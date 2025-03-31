«Стоял на развалинах Рейхстага и освобождал Брестскую крепость»: истории советских мальчишек, попавших на фронт

О подвигах своих предков рассказали родные Источник: архив 76.ru

В этом году Россия отметит важный юбилей: Победе в Великой Отечественной войне исполнится 80 лет. На битву с захватчиками поднялась вся страна, включая самых молодых граждан, которым пришлось повзрослеть слишком рано.

Мы попросили наших читателей поделиться рассказами о своих родственниках, которые попали на фронт совсем юными.

Хотел во флот, а попал на аэродром

Румянцев Михаил Иванович

На фронт Михаил попал, сбежав из детского дома Источник: семейный архив читательницы Городских медиа











Историей своего прадедушки с нами поделилась Галина. Михаил Румянцев родился 23 января 1922 года в Вышнем Волочке, который находился в Тверской губернии. В армию его призвали еще в 1940 году, а когда через год началась война, он без раздумий ушел на фронт добровольцем. Семьи у Михаила не было, мальчик воспитывался в детском доме, поэтому в родном городе его ничего не держало.

Прадедушка Галины рассказывал, как всеми силами рвался во флот, но служить ему пришлось другой стихии. Михаила отправили в школу бойцов авиационного обслуживания, и вместо моря он получил небо.

— Учились мы старательно набивать пулеметные ленты, копать капониры, следить за взлетной полосой… До тех пор, пока в одно летнее утро нас не начали бомбить. Мы делали свое дело, как обычно. Единственное, к чему так и не привыкли, — это когда не возвращались с задания летчики. Их много в те дни не вернулось, — вспоминал прадедушка Галины.

В 1942 году Красная армия перешла в наступление. Михаил сражался под Мценском, где он получил ранение головы и руки, потом воевал на 1-м Белорусском фронте и в итоге дошел до Берлине.

В том же 1945 году он окончил 3-е Ленинградское стрелково-снайперское училище и получил там звание старшего лейтенанта. В подчинение ему дали взвод разведки 23-й гвардейской Дновско-Берлинской Краснознаменной стрелковой дивизии.

За фронтовые подвиги Михаил был награжден орденом Красной Звезды, а в 1985 году ему вручили орден Отечественной войны II степени.

После войны прадедушка Галины 8 лет прожил в Норильске, где посвятил себя труду на комбинате. В память об этом его потомки хранят значок «Лучший рабочий комбината» и медаль «Ветеран труда СССР».

Михаил умер почти 30 лет назад, в 1996 году, но семья продолжает скучать и хранить память о своем герое.

Едва исполнилось 18 лет

Ксенев Виктор Михайлович

Мальчик ушел на фронт вслед за отцом и двумя старшими братьями Источник: семейный архив читательницы Городских медиа











Трагическую судьбу своего дяди, Виктора Ксенева, рассказала Натали. Он родился 15 декабря 1923 года в Ростове Ярославской области и там же в 17 лет окончил среднюю школу № 1. Это случилось в конце мая 1941 года, а через месяц началась война.

Виктор пошел в армию добровольцем вслед за отцом Михаилом, чтобы воевать в составе 234-й Ярославской коммунистической дивизии. Старшие братья, Евгений и Николай, были призваны на фронт с первых дней вторжения.

В первые недели весны Виктор проходил курсы подготовки командиров стрелковых, пулеметных и минометных подразделений в Саратовском военно-пехотном училище, где через несколько месяцев получил звание младшего лейтенанта.

На фронт молодой человек попал в составе 49-го гвардейского стрелкового полка 16-й гвардейской стрелковой дивизии. Через полгода эти войска уже вели тяжелые бои подо Ржевом.

В сентябре 1942 года немецкая авиация разбомбила эшелон, который вез на фронт часть войск, в том числе 18-летнего Виктора Ксенева. Больше о дяде Натали ничего не известно, молодой человек был признан пропавшим без вести.

Стал сыном полка в 16 лет

Хабаров Алексей Николаевич

Алексей сражался с врагом в Сталинградском битве Источник: семейный архив читательницы Городских медиа











Дарья рассказала нам историю своего деда, Алексея Хабарова. Он родился в ярославском Ростове в 1926 году, откуда в 16 лет сбежал на фронт и быстро прибился к военным частям. Сына полка направили в училище для подготовки связистов, и после недолгого обучения он уже был под Сталинградом: зимой 1942 года битва за город была в самом разгаре.

— В училище командир постоянно нас тренировал командой «Ложись!» и особенно любил делать это, когда мы возвращались из бани. Не выполнить команду было нельзя, поэтому мы, чистые и намытые, падали в грязь… Ругали его за это, конечно, за глаза. И вот однажды в бою нам передают, что случился обрыв связи. Попытки наладить ее уже убили двоих взрослых связистов, и дошла очередь до меня. Я взял катушку, пошел искать обрыв кабеля и вижу впереди склон: на одной стороне белоснежный и чистый снег, а на другой — грязь. Я сразу вспомнил командира и пополз по грязи, там и был обрыв. Соединил кабель между зубов и держал так, пока бой не стих. Когда вернулся, все очень удивились, что я остался жив: меня в той грязи и видно не было! — рассказывал дедушка Дарьи про те страшные дни.

После Сталинграда Алексей участвовал в освобождении Брестской крепости и Варшавы, а в 1945 году стоял на развалинах Рейхстага в Берлине.

В одном из боев ему пришлось держать кабель между зубов, чтобы наладить связь Источник: семейный архив читательницы Городских медиа











После Победы отправился служить в Закарпатье и получил звание сержанта. Отдав долг Родине, Алексей уехал во Львов, где получил профессию токаря и встретил Веру Демьянову, будущую бабушку Дарьи.