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Прокуратура заставит мэрию Ярославля снести расселённые бараки в Заволжском районе
6 апреля 2018 15:58
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Ярославская прокуратура вновь проверяет мэрию Ярославля. На этот раз поводом для проверки послужили полуразрушенные бараки в Заволжском районе, которые давным давно нужно было снести.
Прокуратура выяснила, что дома по улице Кавказской, 2 и 4, а также по улице 2-я Ляпинской, 12 признаны аварийными и принадлежат сносу. Всех жильцов переселили в новые дома. Мэрия Ярославля должна была эти дома снести. Срок поставили до марта текущего года. Однако эти дома до сих пор стоят. А ведь в прошлом году там горел чуть ли не каждый второй дом.
— Мэрия нарушает требования законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, в бараки может попасть кто угодно, в том числе несовершеннолетние, — пояснили в прокуратуре Заволжского района.
Теперь прокуратура через суд будет требовать от мэрии Ярославля снос расселённых бараков.
Фото: Михаил Контуев
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