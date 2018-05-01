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Чиновники пересчитали ярославцев, которые сходили на первомайскую демонстрацию
1 мая 2018 17:25
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Ярославские власти рассказали, сколько человек сегодня поучаствовали в первомайской демонстрации. Оказывается, всех пересчитали.
— В общей сложности в шествии приняли участие пять тысяч человек, — говорится в информационном сообщении правительства Ярославской области.
Демонстранты прошли по улице Свободы от площади Юности до площади Волкова, затем по улицам Трефолева и Советской до Советской площади, где состоялся торжественный митинг. Про сегодняшние демонстрации и монстрацию мы рассказывали в режиме онлайн. Также у нас на сайте можно посмотреть подборку лучших фото с монстрации, которая прошла сегодня на Волжской набережной.
Фото: Александра Савельева
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