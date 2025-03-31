Готов больше, чем наполовину: в Ярославле продадут недострой рядом с аэродромом

В Ярославле выставили на продажу недострой на улице Промзона Декабристов у дома № 4 в Красноперекопском районе. Извещение об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Начальная цена объекта — 7 миллионов 398 тысяч рублей. Власти рассказали, что он готов больше, чем наполовину.
«Предметом публичных торгов является объект незавершенного строительства со степенью готовности 51%. Площадь застройки 1433,2 квадратных метра», — говорится в извещении о проведении торгов.
Недострой расположен на участке, площадью 2872 квадратных метра. Разрешенное использование земли — для строительства здания автосервиса и автостоянки с инженерными коммуникациями. В документах указано, что участок расположен на приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна).
Раньше объект принадлежал ООО «Строймашкомплекс». Но в феврале 2025 года арбитражный суд Ярославской области одобрил изъятие недостроя у компании.
ООО «Строймашкомплекс» было образовано в марте 2015 года. Компания зарегистрирована на Рыбинской улице, 11/26 в Ярославле. Фирма занимается разборкой и сносом зданий, директором и единственным владельцем указана Наталья Евгеньевна Лужина. В 2023 году компания заработала 14,7 миллиона рублей, но после всех расходов чистая прибыль составила лишь 657 тысяч.
Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в один миллион 479 тысяч 600 рублей. Заявки будут принимать до 30 апреля 2025 года. Сами торги пройдут 7 мая.