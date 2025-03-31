В Москве машина упала с четвертого этажа парковки и загорелась. Погибла женщина

В Москве машина с водителем внутри упала с четвертого этажа. После этого авто загорелось. Всё случилось на Крылатской улице. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Как сообщили в Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находилась 35-летняя женщина — ее спасти не удалось.
Водитель Volkswagen Golf выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга. Машина рухнула вниз, когда женщина сдавала назад, передает телеграм-канал Baza. Автомобиль перевернулся на крышу.
«Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — передали в столичной ГИБДД.
Несколько дней назад в Крыму произошла автокатастрофа — столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей. Шесть человек погибло.
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