопрос судьи: «Как вы относитесь к ходатайству о продлении ареста?» Тогда обвиняемая заплакала.
Следователь запросил продление ареста Екатерине Тарховой на два месяца. Она обратилась к судье.
— Я ничего не нарушала в СИЗО. Начались проблемы с сердцем, частое сердцебиение. Ничем не могу подтвердить это. Прошу выбрать мне домашний арест, буду жить у крестной, — заявила женщина.
Уже после того как судебное решение было вынесено, Тархова пообщалась с журналистами.
— Я не могу ответить на некоторые ваши вопросы: это тайна следствия. По поводу тех сообщений, которые я писала дедушке… Это было очень давно. Это еще было тогда, когда я жила в Израиле, когда мы выясняли наши семейные отношения. Это не имеет никакого к этому отношения, — рассказала обвиняемая.
Потом адвокат что-то сказал Екатерине Тарховой, и она улыбнулась.
Говоря о своем сыне, подозреваемая в двойном убийстве не могла сдержать слёз.
— Мне очень тяжело, что я из-за этой ситуации лишилась самого важного — своего сына. Я занималась им на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода, — сказала Тархова.
Екатерине Тарховой продлили арест до 2 июня 2025 года. То есть ближайшие два месяца она проведет в СИЗО.