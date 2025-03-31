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Дороги и транспорт Ярославцы пожаловались на сбои при оплате проезда. В чем дело

Ярославцы пожаловались на сбои при оплате проезда. В чем дело

Причины озвучили в региональном правительстве

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16 комментариев
Почему через приложение не получается оплатить проезд&nbsp;— ответ властей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПочему через приложение не получается оплатить проезд&nbsp;— ответ властей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почему через приложение не получается оплатить проезд — ответ властей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко объяснил сбои при оплате проезда в транспорте в Ярославле. По его словам, пассажиры несколько дней жаловались на работу приложения.

«В последние несколько дней мы фиксировали жалобы на трудности с оплатой проезда через приложение „Ярославская область. Транспорт“. Были временные технические неполадки, над устранением которых уже работают. Приложение продолжит функционировать», — сообщил министр 31 марта.

Напомним, на данный момент в регионе действует несколько способов оплаты проезда: банковскими картами через валидатор, проездными, «Якартами» или через мобильные приложения популярных сервисов онлайн-карт города.

В планах у властей запуск проездных билетов одного дня на несколько поездок. Их должны ввести в продажу в апреле.

«Уже в апреле планируем запустить в продажу одноразовые проездные — с их помощью можно будет оплатить одну, две или пять поездок. Билеты можно будет приобрести заранее в специальных пунктах продажи, так же как и „Якарту“», — добавил Роман Душко.

Ранее мы публиковали подробный обзор видов оплаты проезда в транспорте.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Проезд Оплата Приложение Транспорт Валидатор Общественный транспорт
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Комментарии
16
Гость
17 минут
Сколько можно терпеть это издевательство над людьми, которое сделали власти Ярославля, это унижение людей, прав и свобод выбора оплаты наличными или безналичным расчетом, это не реформа, а антиреформа
Гость
19 минут
Одни отписки властей города Ярославля, и не каких реальных решений не предпринимается, 🤷‍♂️, для людей это не выносимая каторга в которую вогнали власти Ярославля, пожилые не могут оплатить проезд, для ус ранения проблем нечего ровным счётом не делают власти
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