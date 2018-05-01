Чиновники пересчитали ярославцев, которые сходили на первомайскую демонстрацию

По центру Ярославля прошли участники первомайской демонстрации

Ярославские власти рассказали, сколько человек сегодня поучаствовали в первомайской демонстрации. Оказывается, всех пересчитали.

— В общей сложности в шествии приняли участие пять тысяч человек, — говорится в информационном сообщении правительства Ярославской области.

Демонстранты прошли по улице Свободы от площади Юности до площади Волкова, затем по улицам Трефолева и Советской до Советской площади, где состоялся торжественный митинг. Про сегодняшние демонстрации и монстрацию мы рассказывали в режиме онлайн. Также у нас на сайте можно посмотреть подборку лучших фото с монстрации, которая прошла сегодня на Волжской набережной.

Власти насчитали на демонстрации пять тысяч человек

Для шествия заблаговременно перекрыли движение транспорта в центре города

Звездой демонстрации стала девушка с ЛГБТ-флагом

Народу собралось действительно много. Но некоторые жаловались, что их начальство попросило сходить на демонстрацию

В начале колонны прошлись чиновники и депутаты

Шествие сопровождал оркестр, музыканты которого добавляли демонстрантам праздничного настроя

Безопасность участникам демонстрации обеспечивали вооружённые полицейские

Участники шествия дошли до Советской площади, где состоялся праздничный митинг

Никаких ЧП во время первомайской демонстрации правоохранители не зафиксировали