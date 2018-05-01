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Мир! Труд! Май! В Ярославле стартовал первомайский гей-парад
1 мая 2018 10:18
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В Ярославле начались первомайские парады. Первыми по улице Свободы прошли представители профессиональных союзов города. Шествие шагает по перекрытой улице под звуки духового оркестра.
В интернете некоторые ярославцы уже окрестили этот проход гей-парадом. Поводом для этого послужила представительница ЛГБТ-сообщества, которая пришла сюда с «радужным» флагом.
За тем, как ярославцы отмечают Первомай, мы следим в режиме онлайн.
12:02. Через полчаса на Волжской набережной стартует монстрация. Монстранты ужесобираются у речного вокзала.
11:46
Лидер КПРФ Александр Воробьёв на демонстрации говорит в громкоговоритель о проблемах обманутых дольщиков и ввозе московского мусора.
Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева, Ольга Прохорова
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