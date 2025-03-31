Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки

Ставка по IT-ипотеке — самая выгодная на сегодня, но условия программы довольно рискованные Источник: Евгений Вдовин / Городские медиа











IT-ипотека — одна из самых выгодных программ на рынке: ставка по ней всего 6% годовых. Учитывая, что базовая ипотечная ставка сейчас 28–29%, условия просто сказочные. Но в этой сказке есть подвох: один неверный шаг — и льготная ставка превращается в рыночную, а доступная ипотека оборачивается финансовым испытанием.

Какие подводные камни скрывает IT-ипотека и что нужно учитывать, прежде чем подписывать кредитный договор, в колонке для портала E1.RU рассказала директор агентства недвижимости в Екатеринбурге Екатерина Торопова.

Екатерина Торопова Директор агентства недвижимости «Метражи»

Сразу скажу, что я советую эту программу не всем, даже из тех заемщиков, которые формально под нее подходят. Одно дело — айтишники до мозга костей, которые, скорее всего, будут «вариться» в этой сфере всю жизнь, и другое — люди, которые сейчас по стечению обстоятельств работают в IT-компании. И тем и тем я бы посоветовала хорошо подумать, прежде чем брать IT-ипотеку. Но второй категории надо, по пословице, подумать семь раз. И даже больше.

Да, среди наших клиентов много тех, кто взял эту ипотеку, и у них всё хорошо. И вместе с тем эта программа имеет очень серьезные подводные камни, которые могут человека неподготовленного привести к финансовой катастрофе.

Я расскажу об этом подробнее. Но сначала давайте вспомним вообще об условиях, по которым выдают IT-ипотеку.

Условия IT-ипотеки на 2025 год

Периодически в СМИ пишут об инициативах изменить программу, но пока по IT-ипотеке актуальны те условия, которые Минцифры ввело 1 августа прошлого года:

ставка: до 6 %. Некоторые банки дополнительно субсидируют ставку, снижают ее для заемщика;

первоначальный взнос : от 20,1 %;

сумма кредита : до 9 миллионов рублей. Сумму можно увеличить до 18 млн рублей, но для суммы превышения лимита ставка будет намного выше льготной;

на что дают кредит: можно купить квартиру в новостройке или частный дом от застройщика. Дом, кстати, можно и построить — с аккредитованным подрядчиком;

требования к заемщику: гражданин РФ возрастом до 50 лет включительно, работает по трудовому договору в аккредитованной IT-компании с налоговыми льготами. Зарплата до вычета НДФЛ: для городов-миллионников — от 150 тысяч рублей, для других регионов — от 90 тысяч рублей. Других требований к образованию и должности заемщика нет: необязательно быть именно айтишником. Это и хорошо и плохо, ниже скажу почему.

Главное изменение с 1 августа 2024 года — исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга. Заемщик может взять IT-ипотеку, только если компания-работодатель зарегистрирована в любом другом регионе, еще один возможный вариант — региональный филиал московской или питерской компании.

Справедливости ради надо сказать, что банки формулировку «место работы заемщика» трактуют по-разному. Допустим, человек удаленно работает в Екатеринбурге, но официально оформлен в центральном офисе компании в Москве. Есть ли у него шансы получить IT-ипотеку? Есть, но не во всех банках.

В одном банке посмотрят на справку 2-НДФЛ и КПП организации — и если КПП московский, в ипотеке откажут. А другому банку можно предоставить трудовой договор, в котором написано, что сотрудник работает дистанционно из Екатеринбурга, и такому заемщику ипотеку дадут — при соблюдении всех прочих условий, конечно. В общем, тут много нюансов. И если вы такой удаленщик — то вам однозначно надо посоветоваться с опытным ипотечным брокером.

На сегодняшний день ставка по IT-ипотеке — самая низкая на рынке, и для тех, кто работает в сфере, это хорошая возможность приобрести квартиру или построить дом.

А вот теперь про подводные камни. Они серьезные.

Увольнение может дорого обойтись

По новым условиям заемщик обязан работать весь срок ипотеки в аккредитованной IT-компании, получающей налоговые льготы . Это надо хорошо осознавать. Если человек берет IT-ипотеку на 20 лет и не планирует погашать ее досрочно, то ему надо будет 20 лет работать в компаниях из реестра Минцифры. Не важно, уволился ли человек сам или его сократили — для банка это одно и то же. Льгота снимается, ставка становится рыночной.

После увольнения у человека есть шесть месяцев, чтобы найти новую работу в аккредитованной компании, причем только региональной. Работать в московских и питерских компаниях, как я уже сказала, не получится. Нет, конечно, этого никто не запрещает, но банк вправе поднять ставку.

То же со сменой деятельности. Выгорел в IT и решил заняться сборкой мебели? Можно! Но ставка по ипотеке поднимется до ключевой, плюс еще пара процентов. То есть платежи по ипотеке резко увеличатся, а общая сумма переплаты будет в несколько раз больше кредита.

