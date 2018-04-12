|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Подробности
«Собирался жениться»: у погибшего в цеху ярославца осталась молодая невеста
12 апреля 2018 10:11
4 148 2
22-летний Евгений Разгулов был светлым, жизнерадостным, трудолюбивым парнем. С 16 лет он работал в цеху, расположенном в посёлке Ивняки. 9 апреля с ним произошёл несчастный случай. Евгений красил металлоконструкцию, как вдруг она упала прямо на него. К сожалению, молодой человек погиб на месте.
У Евгения осталась девушка Ольга, с которой они были вместе со школы. Молодые люди встречались уже восемь лет. Евгений и Оля собирались пожениться. Об этом 76.ru рассказала тётя молодого человека Радмила Тихомирова.
— Нелепая смерть унесла замечательного человека… Он работал там с 16 лет, то есть знал всё, можно сказать, на ощупь. Раньше на работе ничего плохого не случалось, — рассказывает Радмила.
Родственники до сих пор не могут поверить в случившееся. Дома Евгения ждали мама и 15-летняя сестра.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Следователи выясняют, были ли нарушены требования охраны труда, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Евгений Разгулов/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров