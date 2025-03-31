Ярославцы пожаловались на сбои при оплате проезда. В чем дело

Почему через приложение не получается оплатить проезд — ответ властей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко объяснил сбои при оплате проезда в транспорте в Ярославле. По его словам, пассажиры несколько дней жаловались на работу приложения.

«В последние несколько дней мы фиксировали жалобы на трудности с оплатой проезда через приложение „Ярославская область. Транспорт“. Были временные технические неполадки, над устранением которых уже работают. Приложение продолжит функционировать», — сообщил министр 31 марта.

Напомним, на данный момент в регионе действует несколько способов оплаты проезда: банковскими картами через валидатор, проездными, «Якартами» или через мобильные приложения популярных сервисов онлайн-карт города.

В планах у властей запуск проездных билетов одного дня на несколько поездок. Их должны ввести в продажу в апреле.

«Уже в апреле планируем запустить в продажу одноразовые проездные — с их помощью можно будет оплатить одну, две или пять поездок. Билеты можно будет приобрести заранее в специальных пунктах продажи, так же как и „Якарту“», — добавил Роман Душко.