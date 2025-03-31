«Обязательное тестирование»: в Ярославле изменились правила приема первоклассников. Как попасть в школу

Как записать ребенка в первый класс Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области начали принимать заявления от родителей на прием детей в первые классы. Все школы региона должны начать набирать новых учеников не позднее 1 апреля. Ребят будут принимать в учебные учреждения до 5 сентября.

Было запланировано, что в Ярославской области первая волна приема заявлений в первый класс начнется в один из четырех дней: 28, 29, 31 марта или 1 апреля и завершится 30 июня для детей, которым положено место в школе по прописке.

«В том числе имеющих первоочередное право приема по месту жительства семей, а также категории детей, имеющих преимущественное право приема в первый класс, то есть братья и сестры детей, уже обучающихся в школе», — рассказали 76.RU в Министерстве образования Ярославской области.

Вторая волна, которая коснется будущих первоклассников, поступающих в школу не по прописке, начинается 6 июля. Она будет длиться до момента заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября 2025 года.

Информация о дате и времени начала приема документов в первый класс для каждой школы размещена на информационных стендах и официальных сайтах школ.

«Обращаем внимание, что на официальном сайте муниципального органа управления образования с 15 марта размещен приказ о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями, изучив который, родитель может определить школу, куда нужно направить заявление о приеме в первый класс», — пояснили в региональном Минобре.

Как подать заявление в первый класс

Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно следующими способами:

лично;

почтой России письмом с уведомлением;

через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Чтобы воспользоваться последним вариантом, должна быть подтверждена учетная запись на портале.

«В 2025 году родителям предоставлена возможность формирования черновика заявления, с указанием возможности его автоматической отправки для лиц, обладающих правом первоочередного или преимущественного приема детей в школу», — рассказали власти.

Прием в школы детей без прописки возможен только для братьев и сестер ребят, которые учатся в данной организации.

Информацию о поступлении заявления в школу и его рассмотрении можно проверить все в том же личном кабинете ЕПГУ.

Власти пояснили, что с появлением образовательных комплексов в школах региона правила приема в первые классы не изменились. Принцип действует так же, как и раньше. Но другие нововведения, все же, существуют.