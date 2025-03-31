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Весна фоторепортаж Весна в городе: в Ярославле появились первоцветы

Весна в городе: в Ярославле появились первоцветы

За пыльцой уже слетаются пчелы

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В Ярославле показались первые цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле показались первые цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле показались первые цветы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С приходом тепла в Ярославле появились первые цветы. Яркие поляны уже можно заметить в Ярославском музее-заповеднике или на клумбах вблизи многоэтажек. Под конец марта в городе распустились крокусы, пролеска и мускари, вот-вот наберут бутоны тюльпаны. И не только цветы говорят о весне в городе, на деревьях уже распускаются почки и проглядываются зеленые листья.

В этом фоторепортаже показываем первоцветы. Давайте вместе любоваться кадрами!

На территории музея-заповедника цветет множество крокусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории музея-заповедника цветет множество крокусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории музея-заповедника цветет множество крокусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Газон практически полностью озеленился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГазон практически полностью озеленился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Газон практически полностью озеленился

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Цветы друг за другом прорастают наверх | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦветы друг за другом прорастают наверх | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цветы друг за другом прорастают наверх

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пчелы уже начинают собирать пыльцу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПчелы уже начинают собирать пыльцу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пчелы уже начинают собирать пыльцу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро у тюльпанов покажутся бутоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСкоро у тюльпанов покажутся бутоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро у тюльпанов покажутся бутоны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Крокусами растут яркими полянами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКрокусами растут яркими полянами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Крокусами растут яркими полянами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревья также начинают обрастать зеленью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДеревья также начинают обрастать зеленью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревья также начинают обрастать зеленью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из набухших почек уже вылезают листья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз набухших почек уже вылезают листья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из набухших почек уже вылезают листья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот цветок называется&nbsp;— пролеска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА этот цветок называется&nbsp;— пролеска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот цветок называется — пролеска

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На фоне коричневой земли яркими пятнами показались мускари | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фоне коричневой земли яркими пятнами показались мускари | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фоне коричневой земли яркими пятнами показались мускари

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане признаются, что цветы на клумбах поднимают настроение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГорожане признаются, что цветы на клумбах поднимают настроение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане признаются, что цветы на клумбах поднимают настроение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Совсем скоро Ярославль полностью будет зеленым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСовсем скоро Ярославль полностью будет зеленым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Совсем скоро Ярославль полностью будет зеленым

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы рассказывали, какой погоды ждать в апреле 2025 года. Согласно прогнозу синоптиков, в первой половине месяца ожидаются затяжные волны похолодания. Однако эти периоды будут компенсироваться довольно мощными потеплениями. Подробный прогноз — в этом материале.

Тем, кто самостоятельно выращивает растения на клумбах и дачных участках, советуем прочитать материал о том, когда ждать изменений цен на семена.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Погода Цветы Клумба Весна Пчелы
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