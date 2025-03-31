Весна в городе: в Ярославле появились первоцветы

С приходом тепла в Ярославле появились первые цветы. Яркие поляны уже можно заметить в Ярославском музее-заповеднике или на клумбах вблизи многоэтажек. Под конец марта в городе распустились крокусы, пролеска и мускари, вот-вот наберут бутоны тюльпаны. И не только цветы говорят о весне в городе, на деревьях уже распускаются почки и проглядываются зеленые листья.
В этом фоторепортаже показываем первоцветы. Давайте вместе любоваться кадрами!
Ранее мы рассказывали, какой погоды ждать в апреле 2025 года. Согласно прогнозу синоптиков, в первой половине месяца ожидаются затяжные волны похолодания. Однако эти периоды будут компенсироваться довольно мощными потеплениями. Подробный прогноз — в этом материале.
Тем, кто самостоятельно выращивает растения на клумбах и дачных участках, советуем прочитать материал о том, когда ждать изменений цен на семена.