В Москве машина упала с четвертого этажа парковки и загорелась. Погибла женщина

Машина частично выгорела Источник: Baza / Telegram











В Москве машина с водителем внутри упала с четвертого этажа. После этого авто загорелось. Всё случилось на Крылатской улице. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Как сообщили в Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находилась 35-летняя женщина — ее спасти не удалось.

Происшествие попало на видео Источник: Baza / Telegram

Водитель Volkswagen Golf выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга. Машина рухнула вниз, когда женщина сдавала назад, передает телеграм-канал Baza. Автомобиль перевернулся на крышу.

Источник: Shot / Telegram

«Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — передали в столичной ГИБДД.

Несколько дней назад в Крыму произошла автокатастрофа — столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей. Шесть человек погибло.