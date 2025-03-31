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Образование «Обязательное тестирование»: в Ярославле изменились правила приема первоклассников. Как попасть в школу

«Обязательное тестирование»: в Ярославле изменились правила приема первоклассников. Как попасть в школу

В Министерстве образования рассказали, как записать ребенка на учебу

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5 комментариев
Как записать ребенка в первый класс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак записать ребенка в первый класс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как записать ребенка в первый класс

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начали принимать заявления от родителей на прием детей в первые классы. Все школы региона должны начать набирать новых учеников не позднее 1 апреля. Ребят будут принимать в учебные учреждения до 5 сентября.

Было запланировано, что в Ярославской области первая волна приема заявлений в первый класс начнется в один из четырех дней: 28, 29, 31 марта или 1 апреля и завершится 30 июня для детей, которым положено место в школе по прописке.

«В том числе имеющих первоочередное право приема по месту жительства семей, а также категории детей, имеющих преимущественное право приема в первый класс, то есть братья и сестры детей, уже обучающихся в школе», — рассказали 76.RU в Министерстве образования Ярославской области.

Вторая волна, которая коснется будущих первоклассников, поступающих в школу не по прописке, начинается 6 июля. Она будет длиться до момента заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября 2025 года.

Информация о дате и времени начала приема документов в первый класс для каждой школы размещена на информационных стендах и официальных сайтах школ.

«Обращаем внимание, что на официальном сайте муниципального органа управления образования с 15 марта размещен приказ о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями, изучив который, родитель может определить школу, куда нужно направить заявление о приеме в первый класс», — пояснили в региональном Минобре.

Как подать заявление в первый класс

Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно следующими способами:

  • лично;

  • почтой России письмом с уведомлением;

  • через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Чтобы воспользоваться последним вариантом, должна быть подтверждена учетная запись на портале.

«В 2025 году родителям предоставлена возможность формирования черновика заявления, с указанием возможности его автоматической отправки для лиц, обладающих правом первоочередного или преимущественного приема детей в школу», — рассказали власти.

Прием в школы детей без прописки возможен только для братьев и сестер ребят, которые учатся в данной организации.

Информацию о поступлении заявления в школу и его рассмотрении можно проверить все в том же личном кабинете ЕПГУ.

Власти пояснили, что с появлением образовательных комплексов в школах региона правила приема в первые классы не изменились. Принцип действует так же, как и раньше. Но другие нововведения, все же, существуют.

«Особенностью приема в первый класс в 2025 году является обязательное тестирование иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательной программы», — рассказали в Министерстве образования Ярославской области.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Запись в первые классы Школа Министерство образования Первые классы Первоклассники
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Комментарии
6
Гость
50 минут
Давайте закроем школы и всем будет только легче, а на их месте построим высотные дома, и откроем бары и рестораны
Гость
52 минуты
А зачем вообще кого то принимать, в школу, детей то и так нет для чего и кого принимать то, рождаемость упала не кто не может можно закрыть все школы и дело с концом
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