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Город

Мир! Труд! Май! В Ярославле стартовал первомайский гей-парад

1 мая 2018 10:18
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Первомай, Ярославль

В Ярославле начались первомайские парады. Первыми по улице Свободы прошли представители профессиональных союзов города. Шествие шагает по перекрытой улице под звуки духового оркестра.

В интернете некоторые ярославцы уже окрестили этот проход гей-парадом. Поводом для этого послужила представительница ЛГБТ-сообщества, которая пришла сюда с «радужным» флагом.

За тем, как ярославцы отмечают Первомай, мы следим в режиме онлайн.

14:33. Монстрация пошла. Главный лозунг - про блокировку Telegram.

12:02. Через полчаса на Волжской набережной стартует монстрация. Монстранты ужесобираются у речного вокзала.

11:49

Демонстранты идут по улице Свободы в сторону пощади Труда. Там они намерены устроить митинг

11:47

В этой колонне всех расставили по своим местам: первыми идут обманутые дольщики.

11:46

Лидер КПРФ Александр Воробьёв на демонстрации говорит в громкоговоритель о проблемах обманутых дольщиков и ввозе московского мусора.

11:11

Коммунисты вышли на улицу со своей демонстрацией. Они это делают каждый год.

11.05

Власти напоминают — в центре Ярославля из-за первомайских демонстраций перекрыты дороги.

10.46

Шествие охраняют полицейские. К демонстрантам у них претензий нет.

10.17

К шествию присоединились первые лица города: чиновники мэрии и депутаты.

10.14

Представители профсоюзов пошли по улице Свободы. Дорога перекрыта.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева, Ольга Прохорова
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