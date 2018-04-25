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Руководство ярославского ЛВЗ умудрилось скрыть 2,5 миллиарда рублей
25 апреля 2018 17:47
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Следователи СУ СКР по Ярославской области предъявили обвинение одному из бывших директоров ликёро-водочного завода «Ярославский» в уклонении от налогов. Поражает сумма, которую руководство предприятия скрыло от государства — 2,5 миллиарда рублей.
— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.
Из данных, на которые следователи не наложили гриф «секретно», следует, что руководство завода весь 2015-й год вписывали в налоговые декларации ложные данные. Таким образом они и умудрились скрыть такую огромную сумму.
Подобным образом скрыл 78 миллионов рублей от налоговой директор строительной фирмы «Вариант». Мужчину уже осудили, и он получил реальный срок.
Фото: Александра Савельева
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