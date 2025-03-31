Улыбки и слёзы: 10 эмоций Екатерины Тарховой, которую подозревают в убийстве бабушки и дедушки — экс-мэра Самары — фото

Об исчезновении экс-мэра Самары и его жены стало известно 5 февраля 2025 года. Екатерина сразу попала под подозрение Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В понедельник, 31 марта, Самарский районный суд рассматривал прошение следователей о продлении ареста Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве бабушки и дедушки. Корреспонденты 63.RU побывали там и сделали несколько ярких кадров.

Сначала Екатерина была спокойна и безэмоциональна.

Тархову в наручниках заводят в Самарский районный суд Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Около зала заседаний собралось много журналистов. Обвиняемую буквально вели сквозь толпу по узкому коридору. На вопросы репортеров Тархова не отвечала.

Корреспондент 63.RU рассказал, что Тархову лишь со второго раза завели в зал, сначала ее провели мимо Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Новый адвокат обвиняемой — Игорь Верховский. Тархова много с ним общалась до начала заседания.

До этого интересы Екатерины представлял государственный защитник Владимир Владимиров Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Обвиняемая перешептывается со своим защитником Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Подозреваемая в двойном убийстве сохраняла спокойствие и выглядела отрешенной.

Екатерина Тархова за решеткой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Тархову обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его жены Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Единственное, что вызвало у Екатерины эмоции, — вопрос судьи: «Как вы относитесь к ходатайству о продлении ареста?» Тогда обвиняемая заплакала.

Тархова изменилась в лице, отвечая на вопрос судьи Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Следователь запросил продление ареста Екатерине Тарховой на два месяца. Она обратилась к судье.

— Я ничего не нарушала в СИЗО. Начались проблемы с сердцем, частое сердцебиение. Ничем не могу подтвердить это. Прошу выбрать мне домашний арест, буду жить у крестной, — заявила женщина.

Екатерина Тархова и ее адвокат просили смягчить меру пресечения Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Уже после того как судебное решение было вынесено, Тархова пообщалась с журналистами.

— Я не могу ответить на некоторые ваши вопросы: это тайна следствия. По поводу тех сообщений, которые я писала дедушке… Это было очень давно. Это еще было тогда, когда я жила в Израиле, когда мы выясняли наши семейные отношения. Это не имеет никакого к этому отношения, — рассказала обвиняемая.

Потом адвокат что-то сказал Екатерине Тарховой, и она улыбнулась.

Слова адвоката вызвали улыбку на лице обвиняемой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Говоря о своем сыне, подозреваемая в двойном убийстве не могла сдержать слёз.

— Мне очень тяжело, что я из-за этой ситуации лишилась самого важного — своего сына. Я занималась им на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода, — сказала Тархова.

Екатерина Тархова недавно написала письмо своему сыну Источник: Роман Данилкин / 63.RU









