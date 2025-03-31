НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 758мм 36%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,68
EUR 89,66
Кто выкупил гостиницу
Погода в апреле
Сколько нужно зарабатывать для ипотеки
Все о весеннем призыве 2025
Вода в Тверицах отступила
Пытаемся выиграть миллион
Упал с заброшки
Тренды весны 2025
Кто такие кавер-денсеры
Дети провалились под лед
Криминал Убийство Тархова Улыбки и слёзы: 10 эмоций Екатерины Тарховой, которую подозревают в убийстве бабушки и дедушки — экс-мэра Самары — фото

Улыбки и слёзы: 10 эмоций Екатерины Тарховой, которую подозревают в убийстве бабушки и дедушки — экс-мэра Самары — фото

Суд решал, продлевать ли подозреваемой в двойном убийстве арест

213
2 комментария
Об исчезновении экс-мэра Самары и его жены стало известно 5 февраля 2025 года. Екатерина сразу попала под подозрение | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОб исчезновении экс-мэра Самары и его жены стало известно 5 февраля 2025 года. Екатерина сразу попала под подозрение | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Об исчезновении экс-мэра Самары и его жены стало известно 5 февраля 2025 года. Екатерина сразу попала под подозрение

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В понедельник, 31 марта, Самарский районный суд рассматривал прошение следователей о продлении ареста Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве бабушки и дедушки. Корреспонденты 63.RU побывали там и сделали несколько ярких кадров.

Сначала Екатерина была спокойна и безэмоциональна.

Тархову в наручниках заводят в Самарский районный суд | Источник: Роман Данилкин / 63.RUТархову в наручниках заводят в Самарский районный суд | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тархову в наручниках заводят в Самарский районный суд

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Около зала заседаний собралось много журналистов. Обвиняемую буквально вели сквозь толпу по узкому коридору. На вопросы репортеров Тархова не отвечала.

Корреспондент 63.RU рассказал, что Тархову лишь со второго раза завели в зал, сначала ее провели мимо | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКорреспондент 63.RU рассказал, что Тархову лишь со второго раза завели в зал, сначала ее провели мимо | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Корреспондент 63.RU рассказал, что Тархову лишь со второго раза завели в зал, сначала ее провели мимо

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Новый адвокат обвиняемой — Игорь Верховский. Тархова много с ним общалась до начала заседания.

До этого интересы Екатерины представлял государственный защитник Владимир Владимиров | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДо этого интересы Екатерины представлял государственный защитник Владимир Владимиров | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

До этого интересы Екатерины представлял государственный защитник Владимир Владимиров

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Обвиняемая перешептывается со своим защитником | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОбвиняемая перешептывается со своим защитником | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Обвиняемая перешептывается со своим защитником

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Подозреваемая в двойном убийстве сохраняла спокойствие и выглядела отрешенной.

Екатерина Тархова за решеткой | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЕкатерина Тархова за решеткой | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Екатерина Тархова за решеткой

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Тархову обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его жены | Источник: Роман Данилкин / 63.RUТархову обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его жены | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тархову обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его жены

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Единственное, что вызвало у Екатерины эмоции, — вопрос судьи: «Как вы относитесь к ходатайству о продлении ареста?» Тогда обвиняемая заплакала.

Тархова изменилась в лице, отвечая на вопрос судьи | Источник: Роман Данилкин / 63.RUТархова изменилась в лице, отвечая на вопрос судьи | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тархова изменилась в лице, отвечая на вопрос судьи

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Следователь запросил продление ареста Екатерине Тарховой на два месяца. Она обратилась к судье.

— Я ничего не нарушала в СИЗО. Начались проблемы с сердцем, частое сердцебиение. Ничем не могу подтвердить это. Прошу выбрать мне домашний арест, буду жить у крестной, — заявила женщина.

Екатерина Тархова и ее адвокат просили смягчить меру пресечения | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЕкатерина Тархова и ее адвокат просили смягчить меру пресечения | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Екатерина Тархова и ее адвокат просили смягчить меру пресечения

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Уже после того как судебное решение было вынесено, Тархова пообщалась с журналистами.

— Я не могу ответить на некоторые ваши вопросы: это тайна следствия. По поводу тех сообщений, которые я писала дедушке… Это было очень давно. Это еще было тогда, когда я жила в Израиле, когда мы выясняли наши семейные отношения. Это не имеет никакого к этому отношения, — рассказала обвиняемая.

Потом адвокат что-то сказал Екатерине Тарховой, и она улыбнулась.

Слова адвоката вызвали улыбку на лице обвиняемой | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСлова адвоката вызвали улыбку на лице обвиняемой | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Слова адвоката вызвали улыбку на лице обвиняемой

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Говоря о своем сыне, подозреваемая в двойном убийстве не могла сдержать слёз.

— Мне очень тяжело, что я из-за этой ситуации лишилась самого важного — своего сына. Я занималась им на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода, — сказала Тархова.

Екатерина Тархова недавно написала письмо своему сыну | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЕкатерина Тархова недавно написала письмо своему сыну | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Екатерина Тархова недавно написала письмо своему сыну

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Екатерине Тарховой продлили арест до 2 июня 2025 года. То есть ближайшие два месяца она проведет в СИЗО.

ПО ТЕМЕ
Роман ДанилкинРоман Данилкин
Роман Данилкин
фотограф
Александра ШуваловаАлександра Шувалова
Александра Шувалова
Журналист
Екатерина Тархова Екатерина Тархова-Бельская Убийство Виктора Тархова Убийство экс-мэра Самары
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
18 минут
В Израэле, значить. А Израиль входит в скрепные страны или нет?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление