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Происшествия В Москве машина упала с четвертого этажа парковки и загорелась. Погибла женщина

В Москве машина упала с четвертого этажа парковки и загорелась. Погибла женщина

Произошедшее попало на видео

263
4 комментария
Машина частично выгорела | Источник: Baza / TelegramМашина частично выгорела | Источник: Baza / Telegram

Машина частично выгорела

Источник:

Baza / Telegram

В Москве машина с водителем внутри упала с четвертого этажа. После этого авто загорелось. Всё случилось на Крылатской улице. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Как сообщили в Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находилась 35-летняя женщина — ее спасти не удалось.

Происшествие попало на видео

Источник:

Baza / Telegram

Водитель Volkswagen Golf выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга. Машина рухнула вниз, когда женщина сдавала назад, передает телеграм-канал Baza. Автомобиль перевернулся на крышу.

Источник:

Shot / Telegram

«Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — передали в столичной ГИБДД.

Несколько дней назад в Крыму произошла автокатастрофа — столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей. Шесть человек погибло.

Прочитайте несколько полезных инструкций от E1.RU. В них мы рассказываем, как помочь пострадавшему в ДТП и не навредить при этом еще больше, как реанимировать человека и как достать пассажира или водителя из разбитой машины.

Проверьте в тесте, сможете ли вы правильно оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
ДТП Авария Паркинг Машина загорелась Водитель погиб
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Комментарии
4
Гость
1 час
Масквабад фиолетово нам👊
Гость
33 минуты
у нас в Любиме упасть можно только в выгребную яму а она всегда полная и это безопасно 😂
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