IT-ипотеку могут взять и не айтишники, но для таких сотрудников риски выше Источник: Александр Ощепков / Городские медиа











Вот тут скажу кстати о том, почему я не советую брать IT-ипотеку не айтишникам. Допустим, человек работает в IT-компании маркетологом, бухгалтером, рекрутером или копирайтером. Вот что-то случилось, он уволился. Ему придется искать новое место работы только в определенных компаниях из списка — и если у профильных специалистов шансы быстро найти в IT-отрасли работу довольно высокие, то для непрофильных всё будет намного труднее.

Что делать? Не тянуть с новым трудоустройством. А если вы решили совсем уволиться из IT — сядьте и всё посчитайте. Если у вас нет таких накоплений, чтобы закрыть ипотеку досрочно, то, возможно, вам выгоднее продать квартиру. Иногда это самое разумное, даже если нет другого жилья.

Если ваш ежемесячный платеж вырастет, например, с 40 до 120 тысяч рублей — а такое вполне может быть, — то выгоднее временно снимать квартиру, чем переплачивать такие суммы. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Когда ситуация стабилизируется, можно будет снова поднять вопрос о покупке недвижимости.

Компания может потерять аккредитацию

Это один из самых неприятных подводных камней IT-ипотеки: если компания лишается аккредитации, ставка по ипотеке для заемщика, работающего в этой компании, повышается до рыночного уровня . Человек не виноват, но для банка это не имеет значения.

IT-компании, которые рассчитывают на налоговые льготы, должны ежегодно подтверждать государственную аккредитацию и подавать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Правила для компаний периодически меняются: например, государство может повысить минимальную долю доходов от IT-деятельности или ужесточить требования к числу сотрудников. Если компания не успевает подстроиться, она теряет аккредитацию. А ее сотрудники, соответственно, — право на льготную ставку по ипотеке.

Что делать? У человека тут только два пути: либо увольняться и искать другую аккредитованную IТ-компанию, либо ждать, пока его работодатель все-таки получит аккредитацию. Если он, конечно, в принципе собирается это делать. Но надо иметь в виду расходы: если банк уже увидел, что компания потеряла аккредитацию, то заемщику придется платить ипотеку по повышенной ставке, пока компания исправляет недочеты, собирает документы и проходит аккредитацию.

В любом случае полезно регулярно проверять статус работодателя в Реестре аккредитованных IТ-компаний на «Госуслугах». Если фирма вдруг исчезла из списка — это тревожный звоночек.

Увольнение из аккредитованной IT-компании может обернуться большими проблемами с ипотекой Источник: Александр Ощепков / Городские медиа











«Вы опоздали с документами»

Еще одно новое правило: заемщик обязан каждые полгода подтверждать свое трудоустройство в аккредитованной IТ-компании . И если раньше с этим было как-то спокойно, то теперь нет.

В последние месяцы форумы по недвижимости просто взорвались возмущениями: крупнейший банк в одностороннем порядке стал массово поднимать заемщикам ставку по IТ-ипотеке «в связи с непредоставлением документов о трудоустройстве».

Многие заемщики жаловались, что это происходило без всяких предупреждений со стороны банка. Никаких писем, никаких СМС. Просто в один прекрасный день человек с изумлением видел в личном кабинете, что ипотечная ставка выросла в разы — и ежемесячный платеж, соответственно, тоже.

Что в этом было самое неприятное — ставка поднималась навсегда. Позже банк включил антикриз (антикризисные меры. — Прим. ред.) и сообщил: льготная ставка возвращается на следующий месяц после того, как заемщик предоставит документы о трудоустройстве в аккредитованной IТ-компании. Но я не придавала бы этому большого значения.

Такое введение более лояльных правил до сих пор остается «внутренней» новостью, которая циркулирует среди профессионалов рынка. Массового пресс-релиза от банка не было.

А если изменения — это просто внутренняя политика банка, то никто не заставляет его четко следовать новым правилам. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Он может корректировать их в зависимости от ситуации на рынке и реакции клиентов.

Потом, новые правила пока только анонсированы, четких механизмов их реализации нет, а это оставляет простор для маневров. Банк ведь уже успел перевести часть заемщиков на повышенную ставку. Будут ли таким людям возвращать льготную ставку, если те принесут документы о трудоустройстве в IТ-компаниях, или придется писать жалобы, подавать иски, доказывать свою правоту? В общем, официальных разъяснений нет, а значит, есть риск, что на практике всё останется по-старому.

Что делать? Не теряйте бдительности: напоминайте самим себе о сроках, не ждите СМС от банков! Лучше подать документы раньше. Если вы делаете это в последний момент — велика вероятность, что вы попадете под повышение ставки. Вероятно, что для банков массовое повышение ставок без предупреждения — это способ минимизировать риски по льготной ипотеке и получить дополнительную прибыль.

Если вы сдали документы вовремя, а ставку вам все-таки подняли — требуйте официальных разъяснений от банка. А если ситуация не меняется, обращайтесь в суд.

Вывод

Бояться IТ-ипотеки не нужно, но подходить к ней стоит очень трезво, учитывая все риски и имея план на тот случай, если что-то пойдет не так.

Например, желательно иметь накопления хотя бы в 4–6 ежемесячных платежей. Плюс поддерживать контакты внутри отрасли и держать на примете альтернативные варианты работы. Эти советы справедливы вообще для всех заемщиков, но для заемщиков по IТ-ипотеке — особенно.