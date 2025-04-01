Даже не догадаетесь: как мошенники могут обокрасть вас второй раз подряд. Хитрая схема

Аферисты предлагают обманутым «помощь» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











С каждым днем мошенники ищут новые лазейки, чтобы подобраться к своим жертвам. Теперь они проникли в чаты, где люди делятся своими историями о встречах с телефонными аферистами. Об этом предупредили в МВД, передает ТАСС. Большинство тех, кто решает рассказать о своих случаях мошенничества, сталкиваются с новыми попытками обмана.

Чаще всего используются две схемы:

Предложения от имени юридических компаний, которые обещают помочь вернуть деньги. Предложения от самих мошенников, которые утверждают, что могут «по знакомству» связаться с теми, кто обманул человека, и вернуть средства за небольшую плату.

В обеих ситуациях деньги не будут возвращены, а общение с такими «помощниками» может привести к еще большим потерям, предупреждают в полиции.

Помимо этого мошенники начали активно использовать фишинговые атаки на россиян, предлагая перейти на поддельный сайт, например, для получения социальных выплат. Но они продолжают обманывать людей и по телефону. Сейчас наиболее популярна схема, построенная на необходимости заменить счетчики.

МВД России пояснило, что неизвестные предпочитают звонить пожилым людям, представляясь работником энергетической компании и предлагая заменить электросчетчики. В разговоре жертву просят продиктовать номер заявки, отправленной по SMS.

В последнее время чиновники пытаются бороться с мошенниками. 1 апреля в личном кабинете «Госуслуг» появится новый сервис — «Сим-карты». Как сообщил 31 марта телеграм-канал Минцифры, с его помощью россияне и резиденты РФ смогут узнать, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на них у сотовых операторов. Это избавит граждан от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на его имя не оформлены «серые» сим-карты, объяснили в ведомстве. Лишние или подозрительные сим-карты можно будет заблокировать либо приостановить обслуживание по ним.