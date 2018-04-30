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Ярославская градозащитница пожаловалась на киоски в Демидовском сквере в Минкульт
30 апреля 2018 17:20
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Несколько дней ярославцы обсуждают ларьки, появившиеся в Демидовском сквере. Одним они своим внешним видом напомнили туалеты, другим — саркофаги.
— Демидовский сквер — объект культурного наследия, особо охраняемая природная территория, — написала градозащитница Елена Богданова на своей странице в фейсбуке.
Елена Богданова написала обращения в департамент охраны окружающей среды и в Министерство культуры с просьбой проверить законность установки киосков в сквере. Градозащитница сослалась не только на то, что они портят внешний вид сквера, но и на режим 18 приказа Минкульта 2182, по которому на территории достопримечательного места допускается размещение временных павильонов и киосков с минимальными расстояниями между объектами 100 метров, а расстояние между киосками в сквере всего пара метров.
Фото: Елена Богданова/facebook.com
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