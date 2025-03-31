Весна в городе: в Ярославле появились первоцветы

В Ярославле показались первые цветы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С приходом тепла в Ярославле появились первые цветы. Яркие поляны уже можно заметить в Ярославском музее-заповеднике или на клумбах вблизи многоэтажек. Под конец марта в городе распустились крокусы, пролеска и мускари, вот-вот наберут бутоны тюльпаны. И не только цветы говорят о весне в городе, на деревьях уже распускаются почки и проглядываются зеленые листья.

В этом фоторепортаже показываем первоцветы. Давайте вместе любоваться кадрами!

На территории музея-заповедника цветет множество крокусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Газон практически полностью озеленился Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Цветы друг за другом прорастают наверх Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пчелы уже начинают собирать пыльцу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Скоро у тюльпанов покажутся бутоны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Крокусами растут яркими полянами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Деревья также начинают обрастать зеленью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из набухших почек уже вылезают листья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А этот цветок называется — пролеска Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На фоне коричневой земли яркими пятнами показались мускари Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Горожане признаются, что цветы на клумбах поднимают настроение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Совсем скоро Ярославль полностью будет зеленым Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











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