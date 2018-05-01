Мир! Труд! Май! В Ярославле стартовал первомайский гей-парад

Представительница ЛГБТ-сообщества прошла в шествии по улице Свободы

В Ярославле начались первомайские парады. Первыми по улице Свободы прошли представители профессиональных союзов города. Шествие шагает по перекрытой улице под звуки духового оркестра.

В интернете некоторые ярославцы уже окрестили этот проход гей-парадом. Поводом для этого послужила представительница ЛГБТ-сообщества, которая пришла сюда с «радужным» флагом.

За тем, как ярославцы отмечают Первомай, мы следим в режиме онлайн.